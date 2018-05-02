Умер в 1937-м: как сложилась судьба предшественников Жукова

Александр Жуков оставляет олимпийское движение и не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок в Олимпийском комитете России (ОКР). В период существования Российского олимпийского комитета (РОК), НОК СССР и ОКР данными структурами руководили семь человек. «Газета.Ru» решила вспомнить, как прославились и чем занимались после отставки предшественники Жукова на важнейшем спортивном посту.

Вячеслав Срезневский (работал в 1911-1918 годах)

Большой специалист в области научно-технической фотографии, а также филологии, самый первый олимпийский глава положительно проявил себя как популяризатор развития спорта в России.

Возглавив организованный с высочайшего благословления РОК, Срезневский параллельно трудился помощником Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения империи.

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Не обходил стороной он и ту отрасль спорта, которую сегодня мы называем профессиональной. Всячески лоббировал развитие в стране хоккея с мячом и конькобежных дисциплин. Еще раньше добился проведения в Петербурге чемпионата мира по фигурному катанию в 1896 и 1903 годах (в первом случае бронзу выиграл Георгий Сандерс, во втором серебро досталось знаменитому Николаю Панину-Коломенкину).

После Октябрьской революции и упразднения РОК Срезневский остался жить в РСФСР, содействовал в издании первого профильного журнала «Советское фото» и принимал участие в деятельности Всеобуча. Умер в 1937 году по естественным причинам в возрасте 88 лет.

Константин Андрианов (1951-1977)

Вопросом интеграции СССР в систему мирового спорта партийные вожди озаботились после окончания Второй мировой войны. Верхушка долго колебалась насчет целесообразности участия в Олимпиадах, и все же решилась учредить собственную объединяющую разрозненные федерации структуру. Случилось это еще при жизни Иосифа Сталина: НОК СССР официально был основан на следующий день после 81-го дня рождения Владимира Ленина – 23 апреля 1951 года.

Обязанности руководителя были возложены на Андрианова, который до войны возглавлял Московский горком по физкультуре и спорту, а после работал первым заместителем председателя Спорткомитета СССР.

Именно Андрианов формировал первую советскую олимпийскую сборную и возил ее на Игры в Хельсинки-1952. Дебют выдался блестящим: второе место в общемедальном зачете вслед за США.

Андрианов оставил пост в НОК уже в почтенном возрасте. На протяжении 36 лет (вплоть до своей смерти) являлся членом МОК, а в 1966-1970 годах – первым вице-президентом Международного комитета.

Сергей Павлов (1977-1983)

В эти шесть лет Павлов совмещал деятельность в НОК с более значимой тогда работой в должности председателя Спорткомитета СССР (1968-1983), которая принесла ему всесоюзную славу и репутацию самого успешного деятеля страны от спорта в истории.

На период работы Павлова пришлась золотая эра отечественного олимпийского движения.

Он возглавлял советскую делегацию на семи Олимпиадах, причем на шести кряду (по три летних и зимних) сборная СССР триумфально выигрывала общекомандный зачет, не оставляя шансов соперникам. Считается, что такого успеха наши атлеты достигли во многом благодаря действительно компетентному и дальновидному руководству Павлова.

После смерти Леонида Брежнева ожидаемо попал в опалу и был отправлен в почетную ссылку послом – сначала в Монголию, а затем в Бирму.

Скончался уже в новой России во время октябрьского путча 1993 года.

Марат Грамов (1983-1990)

Сменивший яркого и многогранного Павлова в обеих инстанциях Грамов редко позволял себе высказывать личное мнение. Он известен как дисциплинированный партийный функционер, важный винтик в забарахлившем в 1980-е механизме.

Грамову удалось прославиться со знаком минус. Именно он в апреле 1984 года – редкий случай – проявил инициативу (или выполнял чью-то волю) и направил в Политбюро записку с обоснованием нецелесообразности участия советских спортсменов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

С именем Грамова неразрывно связан бойкот Игр-1984, которые лишили целую плеяду атлетов верных наград.

В 1989 году на волне преобразований в государственном аппарате был неофициально признан «фигурой прошлой эпохи», снят со всех постов и переведен в статус персонального пенсионера союзного значения. Умер в 1998 году.



Несмотря на почтенный возраст (в феврале исполнилось 83 года), искушенный эксперт спортивного мира, которому довелось руководить нашим спортом в переломный момент истории, востребован и сегодня.

С лета 2016 года Смирнов возглавляет Независимую общественную антидопинговую комиссию, перед которой поставлена цель вывести отечественный спорт из допингового кризиса.

На протяжении 44 лет являлся членом МОК. В 2015 году переведен в ранг почетных членов.

Леонид Тягачев (2001-2010)

71-летний Тягачев – единственный из всех, кто имел обширный опыт практической работы в спорте, и добивался на этом поприще внушительных успехов. С 1962 года входил в состав сборной СССР по горным лыжам, а с 1975-го возглавлял команду в качестве главного тренера. При нем наши мастера спуска на снежных склонах добились высшего результата в истории, выиграв пять этапов Кубка мира в 1981 году.

Отправлен в отставку из президентского кресла в ОКР тогдашним главой государства Дмитрием Медведевым на фоне провального выступления России в Ванкувере-2010.

В настоящее время не занимает официальных постов в спорте или политике. Нередко выступает в качестве эксперта в СМИ, где критикует деятельность вице-премьера по спорту Виталия Мутко. В ноябре прошлого года широкий резонанс (особенно за рубежом) вызвало предложение Тягачева расстрелять информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова «как при Сталине».

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