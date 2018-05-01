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Вандалы изуродовали лицо Боярского цветами ЦСКА

Боярский ответил на акт вандализма против его изображения с шарфом «Зенита»

Граффити с изображением Михаила Боярского на Крестовском острове .
Граффити с изображением Михаила Боярского на Крестовском острове
Вандалы испортили граффити с изображением известного болельщика петербургского «Зенита» Михаила Боярского. Лицо артиста оказалось замазано красной и синей краской — традиционными цветами московского ЦСКА. Инцидент произошел в день матча сине-бело-голубых с армейцами. Боярский отреагировал на акт вандализма спокойно, заявив, что «дерьмо лучше не трогать».

Известный музыкант и актер Михаил Боярский, который является страстным болельщиком петербургского «Зенита», испытал крайне неприятные эмоции в день матча своего любимого клуба с московским ЦСКА.

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И дело не только в том, что сине-бело-голубые не сумели одолеть армейцев на своем поле (0:0) и лишились даже математических шансов на победу в чемпионате России, но еще и в том, что в этот день было безнадежно испорчено граффити с изображением певца.

На красочном рисунке, исполненном в голубых тонах, Боярский с улыбкой держал в руках шарф с надписью «Зенит — Питер!», складывая пальцы в знак победы «V».

Однако после игры с ЦСКА большая часть лица артиста оказалась скрыта за огромными пятнами из красной и синей краски — традиционных цветов московского клуба.

Досталось и шарфу: на словах «Зенит» и «Питер» расползлись кровавые подтеки — вандалы решили использовать на этом месте только красный цвет.

Несложно предположить, что такая идея могла прийти в голову болельщикам ЦСКА, которые в большом количестве прибыли в Северную столицу, чтобы поддержать красно-синих. Испорченное граффити красовалось на одной из трансформаторных будок Крестовского острова, где располагается и стадион «Санкт-Петербург» — домашняя арена сине-бело-голубых.

Сам Боярский заявил, что подобные проявления неприязни со стороны чужих болельщиков его нисколько не задевают.

«Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо — и пахнуть не будет»,

— цитирует артиста РИА «Новости».

К слову, это уже не первый раз, когда вандалы портят именно это граффити с изображением певца. В октябре 2016 года шарф в руках Боярского был перекрашен в красно-белые цвета, а перед словом «Зенит» появился очень нецензурный глагол. Судя по всему, тогда постарались болельщики московского «Спартака», хотя в фанатских группировках отказались комментировать данный инцидент.

После того случая граффити вернули в прежний благопристойный вид, однако визит другой команды из Москвы вновь принес Боярскому разочарование.

Любопытно, что после недавнего матча «Зенита» и ЦСКА певец испортил отношения не только с фанатами соперника, но и с болельщиками сине-бело-голубых, откровенно поделившись своими мыслями по поводу бледной игры команды.

«Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?!

Сегодня «Зенит» официально лишился шансов на золото? Я этому не удивлен. Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы... — говорил Боярский «СЭ». — Если «Зенит» не пробьется в ЛЧ, сезон следует признать провальным.

В этом случае Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля.

Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть перспектива чувствуется.

В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату».

Также артист заявил, что не получил никакого удовольствия от игры двух грандов, поскольку по-настоящему показывали свое футбольное мастерство только голкиперы двух команд — Игорь Акинфеев и Юрий Лодыгин, а все остальные игроки «просто бегали по полю».

«Нам нельзя показывать европейские матчи. Их смотришь и понимаешь, насколько велика разница… — признал артист. — Футболисты «Зенита» и ЦСКА, конечно, старались, носились и так далее. Но ведь так и во дворе...

А они вообще-то профессионалы. Должны забивать. Вот голкиперы — молодцы, свою работу выполнили. А остальные — просто побегали».

После таких высказываний артиста пресс-служба «Тосно» пригласила его на свой матч против московского «Динамо» в рамках чемпионата России.

«Михаил Сергеевич! Ждем вас на старом добром «Петровиче» 5 мая», — гласит сообщение в твиттере команды.

«Тосно» играет на бывшем стадионе «Зенита» «Петровском», так что у Боярского есть вполне легальная причина посетить встречу. Однако артист все еще никак не отреагировал на это приглашение.

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