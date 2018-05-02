«Жуков разрывался между Госдумой и ОКР»

— Действующий глава ОКР Александр Жуков заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок — то есть уже в начале лета у организации будет новый руководитель. Как оцените решение Жукова, учитывая серьезные санкции, выписанные ему Международным олимпийским комитетом?

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Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России: Уход из ОКР — его право.

Не был особо удивлен данным решением, все же у Александра большая загруженность на разных должностях. Это его выбор, и мы должны быть благодарны Жукову за все то, что он делал в ОКР. Но раз решил, значит считает такое развитие событий оптимальным.

Валерий Каменский, олимпийский чемпион по хоккею: В данном случае не могу решать за Жукова — правильное ли это решение или нет. Жуков — умный человек. И если он пошел на такое, значит, что данный шаг был обдуманным.

Решение покинуть ОКР, думаю, было для него тяжелым, но, вероятно, обстоятельства в итоге все же взяли свое.

Валентин Балахничев, экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики: Наступает время, когда ОКР нужны новые люди. Свой уход, к слову, четко объяснил сам Жуков, заявив, что ситуация в комитете требует постоянного присутствия руководителя — а он вынужден разрываться между должностями.

— Жуков также пояснил, что покидает пост в ОКР по причине серьезной занятости в Государственной думе. На ваш взгляд, стоит ли новому главе организации полностью сосредоточиться на работе в комитете, оставив все остальные должности в иных организациях?

Ш. Т.: Считаю, что здесь все зависит от ситуации —

совмещать можно, но только если одно помогает другое. Все-таки время сейчас сложное. Предстоит тяжелая борьба за летнюю Олимпиаду — 2020 в Токио, придется отстаивать многие позиции, справляться с определенными ситуациями, которые будут возникать… А дело это, безусловно, трудоемкое.

В. К.: Жуков — государственный человек, он видит работу по-своему и, видимо, хочет приносить больше пользы, трудясь в Госдуме.

Что касается нового президента ОКР, то ему, конечно, будет лучше сосредоточиться сугубо на комитете — когда человек работает в едином направлении, у него, что логично, на оную остается больше времени.

Юрий Бородавко, тренер сборной России по лыжным гонкам: Так было всегда. Невозможно совмещать столь высокие государственные должности.

Все видели, что Жуков действительно разрывался — и не мог полноценно исполнять функции президента ОКР.

Поэтому сейчас, думаю, и правда в руководство комитета придет тот человек, который сможет полностью сконцентрироваться на проблемах нашего спорта — и начнет их всячески решать.

В. Б.: Для начала нужно узнать, кто будет баллотироваться. Есть Станислав Поздняков — твердый кандидат, который будет выдвинут федерацией фехтования страны. Кроме того, уже прозвучало странное заявление Елены Вяльбе о выдвижении кандидата от Федерации лыжных гонок России. Думаю, что будут и другие выдвижения.

Естественно, данный пост требует от его соискателей опыта, профессионализма, большого авторитета и способности решать те проблемы, с которыми столкнулся отечественный спорт.

Выбор будет сложным — сходу не так просто назвать человека, в котором сконцентрированы все эти качества. Вероятно, придется новому президенту набираться необходимого опыта уже в процессе работы.

— СМИ отмечают, что одним из кандидатов на пост главы ОКР является известный в прошлом фехтовальщик Станислав Поздняков, нынешний вице-президент организации, возглавлявший российскую делегацию на Играх-2018. На ваш взгляд, насколько вероятно его назначение?

Ш. Т.: Это еще рано обсуждать — нужно дождаться официального списка претендентов на этот пост.

Конечно, Поздняков хорошо себя зарекомендовал, однако, на мой взгляд, на такую серьезную должность могут заявиться много кандидатов — и о чем-то говорить сейчас преждевременно. Обсуждая одного, мы, возможно, обижаем другого претендента на пост. Вот когда будет заявка, тогда и посмотрим.

Ю. Б.: Лично я бы приветствовал это назначение, поскольку Поздняков является не просто опытным функционером, но еще и четырехкратным олимпийским чемпионом. Он обладает глубокими знаниями в спорте, а также имел возможность внимательно понаблюдать за работой в ОКР, будучи вице-главой организации. А руководя командой на Олимпиаде в Пхенчхане, он столкнулся и решил текущие проблемы, необходимые в тот момент для российских спортсменов.

В общем, это достойная кандидатура — на мой взгляд, все виды спорта в России от его назначения лишь приобретут.

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