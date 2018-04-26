Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд

Канадский профессор Ричард Макларен, автор нашумевшего доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по якобы существовавшей в России системе поддержки допинга на государственном уровне, на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в январе этого года заявил, что никогда не утверждал об участии в допинг-схеме определенных российских спортсменов, а лишь предполагал, что это возможно.

Реклама

«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», – заявил Макларен в CAS, слова которого приведены в мотивировочной части по делу оправданного лыжника Александра Легкова.

Он также отметил, что не ставил перед собой цель определить конкретных россиян, принимавших допинг — по словам самого профессора, его комиссия занималась вопросом получения атлетами потенциальной пользы от системы с последующей передачей полученной информации в WADA и международные федерации.

Кроме того, Макларен рассказал, что изначально комиссия не посчитала Григория Родченкова достойным внимания свидетелем — и лишь после личного разговора с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории доверилась его показаниям.

Высказался профессор и по всем известным дневникам Родченкова, причем показания эти вышли и вовсе странными. Так, оказалось, что Макларен считает дневники Григория непригодными для расследования по причине их своеобразности — и что их оригинал он никогда не видел, исследовав лишь полученные от россиянина электронные копии.

Более того — комиссия Макларена не устанавливала даже подлинность дневников.

Напомним, что ранее стало известно о сомнительном выступлении в CAS и самого Родченкова. Среди прочего информатор WADA заявил, что не давал российским атлетам допинг-коктейль под названием «Дюшес», не видел, как они его употребляют, а также лично не замечал махинаций с их допинг-пробами.

В интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы России и известный в прошлом боксер Николай Валуев прокомментировал последние известия из CAS, выразив мнение, что к массовым переменам они не приведут.

«Несмотря на все эти заявления Родченкова и Макларена, самое главное, на мой взгляд, что они не отказались от своих обвинений в адрес России по якобы существовавшей в стране системе поддержки допинга на государственном уровне.

Могут ли эти показания привести к каким-то положительным для России сдвигам в этом разбирательстве? Вы же помните, как этот же суд работал по российским спортсменам в преддверии Олимпиады, постановив по многим из них, что нет весомых доказательств, касающихся нарушений атлетами антидопингового кодекса. Однако на фоне массовой истерии часть россиян все равно пропустила Игры в Пхенчхане — то есть одна из их целей была достигнута.

Второй целью, к слову, была дискредитация России на основании ложных заявлений — реализована была отчасти и она.

Западному обывателю в голову вдалбливается, что мы чуть ли не на государственном уровне поддерживаем допинг, а также многие другие сомнительные вещи. Хотя все с точностью до наоборот»,

— сказал чиновник.

Схожее мнение выразил и юрист Артем Пацев, представляющий интересы российских спортсменов в CAS.

«Если честно, не понимаю, почему поднялся такой шум вокруг показаний Родченкова. По факту — он не отказывался от своих слов. Продолжал утверждать, что план по подмене допинг-проб на Играх в Сочи был и работал. Просто на прямые вопросы: «Давали ли вы запрещенные препараты атлетам?», «Видели ли, как они их принимали?» отвечал: «Нет, не давал, не видел». То, что, например, он подменял пробы по ночам, Родченков в суде подтвердил», — заявил эксперт «Советскому спорту».

Незадолго до старта Олимпиады-2018 Международный олимпийский комитет (МОК) на основании расследований собственных независимых комиссий постановил, что в Пхенчхане сборная России должна выступать в сильно усеченном составе, а также под нейтральным флагом — полностью запрещены были, например, цвета триколора и национальный гимн страны.

В итоге без целого ряда лидеров российская команда финишировала на 13-м месте в общекомандном медальном зачете, завоевав в общей сложности 17 медалей (2-6-9). Золотые награды сборной принесли 15-летняя фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда.

Уже после завершения Игр-2018 МОК решил вернуть российским спортсменам официальную национальную принадлежность, восстановив в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».