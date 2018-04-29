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«Сколько «Зенит» будет издеваться надо мной?»

Как «Зенит» потерял шансы на победу в чемпионате России

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА и за два тура до конца лишился шансов на победу в чемпионате России. Болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что команда издевается над ним, и выразил желание болеть за «Тосно». Главный тренер питерцев Роберто Манчини объяснил, почему не планирует прощаться с командой на газетной полосе, а наставник ЦСКА Виктор Гончаренко пожаловался на духоту при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург» и анонсировал серьезные изменения в составе грядущим летом.

Санкт-петербургский «Зенит» должен был обыгрывать московский ЦСКА на своем поле, чтобы подняться на третью строчку в чемпионате России и таким образом ворваться в зону Лиги чемпионов, в которой питерцев не было уже два года.

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ЦСКА было необходимо побеждать сине-бело-голубых, чтобы обогнать «Спартак» и вернуть себе вторую позицию, с которой команда сразу попадает в групповой этап ЛЧ, а не отправляется играть в квалификацию.

Оба клуба не выполнили свои задачи на матч 28 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сыграли вничью (0:0) — уже в четвертый раз подряд.

Причем три последних встречи «Зенита» и ЦСКА завершались именно безголевой ничьей, несмотря на множество моментов.

После очередного мира с питерцами ЦСКА набрал 52 очка и пропустил на второе место «Спартак» (53), а вот «Зенит» занес себе в актив 50 баллов и по-прежнему располагается на четвертом месте — в зоне уже опостылевшей Лиги Европы.

У команд есть еще два тура для изменения ситуации: красно-синим предстоит сыграть дома с тульским «Арсеналом» и «Анжи», а вот «Зениту» предстоит сразиться в гостях с лидирующим «Локомотивом» и принять на своем поле «СКА-Хабаровск».

После встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пожаловался на духоту при закрытой крыше стадиона «Санкт-Петербург», поделился мнением о судействе и объяснил, почему не жалуется на недостаток футболистов.

«Закрытая крыша? Тяжело дышать в таких условиях.

Начиная со второй половины матча на стадионе было душно. Но не могли ведь мы залезть и открыть эту крышу!

Что касается судейства, то главный арбитр сегодня был незаметен, а значит, он отработал хорошо. Не думаю, что судья был главным действующим лицом на поле.

Главные тренеры «Зенита» все время жалуются, что у них мало игроков? У ЦСКА малочисленный, но сплоченный отряд, и это помогает. У нас опытная и сыгранная команда.

Важно найти нужный баланс при вкраплении молодых футболистов. В следующем сезоне нас ждут изменения, они неизбежны. Пока мы пользуемся тем костяком, который есть», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после очередной потери очков отказался рассуждать о своем уходе из клуба и заявил, что питерцы больше заслуживали победу, чем ЦСКА.

«С точки зрения качества нашей игры это был один из лучших матчей в сезоне. Но нет голов — нет победы. Хотя я считаю, что мы должны были выигрывать этот матч, ведь «Зенит» создал больше моментов.

Нужна ли мне полоса в одной из местных газет, чтобы попрощаться так, как я сделал это в случае с «Манчестер Сити»? Честно говоря, сейчас я об этом не думаю, да и не время об этом говорить.

Еще не ясно, чем все закончится», — заметил итальянец.

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, который не может отличиться уже 18 матчей подряд, после встречи заявил, что у сине-бело-голубых высокие шансы на медали чемпионата России — а значит, и на попадание в Лигу чемпионов.

«Манчини сказал, что это был один из лучших матчей в моем исполнении? Ему виднее с бровки. Я отдавался полностью, старался, как и в других играх. Может, был в качестве получше. Но в актив не могу занести — забить не получилось и выиграть.

Наиграли ли мы на забитый мяч? Ну, гола нет, поэтому мне сложно комментировать. Однако в любом случае у «Зенита» высокие шансы на медали, только нужно выигрывать два следующих матча. Будем готовиться к ним», — цитирует нападающего «Советский спорт».

Шансы на медали у сине-бело-голубых действительно есть, однако исключительно на серебряные или бронзовые — золото они уже никак не получат, поскольку «Локомотив» обгоняет питерцев на семь очков, а до конца чемпионата остается два тура, в которых можно набрать максимум шесть баллов.

Таким образом, ничья с ЦСКА лишила «Зенит» даже математических шансов на чемпионство.

Известный болельщик питерцев артист Михаил Боярский подверг свою любимую команду яростной критике.

«Я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться, помимо зарплаты! Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций!

Сколько же можно издеваться надо мной?! Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы.

Если «Зенит» не выйдет в Лигу чемпионов, тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату», — приводит слова артиста «СЭ».

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