Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком

Федерация хоккея России опубликовала 1 мая на своем официальном сайте предварительную заявку сборной страны на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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Исполняющий обязанности главного тренера главной команды страны после отставки Олега Знарка Илья Воробьев и его тренерский штаб включили в список 26 хоккеистов.

Не обошлось без неоднозначных решений. Так, не вошли в опубликованный состав форварды казанского «Ак Барса», Владимир Ткачев и Станислав Галиев, только что выигравшие Кубок Гагарина.

Ткачев набрал в регулярном чемпионате 36 (22+14) очков в 53 матчах, а еще 9 (3+6) баллов добавил в 19-ти встречах победного для команды Кубка Гагарина, заработав в плей-офф показатель полезности +10.

На счету Галиева 26 (12+14) очков в 52-х встречах регулярного чемпионата и великолепные 15 (10+5) баллов в Кубке Гагарина при той же полезности, что и у партнера.

Казанские форварды в составе сборной страны приняли участие в последнем этапе Еврохоккейтура Шведских играх. Галиев отыграл первые два проигранных сборной матча, отличившись голом в игре с Швецией.

Ткачев выступил во всех трех поединках, став одним из главных героев единственной победной игры с Чехией (4:2), набрав в ней 1+1.

«Я не поеду на чемпионат мира по решению тренерского штаба. Думаю, что остальное лучше спросить у них, чем у меня»,

– прокомментировал ТАСС решение о невключении его в заявку на ЧМ Ткачев.

«Галиева и Ткачева нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят, — цитирует «Чемпионат» Воробьева.

— Капитаном сборной будет Павел Дацюк – он вожак нашей молодой команды. Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.

В Данию полетят 26 человек. Насчет того, кто попадет в окончательную заявку, у нас есть определенный план, но мы еще думаем.

Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ – это уже другая тема».

Напомним, Ткачев был одним из кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхенчхан, когда Воробьев работал в штабе Знарка, но в итоге нападающий «Ак Барса» был внесен в список только как запасной и на Игры не полетел.

В кулуарах говорили о том, что Владимир закрыл себе дорогу в сборную, отказавшись перед сезонном переходить из «Ак Барса» в СКА, который раньше тренировал Знарок, а теперь после его отставки возглавил Воробьев.

Интересно, что в состав, например, вошел нападающий хабаровского «Амура» Алексей Бывальцев, который 1 мая, в первый день работы рынка КХЛ, официально перешел как раз в СКА.

В итоге в составе сборной России на чемпионате мира не будет ни одного представителя выигравшего Кубок Гагарина «Ак Барса», зато в предварительную заявку включены девять хоккеистов СКА и семеро представителей ЦСКА.

Стоит отметить, максимальная заявка на чемпионат мира может включить в себя 25 человек, при этом в официальной заявке изначально может присутствовать значительно меньше игроков.

Минимально разрешенная квота — 17 человек. То есть три пятерки игроков и два голкипера. Это сделано, чтобы по ходу турнира сборные могли пополняться выбывающими из плей-офф Кубка Стэнли хоккеистами НХЛ.

Россию, например, еще могут пополнить Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» или голкипер сражающегося с этой командой «Бостона» Антон Худобин.

В другой паре Восточной конференции «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова бьется с «Питтсбургом» Евгения Малкина, причем в обеих сериях сейчас равный счет — 1-1.

На Западе в составе «Нэшвилла» против «Виннипега» играет российский защитник Алексей Емелин. В той серии счет тот же — 1-1.

Предварительный состав сборной России на ЧМ

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев («Авангард»).

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