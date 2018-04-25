2:1 по голам и травмам: «Реал» победил «Баварию» в Мюнхене

После победы в Лиги чемпионов-2012/2013 мюнхенскую «Баварию» останавливали исключительном испанские клубы.

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В 2014 году на пути немецкого гранда в полуфинале турнира встал мадридский «Реал». Мюнхенцы тогда были просто уничтожены (0:1, 0:4). Год спустя на той же стадии клуб из Германии обыграла «Барселона» (0:3, 3:2), а в 2016-м опять в шаге от финала на пути мюнхенцев встал ведомый Диего Симеоне мадридский «Атлетико» (0:1, 2:1).

В прошлом сезоне «Бавария» остановилась на стадии четвертьфинала. То драматичное противостояние до сих пор помнят многие.

Тогда команды одолели друг друга в гостях с одинаковым счетом 2:1, а проходившее в Мадриде дополнительное время принесло успех хозяевам. Однако решающий мяч усилиями Криштиану Роналду «Реал» забил из метрового офсайда.

Главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи тот гол засчитал. «Бавария», которая с 84-й минуты играла в меньшинстве, этот удар не выдержала. «Реал» забил еще дважды и победил со счетом 4:2.

Сейчас клуб из Германии, ведомый легендарным Юппом Хайнкесом, который привел «Баварию» к последней победе в Лиге чемпионов, был полон решимости взять реванш у всего испанского футбола в целом и мадридского «Реала» в частности.

Начало проходившего в Мюнхене матча получилось огненным. Томас Мюллер едва не изловчился замкнуть передачу Роберта Левандовского на линии вратарской. Опасный момент возник на первой же минуте встречи!

Однако воодушевленное настроение фанатов «Баварии» быстро сменилось грустью. Опытнейший лидер хозяев Арьенн Роббен присел на газон и схватился за ногу.

Медики долго колдовали над спортсменом, но сделать ничего не смогли. Хайнкесу пришлось заменить голландского хавбека. На восьмой минуте встречи вместо него на поле вышел Тьяго Алькантара.

Огорченные травмой одноклубника футболисты «Баварии» отошли назад и позволили создать мадридцам несколько неплохих атак, но счет в матче все же открыли хозяева.

Автором первого мяча стал Йозуа Киммих! Хамес Родригес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход полузащитнику сборной Германии, который вместо прострела ударил с края штрафной.

Кейлор Навас такого развития событий не ожидал и позволил мячу влететь в ворота — 1:0.

За успехом последовала очередная потеря. По ходу первого тайма «Бавария» лишилась второго игрока. Немецкий защитник Жером Боатенг получил травму и был заменен. Вместо него на поле вышел его соотечественник Никлас Зюле.

«Реал» воспользовался хаосом в защите соперника довольно быстро.

Несмотря на постоянные атаки «Баварии», на 44-й минуте Марсело сравнял счет!

Криштиану Роналду получил возможность исполнить свой фирменный удар в падении через себя, но вместо излюбленного трюка лидер мадридцев оставил мяч для Марсело, который красиво пробил с лета в нижний угол. 1:1!

В начале второго тайма «Бавария» была полна решимости вернуть себе преимущество. Левандовски раз за разом напрягал защитников гостей, но мяч в ворота «Реала» не шел.

Самый опасный момент в этом отрезке был на 51-й минуте. Франк Рибери простейшим финтом обыграл Каземиро и прострелил на линию вратарской. Томас Мюллер мог переправить снаряд в ворота соперника, но трое защитников «Реала» бросились под удар.

Поэтому второй мяч клуба из испанской столицы выглядел достаточно неожиданным. Рафинья допустил обрез в центре поля, мадридцы сразу же убежали в контратаку два в одного. Остальное было делом техники.

Лукас Васкес отпасовал на Асенсио, который вышел на Свена Ульрайха и с легкостью обыграл немецкого голкипера, пробив в дальний угол — 1:2.

Кардинально рисунок игры гол не поменял. На 58-й минуте Навас вытащил «мертвый» мяч после удара Рибери, а на 67-й футболисты «Баварии» чудом не затолкали снаряд в ворота соперника, когда тот бесхозно метался по вратарской.

«Реал» ответил незасчитанным голом Роналду и мощнейшим ударом Карима Бензема, который ногой парировал Ульрайх.

Французский форвард «сливочных» появился на поле в середине второго тайма, после того, как травму получил испанский футболист гостей Даниэль Карвахаль.

«Бавария» владела мячом до самого финального свистка. Но острота возникала все реже и реже.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Как по голам, так и по травмам у соперника.

Как и год назад «Реал» одолел «Баварию» со счетом 2:1 на ее стадионе в первом матче противостояния. Остается надеяться, что и второй поединок будет столь же интересным.

Ответный матч состоится уже через шесть дней. «Реал» будет принимать «Баварию» на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 мая. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за развязкой этого драматичного противостояния в текстовой онлайн-трансляции.

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