«Мы хотим стать легендами»

Мадридский «Реал» свел вничью домашнюю встречу против мюнхенской «Баварии» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2) и вышел в финал благодаря победе на чужом поле (2:1). Встреча получилась динамичной и насыщенной интересными событиями. Уже на третьей минуте гости вышли вперед усилиями защитника Йозуа Киммиха, который открыл счет и неделю назад.

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Впрочем, включенный в основной состав «Реала» из-за травмы Иско французский форвард Карим Бензема быстро восстановил равновесие.

А сразу после перерыва он же вывел «сливочных» вперед после грубейшей ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха, который получил пас от партнера и просто пропустил мяч под собой.

Мюнхенцы обрушили на ворота «Реала» вихрь яростных атак: это принесло успех за полчаса до конца, когда экс-мадридец Хамес Родригес провел свой первый гол в Лиге чемпионов за два года. Однако большего подопечным Юппа Хайнкеса не удалось. Они беспрерывно наступали, но вратарь «Реала» Кейлор Навас в этот вечер стоял стеной. В его активе – дюжина эффектных спасений.

Для Мадрида финал на НСК «Олимпийский» в Киеве станет третьим кряду и седьмым в истории, что является новым рекордом турнира. Наставник счастливчиков Зинедин Зидан признался, что такие матчи «не слишком хорошо отражаются на сердце».

«Безумный матч, который наверняка понравился зрителям, — отметил французский специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. — Нужно отдать должное «Баварии», которая сыграла очень здорово.

Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Второй тайм уже провели получше.

В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце».

Герой встречи Бензема подчеркнул собственное стремление действовать на благо командных интересов.

«Да, это просто отличный вечер для меня и для всей команды, — сказал он. — Бывают тяжелые времена, но и хорошие тоже. Я всегда работаю на команду. Мне очень понравилась сегодняшняя игра, как и фанатам. Здорово выйти в финал».

Полузащитник Лука Модрич, комментируя выступление своей команды, вспомнил о критиках.

«За пять лет четыре раза выйти в финал трудно, — заявил хорват. — Мы очень рады, потому что делаем нечто потрясающее и впечатляющее. Нам нужно сделать еще один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один кубок ЛЧ над головой. Финал — это всегда сложно.

Полемика всегда есть, когда мы играем. Я не видел момента с Марсело, и поэтому не могу его комментировать.

Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех. Мы привыкли к этому».

Его коллега по амплуа Тони Кроос похвалил своих партнеров за «инстинкт убийцы».

«Бавария» сегодня была невероятно опасна, — отдал должное поверженному сопернику немецкий легионер Мадрида. — Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное.

Мы безжалостно использовали ошибки «Баварии». Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол».

Капитан «Реала» Серхио Рамос обозначил стратегические цели клуба в своем твиттере.

«Мы снова пишем историю. Но теперь мы хотим стать легендами!» — написал испанец.

Один из ключевых моментов матча случился перед самым перерывом. Мяч после прострела с фланга Киммиха попал в руку Марсело, находившегося в штрафной. Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр, известный неоднозначными решениями, оснований для пенальти не увидел. Или же попросту пропустил момент. Сам бразилец после игры признал очевидность своего нарушения.

«Да, мяч попал в мою руку. Пенальти ли это? Думаю, да», — сказал Марсело.

Главный тренер «Баварии» Хайнкес, вернувшийся в клуб перед началом текущего сезона, подтвердил информацию о четвертом в карьере отъезде из Мюнхена и завершении карьеры.

«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской «Боруссии». Никогда бы не подумал, что вернусь, — признался специалист. — Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности.

Но это не так плохо — не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения».

По мнению Хайнкеса, именно его команда заслуживала сыграть в финале.

«Как и вся наша команда, я очень разочарован. Мы заслужили сыграть в финале. Но никакого уныния! Я реально смотрю на вещи и принимаю этот результат, — добавил он. — Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной — мы были сильнее.

Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило. Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня.

Мы владели инициативой. «Реал» должен благодарить Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча».

Как сформулировал один из лидеров немецкого клуба Томас Мюллер, «Бавария» «просто подарила соперникам голы в ответной игре».

«Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы, — цитирует игрока пресс-служба мюнхенцев. — Было здорово, стадион нас постоянно подгонял. Частично мы сами виноваты в таком исходе, частично нам не повезло.

Мы просто подарили голы «Реалу». Все было возможно, но немного не хватило удачи.

Нам нечего стыдиться, но это ужасно — мы упустили шикарный шанс выйти в финал. Нужно несколько дней, чтобы отойти после такой игры».

Защитник Матс Хуммельс выразил разочарование произошедшим. «В каждом из двух полуфинальных матчей мы подарили «Реалу» один гол, — посетовал он. — Но таким порой бывает футбол.

Преимущество было на нашей стороне, мы создавали момент за моментом, но подвела реализация, и мы дорого за это заплатили.

Недостаточно просто оказать сопротивление и сыграть хороший матч. Для победы в Лиге чемпионов нужен инстинкт убийцы».

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