«Молния» бьет «медведей»: Кучеров все дальше от ЧМ

Курсы валют$ 62.54 (+0.094) 74.84 (-0.147)
Москва: +22°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:00
Брайтон энд Хоув АльбионМанчестер Юнайтед
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
Динамо КМариуполь
1:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
АмьенПСЖ
2:2
закончен
Испания / Примера
22:00
СевильяРеал Сосьедад
1:0
закончен
ЧМ / 2018
17:15
РоссияФранция
7:0
закончен
17:15
СШАКанада
5:4 (Б)
закончен
21:15
ШвецияБеларусь
5:0
закончен
21:15
ГерманияДания
2:3 (Б)
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
5:3
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Парма УНИКС
81:88
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскКраснодар
0:1
2 тайм
14:00
ТосноДинамо М
не начался
16:30
Локомотив МЗенит
не начался
19:00
Спартак МРостов
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ВересВорскла
не начался
17:00
ЧерноморецКарпаты
не начался
19:30
Шахтёр ДЗаря
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЭйбар
не начался
17:15
Атлетик ББетис
не начался
19:30
СельтаДепортиво
не начался
21:45
ВильярреалВаленсия
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Сток СитиКристал Пэлас
не начался
17:00
БорнмутСуонси Сити
не начался
17:00
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
17:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
Вест Бромвич АльбионТоттенхэм Хотспур
не начался
19:30
ЭвертонСаутгемптон
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
Авангард КОренбург
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДМайнц
не начался
16:30
РБ ЛейпцигВольфсбург
не начался
16:30
КёльнБавария
не начался
16:30
ВердерБайер
не начался
16:30
Боруссия МФрайбург
не начался
16:30
Айнтрахт ФГамбург
не начался
16:30
АугсбургШальке-04
не начался
16:30
Ганновер-96Герта
не начался
16:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
Италия / Серия А
19:00
МиланВерона
не начался
21:45
ЮвентусБолонья
не начался
ЧМ / 2018
13:15
ШвейцарияАвстрия
не начался
13:15
НорвегияЛатвия
не начался
17:15
ФранцияБеларусь
не начался
17:15
ФинляндияЮжная Корея
не начался
21:15
ЧехияСловакия
не начался
21:15
ДанияСША
не начался
НХЛ / плей-офф
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Локомотив-Кубань Енисей
не начался
16:00
Автодор Химки
не начался
17:00
ЦСКА Зенит
не начался
18:00
Цмоки-Минск ВЭФ
не начался
Испания / Примера
13:00
МалагаАлавес
не начался
17:15
Атлетико МЭспаньол
не начался
19:30
Лас-ПальмасХетафе
не начался
21:45
БарселонаРеал Мадрид
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралАмкар
не начался
19:00
ЦСКААрсенал
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиХаддерсфилд Таун
не начался
18:30
АрсеналБёрнли
не начался
18:30
ЧелсиЛиверпуль
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТюменьСпартак-2
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
14:00
ТомьРотор-Волгоград
не начался
14:00
Динамо СПбБалтика
не начался
15:00
ОлимпиецЛуч-Энергия
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:00
ШинникЕнисей
не начался
16:00
Крылья СоветовКубань
не начался
16:00
ВолгарьЗенит-2
не начался
Италия / Серия А
13:30
УдинезеИнтер М
не начался
16:00
ЛациоАталанта
не начался
16:00
СПАЛБеневенто
не начался
16:00
КьевоКротоне
не начался
16:00
ДженоаФиорентина
не начался
16:00
НаполиТорино
не начался
19:00
СассуолоСампдория
не начался
21:45
КальяриРома
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДСталь К
не начался
19:30
АлександрияЗирка
не начался
Франция / Лига 1
16:00
Сент-ЭтьенБордо
не начался
17:30
ЛионТруа
не начался
18:00
КанМонако
не начался
18:00
ДижонГенгам
не начался
18:00
МетцАнже
не начался
18:00
НантМонпелье
не начался
18:00
РеннСтрасбург
не начался
18:00
ТулузаЛилль
не начался
22:05
МарсельНицца
не начался
ЧМ / 2018
13:15
АвстрияРоссия
не начался
13:15
Южная КореяКанада
не начался
17:15
ШвецияЧехия
не начался
17:15
ГерманияНорвегия
не начался
21:15
СловакияШвейцария
не начался
21:15
ЛатвияФинляндия
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур

«Молния» бьет «медведей»: Кучеров все дальше от ЧМ

Гол Кучерова помог «Тампе» одержать третью победу в серии с «Бостоном»

Никита Кучеров (слева) принимает поздравления с шестым голом в плей-офф Официальный сайт НХЛ
Никита Кучеров (слева) принимает поздравления с шестым голом в плей-офф
Шайба Никиты Кучерова помогла «Тампа-Бэй» одержать вторую подряд выездную и третью победу в серии над «Бостоном». «Вегас» переиграл «Сан-Хосе» и снова вышел вперед в их противостоянии. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня Кубка Стэнли.

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (счет в серии — 1-3)

После первого матча серии «Тампа-Бэй» с «Бостоном» казалось, что «Брюинз» являются здесь фаворитами. Даже тот факт, что «Лайтнинг», хоть и уступила крупно, более чем в два раза перебросала гостей, не вызвал подозрений.

Реклама

Однако к четвертой игре серии и второй домашней для самих «медведей», команды подошли с иной диспозицией. Впереди уже была «молния» и еще одна победа в Новой Англии давала бы ей шанс закончить серию досрочно пятым поединком на своем льду.

Легко догадаться, что борьба в TD Garden была очень упорная и крайне ожесточенная. Снова «отличился» главный задира лиги, комок ярости Брэд Маршан, который во время стычки с Райаном Кэллаханом... лизнул оппонента.

Причем для Маршана это уже далеко не первый подобный случай. Дважды он совершал подобное в нынешнем сезоне в играх с «Торонто» — в регулярном чемпионате и уже в первом раунде плей-офф.

Была даже новость, что лига направила в «Бостон» официальную просьбу, чтобы Маршан больше не совершал подобного, но сам хоккеист опроверг это в своем твиттере, назвав новость фейковой.

Впрочем, это лишь антураж, передающий напряжение противостояния и то, какие страсти кипели на льду. Но отметить стоит и сам хоккей.

Уже на пятой минуте форвард гостей Брэйден Пойнт открыл счет в феноменальном проходе. Нападающий ворвался в зону, обыграл один в один самого Здено Хару, выгреб шайбу одной рукой от лицевой линии, благодаря чему расправился и с голкипером «Брюинз» Тууккой Раском.

После этого команда Джона Купера разыграла еще и численное большинство, которое реализовал забросивший свою шестую шайбу в текущем плей-офф российский форвард Никита Кучеров, выстрелив из правого круга вбрасывания в касание в девятку.

Ответ «Бостона» пришел уже в их численном большинстве, когда Давид Пастрняк поймал на крюк отскочившую от Райана Макдоны и взмывшую в высоко в воздух шайбу.

Перед перерывом Кучеров выскочил с Раском один на один и нанес хлесткий бросок, но диск со звоном ударился в перекладину и ушел выше створа ворот.

За это гости поплатились в начале второй 20-минутки, когда Патрис Бержерон восстановил равновесие, реализовав еще одно большинство благодаря шикарной «стеночке» с Тори Крюгом, для которого этот голевой пас стал вторым в матче.

Более того, в начале третьего периода хозяева уже в меньшинстве организовали разящий контрвыпад. Брэд Маршан протащил шайбу через почти всю площадку, а Бержерон подставил клюшку, переправив снаряд в девятку.

Попади после этого Крюг не в штангу, а в ворота, и песня «Лайтнинг» могла быть спетой, но Тори не попал, а подопечные Джона Купера смогли перевести встречу в овертайм.

Никита Кучеров запрессинговал в чужой зоне пытавшегося вывести из нее шайбу Чарли Макэвоя. Защитник упал, Кеван Миллер тут же адресовал диск Стивену Стэмкосу, а капитан расстрелял Раска.

После игры Стэммер назвал их с Кучеровым голы прорывом и вообще пребывал в отличном настроении, потому что в начале овертайма подключившийся на пятак защитник Дэн Джирарди здорово подставил там одной рукой клюшку под прострела Кэллахана и принес «молнии» победу!

«Лайтнинг» повела в серии со счетом 3-1 и теперь может закончить противостояние на Amalie Arena уже в пятом поединке, хотя списывать со счетов славящийся своим характером «Бостон» еще рановато.

Кучеров завершил встречу с одним очком, пятью бросками и нейтральным показателем полезности, на счету защитника Михаила Сергачева один бросок, один силовой прием и +1, а голкипер Андрей Василевский совершил 29 спасений и записал на свой счет уже седьмую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3 (счет в серии — 3-2)

Продолжается сказка «золотых рыцарей» из Лас-Вегаса. После поражения в четвертом матче серии с «Сан-Хосе» наставник «Голден Найтс» Жерар Галлан сделал ряд изменений в звеньях.

Впервые в плей-офф-2018 вышел на лед форвард Оскар Линдберг, оказавшийся в третьем звене с Коди Икином и Алексом Таком, в то время как вместо последнего во вторую тройку к Эрику Хауле и Джеймсу Нилу вернулся Давид Перрон.

Изменения сработали, оба звена заиграли просто здорово и к началу третьего периода, когда Так оформил дубль (в этой шайбе ему ассистировали Икин и Линдберг), на счету каждой тройки было по две шайбы (у воторого звена забросили Нил и Хаула).

Правда, случившийся вскоре первый в карьере гол в плей-офф Кевина Лабанка положил начало камбэку «Шаркс», и усилиями Томаша Гертла и Миккеля Бедкера «акулы» сократили отставание до минимума, но не смогли сделать большего.

Напротив, в концовке Джонатан Маршессо поразил уже оставленные заменившим Мартина Джонса Аароном Деллом ворота, и «Вегас» вновь вышел вперед в противостоянии — 3-2.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».