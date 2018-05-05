Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит»

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар» (11.00 мск)

Откроет программу игрового дня противостояние в Хабаровске, где местный «СКА-Хабаровск» проведет свой последний домашний матч в Премьер-лиге перед как минимум годичным вояжем в ФНЛ.

Многострадальная команда Сергея Передни, сменившая по ходу чемпионата трех главных тренеров, оказалась просто не в состоянии конкурировать на уровне элиты российского футбола и с 13 очками в активе давно рассталась с шансами уйти с последнего места.

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За весь чемпионат СКА одержал всего две победы, обыграв дома «Анжи» и «Ростов». Но эти матчи случились слишком давно, а в весенней части сезона на счету хабаровчан ничья в кубковом матче с «Шинником» (с поражением по пенальти), нулевая ничья с «Ахматом» и семь беспросветных поражений, включая текущую серию из четырех подряд.

«СКА-Хабаровск» принадлежит уникальная серия: команда еще не смогла забить ни одного гола в весенней части сезона, проведя девять поединков.

Представить, что подопечные Передни смогут с таким багажом остановить бьющийся за попадание в Лигу чемпионов «Краснодар», который в предыдущем туре обыграл лидирующий «Локомотив», практически невозможно.

Пока вокруг клуба Сергея Галицкого начинают разворачиваться трансферные слухи о возможных покупках Александра Беленова и Дмитрия Стоцкого из «Уфы» и Самба Соу из «Динамо», «быки» готовятся совершить рывок в тройку сильнейших и пробиться в главный клубный турнир Европы.

Важен матч в Хабаровске и для лучшего бомбардира команды и двух последних сезонов РФПЛ Федора Смолова. Форвард сборной России забил в игре с «Локо» дважды и догнал в гонке голеадоров спартаковца Квинси Промеса — у обоих по 14 мячей. Последние два тура определят сильнейшего из них.

«Тосно» — «Динамо» (14.00 мск)

Поединок в Санкт-Петербурге лишился большей части своего антуража, когда тяжелую травму в кубковом полуфинале с московским «Спартаком» получил перебравшийся в «Тосно» из «Динамо» и отсудивший у бывшего клуба миллионы Павел Погребняк.

Наверняка Павел хотел бы многое доказать своей предыдущей команде и играл бы с запредельными эмоциями, тем более что игра важна для его команды.

«Тосно» в данный момент располагается в зоне прямого вылета, уступая махачкалинскому «Анжи» по дополнительным показателям, и подопечные Дмитрия Парфенова будут из кожи вон лезть, чтобы во второй раз в чемпионате одолеть бело-голубых.

Осложняет эту задачу предстоящий уже 9 мая финал Кубка России в Волгограде против курского «Авангарда». Будет ли Парфенов беречь силы лидеров, учитывая, что обойма его игроков очень ограничена?

Одним из таковых мог быть нападающий Евгений Марков, однако он, забив в осенней части восемь мячей за «Тосно», перебрался зимой в «Динамо».

В Москве дела у форварда складываются так себе: всего один точный удар в пяти проведенных встречах, и тот — с пенальти. Впрочем, Марков на поле, как и Погребняк, против бывшего клуба не появится: виной тому полученная в игре с «Рубином» четвертая желтая карточка.

«Динамо» располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице, но еще не обезопасило себя от посягательств «Ростова» (те же 34 очка) и «Амкара» (31 балл), а значит, и от стыков за выживание.

Так что команда Дмитрия Хохлова тоже будет мотивирована, тем более закладываться на очки в матче последнего тура против «Спартака» будет очень сложно.

Безусловно, главный матч дня и тура. «Локомотив» как никогда за уже долгое время близок к чемпионскому титулу, но пока никак не может его оформить. Этого события болельщики красно-зеленых ждали в прошлом туре, но в Краснодаре команда потерпела фиаско.

Неделя прошла под знаком тревожных новостей о наметившемся внутреннем противостоянии президента Ильи Геркуса и главного тренера Юрия Семина, но за день до встречи с «Зенитом» конец этому должно положить продление контракта с наставником по системе «1+1».

Геркус поступил мудро, дав понять, что Семин будет продолжать работу и никаких глобальных проблем в их рабочих отношениях все-таки нет.

Теперь, получается, слово за командой, которая, по идее, должна раскрепоститься и выдать вдохновенную игру перед своими трибунами.

«Локо» осталось набрать два очка для гарантированного чемпионского титула, но последний тур предстоит провести в Туле, где его ждет находящийся в огне «Арсенал».

В этом плане «Зенит» кажется чуть ли не более удобным оппонентом для оформления чемпионства. Роберто Манчини одной ногой и мысялми уже в сборной Италии, команда не показывает содержательного футбола, атмосфера внутри коллектива посредственная.

Для сине-бело-голубых, на титул не претендующих уже даже теоретически, матч имеет важное турнирное значение в борьбе за место в Лигу чемпионов.

Не сумев обыграть ЦСКА на своем поле неделю назад (0:0), «Зенит» на три балла отстал от «Спартака» и сохранил отставание в два очка от самих армейцев. Самый богатый клуб страны рискует третий сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.

Учитывая, что матч пройдет для сине-бело-голубых в гостях, а Манчини не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Лунева, Александра Кокорина, Эммануэля Мамману, Бранислава Ивановаича, Дениса Терентьева и дисквалифицированного Эмилиано Ригони, кажется, что «Локо» сегодня сделает счастливым красно-зеленую часть Москвы.

Если же этого не произойдет, шанс вплотную приблизиться к «железнодорожникам» и остаться в гонке за титул до последнего тура получит действующий чемпион страны «Спартак».

Красно-белым надо побеждать в любом случае из-за борьбы за то же самое место в ЛЧ. Причем команде Массимо Карреры очень важно удержать вторую строчку и сразу попасть в групповой этап турнира, а не играть квалификацию.

Новостей вокруг «Спартака» за прошедшую неделю было хоть отбаваляй, и главной является даже не расставание с Николой Максимовичем и Марио Пашаличем после сезона, а раскрученная журналистом Игорем Рабинером история расставания клуба и тренера Романа Пилипчука.

Бывший ассистент Карреры, уже отстраненный клубом от работы, сказал спасибо всем, включая Дмитрия Аленичева, не упомянув только итальянского специалиста. Как это всегда бывает с историями вокруг «Спартака», тут же появилось куча домыслов, конспирологических теорий, а часть болельщиков принялась биться в истерике.

Матч против «Ростова» — хорошая возможность для Карреры и его команды продемонстрировать, что все в порядке, коллектив движется к цели и не обращает ни на что внимания.

В игре, по всей видимости, не примут участия получившие повреждения Денис Глушаков, Максимович и Зе Луиш, хотя состав красно-белых и без того выглядит вполне укомплектованным.

Конечно, интереснейшей интригой является первая встреча со «Спартаком» в качестве оппонента главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Специалист столкнулся на Дону со сложным календарем, но уже поставил команде симпатичный футбол и в итоге вывел ростовчан из пике.

«Ростов» еще не обеспечил себе прописки в РФПЛ на будущий сезон, а потому легкой прогулки у пока еще чемпиона России не было бы в любом случае. Ну а зная, какой Карпин мотиватор, можно не сомневаться: на «Открытие Арене» мы получим интереснейшее сражение.

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