Родченков запутался: допинг не давал, пробы не менял

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сбежавший в 2016 году в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), дал странные показания в январе в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время рассмотрения апелляции российских спортсменов.

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Перед Олимпиадой в Пхенчхане были удовлетворены 28 из 39 апелляций российских спортсменов, чьи результаты Олимпийских игр в Сочи-2014 были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании доклада Ричарда Макларена.

В конце апреля CAS опубликовал мотивировочную часть по делам двух спортсменов, чьи дела были рассмотрены. Несмотря на обещание опубликовать мотивировки по каждому делу, швейцарский арбитражный орган выложил в общий доступ соответствующую часть только по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

Напомним, что Легков был полностью оправдан в суде, благодаря чему ему была возвращена золотая медаль в лыжном марафоне на 50 км на домашней Олимпиаде.

Отстранение Зубкова было оставлено в силе, так как доказательной базы, собранной МОК по его делу, по мнению арбитров, было достаточно, при этом с него был снят запрет пожизненного участия в Олимпиадах в любом качестве.

Впрочем, даже мотивировочной части по двум спортсменам оказалось достаточно, чтобы взорвать информационную бомбу.

Ей оказались показания Родченкова, который во время дачи показаний в январе 2018 года сообщил в суде, что никогда не давал «коктейль» российским спортсменам; не видел, чтобы они его употребляли; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу; не видел, чтобы российские спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

Эти показания расходятся с теми, что профессор давал для канадского юриста Ричарда Макларена, когда тот готовил свой знаменитый доклад о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Играх в Сочи и якобы имевшей место государственной допинговой программы в России.

К слову, Макларен заявлял, что не будет использовать этот дневник, поскольку у него «нет доказательной ценности». При этом в мотивировочной части по делу Легкова, выложенной CAS на своем официальном сайте, говорится о том, что канадский профессор делал именно это.

Макларен использовал выдержки из дневника Родченкова в качестве доказательств наличия в России государственной системы поддержки допинга.

При этом юристы Спортивного арбитражного суда обратили внимание на нестыковки дневника бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и его показаний для доклада Макларена.

Например, Родченков писал, что «хорошо спал всю ночь» в то время, как по своим же показаниям менял «грязные пробы» Александра Легкова на «чистые».

При этом в его дневнике говорится, что в Сочи-2014 он ложился спать каждый день в 23.00. Сам же Родченков утверждает, что по ночам менял пробы россиян.

«На самом деле я очень редко был ночью в своей комнате. Мне пришлось делать ложные записи, потому что приставленный ко мне сотрудник ФСБ Блохин дико нервничал из-за моего дневника», – сказал Родченков на слушаниях в CAS.

Кроме того Родченков заявил во время процесса, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая якобы заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте.

«Когда Родченкову указали на его же прежние записи со словами «спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой», он заявил, что это был только план. При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.

Когда Родченкова попросили назвать точный состав «Дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге Родченков все же воздержался от ответа. Более того, он сообщил, что не знает, как и в какой форме коктейль поставлялся спортсменам, и каким образом его могли вывозить за границы России», — говорится в мотивировочной части CAS.

Напомним, что WADA уже поддержало МОК в желании последнего оспорить оправдательный вердикт в отношении российских спортсменов. В данный период времени юристы Международного олимпийского комитета изучают как раз ту самую мотивировочную часть CAS.

Пока непонятно, как на все это отреагируют российские спортивные чиновники, но кажется, что теперь претензии в адрес российских спортсменов совсем утрачивают устойчивость.

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