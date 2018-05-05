«Молния» бьет «медведей»: Кучеров все дальше от ЧМ

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (счет в серии — 1-3)

После первого матча серии «Тампа-Бэй» с «Бостоном» казалось, что «Брюинз» являются здесь фаворитами. Даже тот факт, что «Лайтнинг», хоть и уступила крупно, более чем в два раза перебросала гостей, не вызвал подозрений.

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Однако к четвертой игре серии и второй домашней для самих «медведей», команды подошли с иной диспозицией. Впереди уже была «молния» и еще одна победа в Новой Англии давала бы ей шанс закончить серию досрочно пятым поединком на своем льду.

Легко догадаться, что борьба в TD Garden была очень упорная и крайне ожесточенная. Снова «отличился» главный задира лиги, комок ярости Брэд Маршан, который во время стычки с Райаном Кэллаханом... лизнул оппонента.

Причем для Маршана это уже далеко не первый подобный случай. Дважды он совершал подобное в нынешнем сезоне в играх с «Торонто» — в регулярном чемпионате и уже в первом раунде плей-офф.

Была даже новость, что лига направила в «Бостон» официальную просьбу, чтобы Маршан больше не совершал подобного, но сам хоккеист опроверг это в своем твиттере, назвав новость фейковой.

Впрочем, это лишь антураж, передающий напряжение противостояния и то, какие страсти кипели на льду. Но отметить стоит и сам хоккей.

Уже на пятой минуте форвард гостей Брэйден Пойнт открыл счет в феноменальном проходе. Нападающий ворвался в зону, обыграл один в один самого Здено Хару, выгреб шайбу одной рукой от лицевой линии, благодаря чему расправился и с голкипером «Брюинз» Тууккой Раском.

После этого команда Джона Купера разыграла еще и численное большинство, которое реализовал забросивший свою шестую шайбу в текущем плей-офф российский форвард Никита Кучеров, выстрелив из правого круга вбрасывания в касание в девятку.

Ответ «Бостона» пришел уже в их численном большинстве, когда Давид Пастрняк поймал на крюк отскочившую от Райана Макдоны и взмывшую в высоко в воздух шайбу.

Перед перерывом Кучеров выскочил с Раском один на один и нанес хлесткий бросок, но диск со звоном ударился в перекладину и ушел выше створа ворот.

За это гости поплатились в начале второй 20-минутки, когда Патрис Бержерон восстановил равновесие, реализовав еще одно большинство благодаря шикарной «стеночке» с Тори Крюгом, для которого этот голевой пас стал вторым в матче.

Более того, в начале третьего периода хозяева уже в меньшинстве организовали разящий контрвыпад. Брэд Маршан протащил шайбу через почти всю площадку, а Бержерон подставил клюшку, переправив снаряд в девятку.

Попади после этого Крюг не в штангу, а в ворота, и песня «Лайтнинг» могла быть спетой, но Тори не попал, а подопечные Джона Купера смогли перевести встречу в овертайм.

Никита Кучеров запрессинговал в чужой зоне пытавшегося вывести из нее шайбу Чарли Макэвоя. Защитник упал, Кеван Миллер тут же адресовал диск Стивену Стэмкосу, а капитан расстрелял Раска.

После игры Стэммер назвал их с Кучеровым голы прорывом и вообще пребывал в отличном настроении, потому что в начале овертайма подключившийся на пятак защитник Дэн Джирарди здорово подставил там одной рукой клюшку под прострела Кэллахана и принес «молнии» победу!

«Лайтнинг» повела в серии со счетом 3-1 и теперь может закончить противостояние на Amalie Arena уже в пятом поединке, хотя списывать со счетов славящийся своим характером «Бостон» еще рановато.

Кучеров завершил встречу с одним очком, пятью бросками и нейтральным показателем полезности, на счету защитника Михаила Сергачева один бросок, один силовой прием и +1, а голкипер Андрей Василевский совершил 29 спасений и записал на свой счет уже седьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3 (счет в серии — 3-2)

Продолжается сказка «золотых рыцарей» из Лас-Вегаса. После поражения в четвертом матче серии с «Сан-Хосе» наставник «Голден Найтс» Жерар Галлан сделал ряд изменений в звеньях.

Впервые в плей-офф-2018 вышел на лед форвард Оскар Линдберг, оказавшийся в третьем звене с Коди Икином и Алексом Таком, в то время как вместо последнего во вторую тройку к Эрику Хауле и Джеймсу Нилу вернулся Давид Перрон.

Изменения сработали, оба звена заиграли просто здорово и к началу третьего периода, когда Так оформил дубль (в этой шайбе ему ассистировали Икин и Линдберг), на счету каждой тройки было по две шайбы (у воторого звена забросили Нил и Хаула).

Правда, случившийся вскоре первый в карьере гол в плей-офф Кевина Лабанка положил начало камбэку «Шаркс», и усилиями Томаша Гертла и Миккеля Бедкера «акулы» сократили отставание до минимума, но не смогли сделать большего.

Напротив, в концовке Джонатан Маршессо поразил уже оставленные заменившим Мартина Джонса Аароном Деллом ворота, и «Вегас» вновь вышел вперед в противостоянии — 3-2.

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