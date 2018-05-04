Магия Дацюка и героизм Капризова: как громили Францию

Сборная России стартовала на чемпионате мира по хоккею — 2018 матчем с не самой сильной хоккейной державой — Францией. Два предыдущих мини-турнира — чешский и шведский этап Еврохоккейтура — «Красная машина» провалила, проиграв пять встреч из шести, так что мировой форум в Дании является для команды отличной возможностью исправить свое реноме в глазах болельщиков.

Кроме того, сборная России имеет шансы станет вторым коллективом в истории, которому удалось за один сезон стать и олимпийским чемпионом, и победителем чемпионата мира.

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Подобное раньше получалось лишь у шведов в 2006 году. Вдохновленные заманчивыми перспективами подопечные Ильи Воробьева с первых минут приступили к реализации нелегкой задачи — благо, соперник это вполне позволял.

«Красная машина» быстро закрепилась в чужой зоне: привычная стартовая пятерка во главе с Сергеем Андроновым сбила дебютный пыл французов,

а затем в дело вступили звенья Павла Бучневича и Павла Дацюка, которые установили практически полновластный контроль над шайбой.

Подопечные Воробьева умудрялись даже полностью поменять тройку, не отрываясь от атаки. Неудивительно, что счет был открыт уже на восьмой минуте встречи, причем отличился Кирилл Капризов — автор победной шайбы сборной России в финале Олимпиады-2018 против команды Германии.

Символично, что, закрыв счет голов «Красной машины» в Пхенчхане, 21-летний нападающий начал новую голевую серию сборной — теперь уже в Копенгагене.

В этом моменте стоит отметить и Евгения Дадонова, хладнокровно обошедшего по дуге нескольких соперников и выполнил аккуратную передачу на форварда ЦСКА, которому оставалось только «расстрелять» ворота с нескольких метров — 1:0.

Почти сразу после пропущенного гола удаление схлопотал защитник сборной Франции Дамьен Ро, который на эмоциях сделал откровенную подножку Владиславу Гаврикову. Сборная России не стала откладывать реализацию большинства в долгий ящик и уже спустя минуту после своей первой шайбы внесла в ворота французов вторую.

Никита Нестеров выполнил мощный дальний бросок, голкипер «трехцветных» Флорьян Арди с трудом отбил шайбу, но на отскоке первым оказался Бучневич, отправивший снаряд в пустой угол, — 2:0.

«Красная машина» завелась и уже не могла остановиться. На 11-й минуте встречи россияне соорудили очень красивый гол: Динар Хафизуллин разрезал половину площадки шикарным пасом на Капризова, который вполне мог бросать сам, но довел дело «до верного», сделав голевую передачу на Дадонова.

Нападающий «Флориды» находился прямо по центру ворот и с удовольствием воспользовался подарком Капризова — 3:0.

Только после третьей пропущенной шайбы французы по-настоящему разозлились и заставили оборону сборной России немного напрячься, организовав свою первую позиционную атаку. Впрочем, подопечные Воробьева довольно быстро отобрали снаряд и вновь захватили игровую инициативу.

К чести россиян, даже после трех голов они не снизили требований к себе и продолжили активно прессинговать соперника, явно горя желанием забросить еще.

Французы же не могли организовать навал на ворота «Красной машины» даже в большинстве. К примеру, во время первого удаления в составе сборной России (Павел Дацюк отправился на скамейку штрафников за фол на Стефане Да Косте, изобразив жестом пару «нырков», — возможно, француз симулировал) отечественные хоккеисты выиграли вбрасывание и быстро вынесли шайбу из своей зоны.

В дальнейшем «трехцветные» нанесли лишь один бросок издали, но Василий Кошечкин остановил снаряд, а затем под покровом сгрудившихся защитников зафиксировал его в перчатках.

Во втором периоде показалось, что французы сумели взять себя в руки — подопечные Дейва Хендерсона довольно долго сдерживали натиск «Красной машины», однако

за две минуты до сирены на перерыв Дацюк сумел сохранить шайбу под жестким прессингом трех защитников и выдал гениальный пас на Капризова, которому оставалось лишь «расстрелять» голкипера с «пятачка», чтобы сделать дубль, — 4:0.

Вторая шайба Кирилла Капризова (4:0) pic.twitter.com/Ez36M6qzRm — Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.

Пока сборная проводила один гол за другим, на трибунах не прекращались скандирования «Россия!» и «Шайбу! Шайбу!». Французских кричалок не было слышно вообще, и поддержать разваливающуюся оборону «трехцветных» было некому.

В третьем периоде в ворота несчастной Франции влетело еще три шайбы. В самом начале 20-минутки с долей везения отличился Александр Барабанов: после его броска снаряд отрикошетил от конька защитника и влетел в створ.

Довел счет до совсем неприличного Максим Шалунов, отличившийся блестящим ударом в дальнюю «девятку» без шансов для вратаря.

Артем Анисимов завершил показательную порку соперника, забросив седьмую шайбу России — в большинстве.

7:0 — более чем уверенная победа, однако больше фанатов порадовал даже не разгромный счет, а солидная игра команды, которой так не хватало в последних этапах Еврохоккейтура. Отдельно стоит отметить и тот факт, что у игроков горели глаза даже при счете 6:0 на последних минутах встречи (седьмая шайба была заброшена за две минуты до конца).

Если подопечные Воробьева и дальше будут выступать в таком заведенном состоянии, остановить их будет очень сложно.

Благодаря этой победе Россия набрала три очка и расположилась на первом месте в группе А, а Франция с нулем баллов отправилась на последнюю строчку октета. Остальные шесть команд пока не провели своих стартовых матчей, так что до полного расклада в группе нужно еще подождать.

Следующая встреча «Красной машины» на ЧМ-2018 состоится 6 мая — россияне начнут борьбу с австрийцами в 13.15 мск.

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