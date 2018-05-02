Все могут «короли»: «Реал» идет к чуду

Королевские рекорды

Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом мира, причем в основном благодаря именно Лиге чемпионов. Главный трофей европейского клубного футбола «королевский клуб» выигрывал 12 раз.

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Для понимания, ближайший преследователь итальянский «Милан» выиграл «ушастый кубок» семь раз, по пять побед на счету немецкой «Баварии», испанской «Барселоны» и английского «Ливерпуля», а голландский «Аякс» выигрывал трофей четырежды.

Первые шесть успехов «Реала» пришлись на старую эру, когда турнир еще назывался Кубок чемпионов, но и непосредственно в Лиге «сливочные» тоже являются самой титулованной командой.

Тот же «Милан» брал Лигу чемпионов трижды, на счету «Баварии» две победы, и лишь «Барселона» выиграла все свои пять кубков именно после трансформации турнира в сезоне-1991/92. Больше никто не брал ЛЧ дважды.

Выход «Реала» в финал в третий раз подряд отчасти уникальное достижение, отчасти — нет. Итальянские «Милан» и «Ювентус» в 90-е годы во время своего расцвета тоже по три раза добирались до решающего поединка турнира.

При этом победили итальянские гранды во время своих серий только по разу, и в этом плане «Реал» уже их превосходит.

В прошлом году команда Зинедина Зидана установила уникальное достижение — стала первой, кто выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Теперь «сливочные» идут за третьим подряд трофеем. И им остался всего один шаг!

«Бавария» была хороша

Полуфинальное противостояние с «Баварией» получилось для «Реала», пожалуй, самым сложным в плей-офф за три года.

Мюнхенцы, давно не проходившие «Реал», досрочно оформив национальное чемпионство, бросили на противостояние с испанцами все силы. И даже россыпь травм, в том числе половины ведущих игроков команды, не помешала им показать классный футбол.

По большому счету, «Бавария» доминировала и в первой, и в ответной встречах. Подопечные Юппа Хайнкеса и на «Альянц-Арене», и на «Сантьяго Бернабеу» владели мячом по 60% игрового времени. В обеих играх они создали больше моментов, а по «ожидаемым голам» (xG) опередили «Реал» по сумме матчей на два гола, что является для этого показателя целой пропастью.

Фактически, поражение немецкого клуба, если исходить из статистики, стало аномалией. И во многом мюнхенцы закопали себя сами, подарив «Реалу» как минимум гол после катастрофической ошибки голкипера Свена Ульрайха в ответном матче. Собственно, он и стал победным.

А ведь был еще провал в обороне в первом матче, когда Лукас Васкес и Марко Асенсио организовал взятие ворот, принесшее «Реалу» викторию в Мюнхене.

Сама «Бавария» не реализовала огромное количество моментов, и здесь выделялся польский форвард Роберт Левандовски. Нападающий, которого слухи активно сватают в новом сезоне как раз в «Реал», бил из пределов штрафной за два поединка семь раз, но так и не зажег свою фамилию на табло.

В итоге все усилия проведших просто великолепные матчи Франка Рибери, Йозуа Киммиха, Хамеса Родригеса, Матса Хуммельса, Тьяго Алькантары и Корентена Толиссо пошлт прахом.

Чакыр не виноват

Конечно, как и после любой важной победы «Реала», не обошлось без разговоров о судействе. Тема «судьи тащат Мадрид» — один из главных трендов последних лет.

Впрочем, это не новость, ведь о любой доминирующей команде говорят подобное. За примерами ходить далеко не надо: прямо сейчас в чемпионате Италии арбитры благоволят «Ювентусу», во Франции свистят в пользу «ПСЖ», в Англии судьи благосклонны к «Манчестер Сити» и так далее.

В Испании, правда, каталонская пресса постоянно жалуется, что судьи помогают «Реалу» и засуживают «Барселону», но это вряд ли соответствует действительности, тем более что по статистике арбитры в Примере ошибаются как раз чаще в пользу грандов. Обоих.

Это вообще обычная практика, с которой вряд ли что-то удастся сделать. Топ-клубы действительно обладают большим авторитетом, чем другие команды, а потом они просто больше проводят времени в атаке, и чаще претендуют на те же спорные пенальти или голы из сложно определяемых офсайдов.

Да, турецкий арбитр Джюнейт Чакыр должен был зафиксировать игру рукой у Марсело, но из-за положения игрока и стремительности эпизода главный рефери имел слишком мало шансов рассмотреть момент, помощники не подсказали, да и непонятно, была ли рука точно в пределах штрафной площади или же за ней?

В этом матче был еще спорный эпизод с падением в штрафной «Реала» Левандовски, но и сами хозяева претендовали на одиннадцатиметровый за потенциальное нарушение против Карима Бензема.

Говорить о «судейском» выходе в финал, конечно, при желании, можно, но в противостоянии этих команд год назад полно было ошибок в обе стороны (например, пенальти в первом матче за попадание мяча в грудь Дани Карвахалю), а вспоминали в итоге только ляпы в пользу «Реала».

На этот раз у игроков и представителей «Баварии» хватило мужества не пенять на судейство, а сетовать на собственную кошмарную реализацию моментов.

Конечно, не считая смотревшего из-за травмы игру по телевизору Артуро Видаля, выложившего картинку с празднующими игроками «Реала» за подписью «мыши».

Заслуга Зидана

Но за всеми выше перечисленным не должна остаться в тени работа игроков «Реала» и его тренера. А Зинедин Зидан и его команда действительно потрудились на славу.

Капитан Серхио Рамос сказал после матча, что «Реал» умеет терпеть, и он прав в этом. Без терпения успех в этом противостоянии не был бы возможен, но дело не только в нем.

Зидан, еще ни разу не проигрывавший Лигу чемпионов как главный тренер, проявляет себя как очень смелый наставник.

В матчах с «Баварией» (и вообще плей-офф этой Лиги чемпионов) он использовал разные схемы игры, подстраиваясь под соперников, ситуацию в противостоянии и свои кадровые расклады.

Зизу не признает авторитетов и не стесняется оставлять на скамейке запасных 100-миллионного Гарета Бэйла в пользу трудяг Марко Асенсио и Лукаса Васкеса.

Главный тренер «королевского клуба» очень удивил выходом в ответном матче в старте Матео Ковачича вместо Каземиро, и этот шаг, похоже, оправдал себя.

Даже наличие Каземиро вряд ли спасло бы «сливочных» от прорывов и комбинаций работавшей в атаке до стадии завершения как часы «Баварии», а хорват помог «Реалу» лучше выходить через пас из-под прессинга.

В итоге владение мячом «Баварии» было подавляющим, но «Реал» очень часто шикарно выходил из обороны по мощным давлением, не сваливаясь на длинные передачи, а

первый гол Бензема был забит после комбинации в невероятные 28 пасов!

Есть обратная сторона и у катастрофической ошибки Ульрайха на второй минуте второго тайма: как только «Бавария» начала с центра поля, «Реал» бросился в яростный прессинг сам, и именно это заставило Толиссо отпасовать вратарю и привело к ошибке Ульрайха.

Зидан не испугался поставить флангового форварда Васкеса из-за травмы Карвахаля на правый край защиты, и хотя поначалу Зизу подумывал убрать Лукаса с поля еще в первом тайме, в итоге тот в конечном счете справился с Давидом Алабой и доиграл до финального свистка, лишь на последние десять минут перейдя в полузащиту.

То, как здорово «Реал» работал в этом противостоянии командой, иллюстрируют действия Бензема и Криштиану Роналду, которые проделали куда больше оборонительной, чем атакующей работы. Для португальца такой футбол вообще не свойственен, отчего его отборы и перехваты в концовках обоих поединков еще больше бросались в глаза.

Проблемы «Реала»

При этом нельзя не отметить, что этот розыгрыш главного клубного турнира Европы дается «Реалу» сложнее двух предыдущих.

Команда Зидана испытывала проблемы и в противостоянии с «ПСЖ», и в сражении с «Ювентусом», а с «Баварией» подобралась к суммарному поражению ближе всего.

Вряд ли тут стоит говорить о потере мотивации, с этим у мадридцев все как раз в порядке. Просто определенная перестройка иногда нужна даже доминирующим командам, чей состав все же вырабатывает свой ресурс.

Тут надо еще отметить, что все тренеры, противостоявшие Зидану в этом плей-офф, отменно умеют бить в слабые места, которые здорово находят. И если Унаи Эмери откровенно перемудрил, то Массимиллиано Аллегри и Хайнкес доставили своими решениями «Реалу» множество хлопот.

Что в финале?

Здесь мы подходим к решающей игре за трофей, в которой, скорее всего, противостоять «королевскому клубу» будет английский «Ливерпуль».

Есть, конечно, небольшой шанс, что итальянская «Рома» сможет отыграть выездные 2:5, сотворив чудо, подобное исполненному ей в прошлой стадии против «Барселоны», но вероятность этого все же мала.

И все идет к тому, что Зидану предстоит сразиться в финале с еще одним маэстро тренерского цеха, умеющим работать по сопернику.

Неспроста именно с «Ливерпулем» Юргена Клоппа испытал свои самые большие проблемы шикарный «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Поражение в чемпионате Англии не лишило «горожан» трофея, но в Лиге чемпионов дорога дальше перед ними закрылась именно на «Энфилде».

С «Ливерпулем» у «Реала» проблем наверняка будет не меньше, чем с «Баварией», хоть играют парни Клоппа и в другом стиле.

Пока еще никто не в состоянии в полной мере эффективно защищаться от скоростных атак «красных», а они будут абсолютно точно, потому что «Реал» будет стараться действовать первым номером.

Еще одной проблемой для мадридцев станет Марсело. Бразильский защитник прекрасен в атаке и набрал уже в этом турнире 3+2, но во всех трех противостояниях этого плей-офф «королевский клуб» получал из-под него голы.

А ведь на его фланге у «Ливерпуля» действует не кто-нибудь, а уже забивший в текущем сезоне во всех турнирах под 50 мячей Мохамед Салах.

Впрочем, для самого «Ливерпуля» проблемой будет нейтрализация могучей атаки «Реала» — оборона «красных» все же не так сильна, как их атака.

Ну а «сливочные» будут уповать в том числе и на голкипера Кейлора Наваса, просто фантастически отыгравшего против «Баварии». В мадридском матче костариканский голкипер совершил восемь сейвов, а всего за противостояние — 12. И это рекорды текущей Лиги чемпионов.

В общем, нас ждет фантастически интересный финал, во время которого точно будет не до скуки. И если «Реал» его выигрывает, то он установит достижение, которое и повторить-то в современных реалиях почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы превзойти.

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