«Победа 7:0? Сборной все равно нужно прибавлять»

Сборная России по хоккею сверхуверенно дебютировала на чемпионате мира в Дании, уничтожив в стартовом матче турнира французов — 7:0.

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Уже на экваторе первого периода подопечные Ильи Воробьева вели со счетом 3:0, фактически гарантировав себе победу, однако не расслаблялись до последнего, результатом чего стали еще четыре шайбы в ворота «трехцветных» к финальной сирене.

По окончании поединка капитан «Красной машины» Павел Дацюк посетовал на недостаток воздуха на арене, а также раскритиковал лед.

«Не показалось, что матч был очень легким, французы хорошо двигались. Надо привыкнуть ко дворцу, он очень душный. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что на этом льду играет две команды.

Стефан Да Коста — лидер французской команды, сделал все, что мог, но наша оборона сдержала его», — поделился мнением опытный хоккеист.

Оформивший в ворота французов дубль Кирилл Капризов в свою очередь заявил, что игра россиян в отчетный вечер, несмотря на счет, не была идеальной.

«Хороший матч, но все равно где-то были ошибки, нужно добавлять от игры к игре. Были потери, плюс тренеры позже укажут на недочеты. Не думал, хорошо ли для нас начинать с разгрома. С Евгением Дадоновым приятно играть, как и с любым другим игроком», — передает слова Капризова ТАСС.

«Я уже получал призы лучшему игроку матча на молодежном чемпионате мира. Если бы я сегодня вручал подобный приз, то назвал бы лучшей всю нашу команду. Сейчас нам самое главное добавлять. Сегодня мне было спокойнее дебютировать, чем на Олимпийских играх», — добавил нападающий, признанный лучшим игроком встречи.

Воробьев, лишь недавно сменивший в должности главного тренера сборной Олега Знарка, комментируя итоги поединка с «трехцветными», подчеркнул, что в первые пять минут его подопечные выглядели зажатыми.

«Первая игра, есть еще над чем работать. Было видно, что в первые пять минут команда была зажата. Завтра будем собирать ребят. О том, хорошее ли начало у нас на турнире или нет, я скажу, когда три матча сыграем»,

— заявил наставник, также пообещав сделать все, чтобы коллектив не расслабился после легкой победы на старте турнира.

Павел Бучневич, автор одной из шайб французам, говоря с журналистами, отдал должное визави, назвав «трехцветных» хорошей командой.

«Мы хорошо сыграли в обороне, второй период чуть смазали, выиграли закономерно, идем дальше. Нужно почувствовать этот уровень, уверенность, раскованность и быть готовым к более сильным соперникам.

Франция — хорошая команда, просто, видимо, для французов это не самый главный матч. Вратаря вот после второго периода поменяли», — поделился мнением форвард «Нью-Йорк Рейнджерс».

Максим Шалунов, в середине третьего периода нанесший потрясающий по своей точности результативный бросок в самую «девять», по окончании матча пошутил, что французам предстоящей ночью будет сниться «Калинка».

«Хорошая игра, главное, что уверенно победили. Начали не комом, как говорится, а на хорошей ноте. Французам, наверное, всю ночь будет сниться «Калинка» сегодня. Если серьезно, надо скорее забыть эту победу.

Турнир скоротечный, был матч и был, мы двигаемся дальше. Атмосфера классная была, приятно, что только русские болельщики, и все во флагах. Лед оставляет желать лучшего, но тут все в равных условиях», — передает его слова «Р-Спорт».

Высказался по поводу крупной победы сборной России и министр спорта страны Павел Колобков. По его словам, столь уверенная виктория на старте ЧМ даст россиянам большой заряд уверенности.

«Первая игра — очень важная. Она задает настроение на весь турнир, здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы. Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но, несмотря ни на что, они продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх.

Слабых команд на чемпионате мира не бывает, об этом не надо забывать», — сказал Колобков.

Добавим, что в следующем матче турнира россияне сыграют с национальной командой Австрии. Встреча состоится 6 мая и начнется в 13:15 по московскому времени.

Всего же «Красной машине» на групповом этапе предстоит провести еще шесть поединков — с действующими олимпийскими чемпионами также сыграют сборные Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

В последний раз Россия побеждала на мировом первенстве в 2014 году, завоевав золото на турнире в Белоруссии.

Тогда, что любопытно, россияне также всухую выиграли у французов, одолев тех в четвертьфинале со счетом 3:0.

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