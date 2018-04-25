«Реал» не наложит в штаны»: Роналду против Хамеса

Противостояние мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» в последнее время стало настоящей классикой Лиги чемпионов. Команды встречались уже на всех возможных стадиях плей-офф — от 1/8 до полуфинала, и только в решающем матче судьба еще не сводила двух этих грандов.

Реклама

Не сведет и на этот раз. Пока в соседней паре 1/2 финала «Ливерпуль» разделывается с «Ромой», «Королевский клуб» готовится к визиту на огненную «Альянц-Арену».

Баварцы явно горят желанием отомстить за два последних вылета из Лиги чемпионов от руки «сливочных»:

в сезоне 2013/14 при Карло Анчелотти испанцы «вынесли» «рекордмайстера» с общим счетом 5:0 в полуфинале, а в прошлом году — уже под руководством Зинедина Зидана — одержали вверх (6:3) в 1/4.

Причем в ответном матче сезона-2016/17 имело место неоднозначное судейство, при котором Криштиану Роналду забил свой первый мяч из очевидного офсайда и второй — из спорного, а также был удален Артуро Видаль.

Впрочем, сама «Бавария» в той встрече тоже получила пару «послаблений» в виде фантомного пенальти на Арьене Роббене и автогола Серхио Рамоса,

который не следовало засчитывать, поскольку чуть ранее Роберт Левандовски, на которого шла длинная передача, оказался в явном офсайде, и арбитр обязан был остановить игру.

Таким образом, у клубов накопилось друг к другу немало вопросов, которые можно решить только на футбольном поле. Дополнительной мотивацией для «Баварии» может послужить тот факт, что в последние четыре года она неизменно покидала Лигу чемпионов после встречи с испанскими командами. Дважды немцев выбивал «Реал» и по разу подключились «Атлетико» и «Барселона».

«Сливочным» же дополнительного вдохновения не нужно: третья победа в главном турнире Старого Света подряд уже сама по себе неплохая причина для стопроцентной самоотдачи.

Изрядный всплеск мотивации можно наблюдать в каждом матче мадридцев в Лиге чемпионов — и он кажется особенно ярким на фоне откровенно расслабленной игры «Реала» в чемпионате Испании. Про Кубок страны не стоит и говорить: из этого турнира «сливочные» вылетели еще в январе, спокойно проиграв «Леганесу» из нижней части турнирной таблицы.

Бывший полузащитник «Баварии» Тони Кроос, выступающий за «Реал» с 2014 года, на предматчевой пресс-конференции подчеркнул способность своей команды резко переключать скорости с Примеры на Лигу чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов сложнее всего, и, наверное, этот турнир открывает наши секретные способности, —

приводит слова немца официальный сайт УЕФА. — Эмоции всегда имеют значение, особенно в те дни, когда мы играем матчи Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». И это видно по нашим результатам.

Очень многие наши футболисты имеют богатый опыт участия в топовых матчах. Именно поэтому мы сохраняем спокойствие в сложных ситуациях, ведь знаем, что можем обыграть любого. Порой мы не ведем в счете, но всегда можем быстро исправить положение. «Реал» бывал в самых разных ситуациях, а потому мы не начнем паниковать».

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в ответ заявил, что у мюнхенцев есть неплохая возможность одолеть «Реал», и они смело пойдут в атаку.

«Мы знаем, что на кону теперь стоит все. У «Баварии» очень хорошие шансы выйти в финал. Сейчас мы переживаем хороший период, матч пришелся в нужное время. Посмотрим, какой будет результат.

Нам определенно никто ничего не подарит. Будет жарко. Знаем, каким уровнем обладает «Реал». Но мы должны непременно атаковать, должны хотеть забить».

Одним из главных факторов возможной победы мюнхенцев является их главный тренер Юпп Хайнкес, при котором «Бавария» превращается в настоящую боевую машину, с немецкой педантичностью разбирающую соперников на винтики. 72-летний наставник, экстренно назначенный на пост вместо Анчелотти в октябре 2017 года, даже установил в этом сезоне рекорд турнира — 12 побед подряд в качестве тренера.

При Хайнкесе баварцы дважды выходили в финал Лиги чемпионов (в сезонах 2011/12 и 2012/13), и в одном случае выбили в полуфинале именно мадридский клуб.

«Да, «Реал» выиграл Лигу чемпионов два раза подряд. Но и мы находимся в хорошей форме, которую можно сравнивать с той, что у нас была в 2013 году, — отметил специалист. — Мы проводим великолепный сезон и ставим перед собой цель в следующий вторник выйти в финал Лиги чемпионов. Для меня в этом противостоянии нет фаворита».

«Бавария» действительно на ходу, и омрачает отличное положение мюнхенцев только потеря Видаля и Кингсли Комана из-за травм. Под сомнением также участие в матче Мануэля Нойера, который с сентября 2017 года восстанавливается от перелома плюсневой кости, и Корентена Толиссо (ушиб голени).

У «Реала» потерь почти нет: мышечное повреждение только у запасного центрального защитника Начо.

Тем не менее опасений за игровую форму «сливочных» куда больше. Последний матч против туринского «Ювентуса» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу» пошатнул уверенность в том, что «сливочные» всегда могут настроиться на Лигу чемпионов и справиться с проблемами по ходу матча хотя бы за счет мотивации.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции позволил себе немного нецензурных выражений, видимо, желая подбодрить свою команду перед тяжелым выездом.

«Мы не наложим в штаны в матчах против «Баварии», такого не будет.

Нам нравится участвовать в таких матчах, мы в хорошем эмоциональном состоянии и готовы провести отличный матч», — заявил француз.

Главным оружием «Реала», без сомнения, остается Криштиану Роналду, который в этом сезоне забивает абсолютно во всех матчах Лиги чемпионов. Португалец не уходит с поля без гола уже на протяжении 11 встреч в главном турнире Старого Света.

В прошлогоднем противостоянии с «Баварией» нападающий забил пять мячей «Реала» из шести, став настоящим кошмаром для «рекордмайстера».

Впрочем, в составе мюнхенцев тоже есть один игрок, который не прочь превратить жизнь соперника в ад, — это полузащитник Хамес Родригес. Колумбиец никак не мог найти своего места в «Реале», несмотря на выдающуюся технику, и был отдан немцам в аренду на два года перед началом этого сезона.

В СМИ даже появлялась информация о конфликте игрока с Зиданом, однако француз поспешил опровергнуть эти слухи перед матчем с «Баварией».

«Я не желал, чтобы Хамес покидал нас, но он хотел играть больше, и я его понимаю. У меня никогда не было проблем с ним. Колумбиец, конечно, будет мотивирован, он хочет проявить себя. Но все, кто считает, что я против него, неправы. Хамес — отличный игрок».

«Бавария» и «Реал» встретятся между собой в юбилейный 25-й раз. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию матча.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».