Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции

Россия – Франция (17.15 мск)

4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею. Обычно в олимпийский год на мировые форумы приезжает меньше обычного игроков из НХЛ, из-за чего сами турниры получаются, хоть и непредсказуемыми, но куда менее качественными.

На этот раз из-за отсутствия хоккеистов сильнейшей лиги мира на Олимпийских играх турнир обещает быть очень и очень интересным. Многие энхаэловцы решили компенсировать отсутствие Олимпиады в Пхенчхане в своей жизни игрой на чемпионате мира.

Достаточно сказать, что за Канаду выступит лучший бомбардир текущего сезона НХЛ Коннор Макдэвид, а вместе с США на турнир прилетел лучший хоккеист «звездно-полосатых» Патрик Кэйн, во второй раз в карьере и впервые на ЧМ в Старом Свете.

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Собственно, с североамериканского дерби и стартует группа В, которая дислоцируется в этом году в Хернинге. И начнется игра Канады и США в 17.15 по московскому времени.

Именно в это время, только в Копенгагене, выйдут на лед сборные России и Франции, которые начнут баталии подгруппы А.

Если ориентироваться на первые результаты сборной страны под руководством Ильи Воробьева, то для нашей команды даже хорошо, что внимание общественности будет направлено на Запад, в сторону Хернинга.

В Еврохоккейтуре под руководством нового главного тренера национальная команда провела шесть матчей, проиграв первые пять из них.

На Чешских играх Россия уступила всем привычным европейским оппонентам с одинаковым счетом 1:2, после чего проиграла Финляндии и Швеции еще и в рамках Шведских игр, прежде чем в заключительном их поединке одолеть чехов.

Впрочем, рассматривать эти результаты как серьезную проблему национальной командой или, тем более, как персональный провал исполняющего обязанности ее главного тренера, конечно, не стоит. Это были всего лишь полутоварищеские поединки, состав в которых был неоптимальным.

Оптимальным он у сборной не будет в принципе, поскольку очень многие энхаэловцы отказались от вызова в сборную из-за накопившихся за регулярный сезон (а у кого и первый раунд плей-офф) травм и усталости.

Александр Радулов, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Семен Варламов, Никита Задоров – никого из них мы не увидим в Дании.

Не поехали на чемпионат мира, где можно получить травму, и собравшиеся обратно за океан после нескольких лет в СКА Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов.

В опубликованную 3 марта предварительную заявку национальной команды включены 17 хоккеистов – минимально возможное по регламенту число игроков.

В состав попали такие игроки, как Павел Дацюк, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Артем Анисимов, Никита Зайцев, Никита Нестеров, Кирилл Капризов.

А вот вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев в состав пока не попали.

Ожидается, что непосредственно перед игрой с французами Россия дозаявит еще четверых хоккеистов, и тогда будет понятна стратегия тренерского штаба.

Будет очень странно, если в состав не попадут, например, Гусев и Трямкин, хотя защитнику «Автомобилиста» не привыкать – он оказался одним из отцепленных перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Вполне возможно, что квоту в 25 человек наш тренерский штаб заполнит только, когда закончится второй раунд в НХЛ и освободятся либо хоккеисты «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным, либо Евгений Малкин из «Питтсбурга», а может, и российский десант из «Тампа-Бэй».

Франция не кажется для сборной России таким уж серьезным соперником. Интересно, что именно против Трехцветных в последний раз играл на мировых чемпионатах голкипер Василий Кошечкин, причем это было еще в далеком 2013 году.

Лидером французов по-прежнему является форвард Стефан да Коста, три сезона отыгравший в КХЛ за ЦСКА, а этим летом, похоже, собирающийся подписать контракт с «Автомобилистом» и стать одноклубником Трямкина.

Россия и Франция на чемпионатах мира встречались семь раз, и в шести случаях победу праздновала наша команда, а единственное поражение случилось как раз в том самом матче 2013 года, когда ворота защищал Кошечкин – 1:2.

К слову, тогда французов уже тренировал Дэйв Хендерсон, бессменно работающий с Трехцветными с 2007 года и приведший их к лучшему результату в истории команды, если не считать «мохнатые» годы, – девятому месту в 2012 году.

Поединок с Францией должен стать удобным дебютом для Воробьева и хорошей вкаткой в турнир для его команды, правда, если положительного результата вдруг добиться не удастся, это может создать на команду и тренерский штаб ненужное дополнительное давление.

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