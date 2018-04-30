Бенефис Месси и унижение «Реала»: «Барса» стала чемпионом

«Барселона» на выезде обыграла «Депортиво» и за три тура до конца гарантировала себе победу в чемпионате Испании — седьмую за последние десять лет.

В этот период гегемонию каталонцев в национальном первенстве сумел лишь два раза прервать мадридский «Реал» и однажды — его столичный сосед «Атлетико».

В остальном «блауграна» надежно защищала звание сильнейшей команды в Испании, регулярно завоевывая также Кубок страны (в этом году — уже в 30-й раз).

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«Атлетико», «Севилье» и другим крепким командам Примеры по-прежнему не хватает мастерства и стабильности, чтобы постоянно держать «Барселону» в напряжении и всерьез посягать на титул каждый год (как правило, в концовке чемпионата эти команды начинают терять очки там, где гранд вырвал бы победу на классе или на характере).

Что касается «Реала», то он в полной мере обладает всеми необходимыми качествами для борьбы с каталонцами, кроме желания.

«Сливочные» в последнее время настолько избаловали себя успехами в самом престижном турнире Европы — Лиге чемпионов (восемь полуфиналов подряд и три победы за последние пять лет), что на матчи Примеры выходили расслабленными с самого начала сезона.

Уже к ноябрю «королевский клуб» поймал десятиочковый отрыв от «Барселоны» и не особенно старался исправить ситуацию. В итоге каталонцы спокойно оформили свое 25-е чемпионство уже в 35 туре Примеры, набрав 86 очков и доведя свое преимущество над «Реалом» до 15 баллов, а над «Атлетико» — до 11 (при том, что «матрасники» провели на один матч больше).

Впрочем, сине-гранатовым все-таки пришлось немного попотеть, чтобы добыть решающую победу.

«Депортиво» был предельно мотивирован на победу, поскольку находился на грани вылета из высшего дивизиона, и для сохранения прописки ему было жизненно необходимо выигрывать все оставшиеся встречи (хотя и это еще не гарантировало успеха).

Отчаявшиеся галисийцы практически совершили чудо в матче против «Барселоны»: быстро пропустив два мяча от Коутиньо и Лионеля Месси, они сумели проявить характер и сравняли счет усилиями Лукаса Переса и Эмре Чолака (2:2).

Поверив в себя, подопечные легенды «Реала» Кларенса Зеедорфа пошли вперед, но Месси решил, что не хочет откладывать чемпионство до следующего тура и быстро закатил еще два мяча, оформив чемпионский хет-трик.

Любопытно, что все три раза ему ассистировал Луис Суарес, ставший первым игроком, которому удалось отдать три голевых передачи на аргентинца в одном матче.

Сам Месси тоже стал автором одного — более значительного — рекорда благодаря своему хет-трику.

Аргентинец — первый игрок в истории чемпионата Испании, который забивал 30 и более мячей в семи сезонах — с 2009/10 по 2017/18.

Еще одно достижение Месси разделил с Андресом Иньестой — оба в рекордный девятый раз выиграли Примеру в составе «Барселоны». Никто не побеждал в чемпионате Испании чаще, выступая за этот клуб.

Для Иньесты этот титул памятен вдвойне, поскольку он станет последним для легенды сине-гранатовых в составе воспитавшей его команды.

По окончании сезона полузащитник покинет клуб и отправится заканчивать карьеру в Китай.

«Я принял это решение после долгих размышлений. «Барселона» — лучший клуб в мире, он дал мне все. Клуб заслуживает лучшей версии меня, а в ближайшее время я не смогу соответствовать этому уровню», — приводил слова Иньесты за два дня до игры с «Депортиво» портал Football Espana.

Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, видимо, согласился с полузащитником в том, что его возраст уже не позволяет играть на максимум, и выпустил Иньесту лишь на 87-й минуте, когда исход матча был окончательно определен.

Болельщики «Депортиво» проявили уважение к легенде испанского футбола и устроили ему овации при выходе на замену.

«У меня есть только слова благодарности фанатам «Депортиво». Вести себя таким образом в тяжелый для их команды момент совсем нелегко. Это нечто особенное», — отметил Иньеста после матча.

Болельщики галисийцев действительно проявили свои лучшие душевные качества, учитывая, что их клуб из-за поражения «Барселоне» лишился каких-либо шансов на сохранение прописки в Примере и вылетел во второй по силе дивизион — Сегунду.

Красивый уход Иньесты отметил и главный герой матча Месси:

«Обидно, что Андрес уходит. Нас уже покинули Хавьер Маскерано и Хави, которые являлись символами клуба. В этом году пришла очередь Иньесты.

К сожалению, «Барселоне» не удалось выиграть Лигу чемпионов, поэтому Иньеста уйдет без требла, но в любом случае он уходит красиво.

Андрес заслуживает эту победу за все, что дал клубу», — приводит слова Месси Marca.

Наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, для которого эта победа в чемпионате Испании стала первой в тренерской карьере, заявил, что для команды главное не пресытиться трофеями.

«Победа в Примере — это цель, которую мы преследовали в течение всего сезона, и мы успешно прошли этот очень длинный турнир.

Самое главное — не устать от побед. Для таких команд, как «Барселона», главная трудность — это сохранять верный настрой после большого количества успехов.

Иногда это очень сложно сделать. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, повлиял на нас, поскольку стал неожиданностью («Барселона» проиграла «Роме» на выезде 0:3 после домашней победы со счетом 4:1 и уступила итальянцам из-за пропущенного гола на своем поле. — «Газета.Ru»). Однако в чемпионате и Кубке Испании мы выступили великолепно», — подчеркнул специалист.

Следующий матч «Барселоны» в чемпионате Испании состоится на ее стадионе, а в гости пожалует не кто иной, как мадридский «Реал».

По негласным правилам футбольного этикета «сливочные» должны будут выстроиться в чемпионский коридор и аплодисментами встречать выходящих на поле игроков «блауграны», что выглядит несколько унизительно, учитывая взаимоотношения клубов.

Впрочем, главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан уже заявил, что его подопечные не будут воздавать подобные почести своему принципиальному сопернику.

«Это мое решение. «Барселона» первой нарушила традицию», — аргументировал свою позицию француз, намекая на то, что сине-гранатовые не устроили «Реалу» чемпионский коридор после победы на Клубном чемпионате мира в 2017 году.

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