Эпоха возрождения: как «Химкам» спастись от ЦСКА

Следует сразу оговориться — даже в случае сегодняшнего поражения от ЦСКА, который узаконит «свип» в международном «дерби Ленинградки», ругать химчан будет практически не за что.

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И дело тут совсем не в том, что для желто-синих это участие в плей-офф главного клубного турнира Старого Света является первым в истории, и даже не в монструозности соперника, за последние 15 лет лишь раз (!) остававшегося без «Финала четырех».

Причина, согласно которой команду Георгиоса Барцокаса можно будет искренне поблагодарить даже после 0-3, проста и прозаична — по крайней мере, в первых двух матчах четвертьфинала «Химки» сыграли так здорово, что, кажется, даже самые оптимистичные подмосковные болельщики были крайне удивлены со знаком «плюс».

К сожалению, все эти старания Алексея Шведа и компании не помогли вице-чемпионам России увезти хотя бы одну победу с «Мегаспорта» (а ведь счастье было так близко — что в первом, что во втором поединке), и теперь клуб находится на краю континентальной пропасти, на первый взгляд, без единого шанса на спасение.

Однако полностью списывать со счетов химчан все же не стоит: возможность на чудо-камбэк в противостоянии — пусть и мизерная — у команды все еще остается, а уж возможная виктория в третьей игре серии как минимум утроит активы Подмосковья.

И вот что для этого нужно сделать.

Улучшить ситуацию в «краске»

Перед стартом серии в числе прочих потенциально роковых проблем «Химок» назывались трудности команды при обороне собственной «краски».

В итоге, каким-то образом исправив почти все недочеты за считанные дни, Барцокас с помощниками не совладали лишь с одним — и речь тут как раз о перманентных неудачах в трехсекундной зоне.

От желто-синих, естественно, никто не ждал доминации над армейцами в этом компоненте — даже с учетом травмы Кайла Хайнса, одного из лучших «больших» Евролиги. Все-таки по той же доле подборов в регулярке команда стала и вовсе худшей, а это о чем-то, но говорит.

Однако на деле желто-синие позволяют соперникам в своей «краске» слишком многое — за редкими исключениями ЦСКА чувствует себя под чужим кольцом вполне комфортно, превращая это удобство в очковую выгоду.

При этом нельзя сказать, что «Химки» на этом участке площадки не отрабатывают — напротив, и Малкольм Томас, и Томас Робинсон, и Марко Тодорович отчаянно сражаются за собственный щит почти в каждом из эпизодов, пытаясь противопоставить армейским «бигменам» хоть что-то.

Но в реальности более-менее достойно это выходит лишь у Робинсона — Томас, и это ни для кого не секрет, куда более полезен и умел в созидании, тогда как для качественной обороны слишком уж мягкотел, в то время как у Тодоровича явно наблюдается недостаток в технике, да и на другой половине площадки черногорец не блещет полезностью.

Схожая проблема и у самого Робинсона. Если в разрушении невероятной физической мощи американца с лихвой хватает для устрашения соперника, то вот в атаке экс-представитель НБА далеко не так хорош — слишком уж небрежно Томас относится к, казалось бы, легчайшим броскам, а уж с линии штрафных и вовсе промахивается чаще, чем попадает (чуть более 40 процентов реализации по сезону).

Как результат — по итогам двух матчей Отелло Хантер (16 очков, 7,5 подборов и показатель полезности +24 в среднем) смотрится выгоднее едва ли не всех «больших» «Химок» вместе взятых, и дело тут не только в классной форме представителя красно-синих.

Тотально уступив по числу собранных отскоков в первой встрече (25-40), подопечные Барцокаса, справедливости ради, не позволили себе этого во втором поединке, даже чуть выиграв щит (35-33).

Однако статистика в данном случае отчасти обманчива: при детальном рассмотрении оказывается, что большинство подборов химчан либо были «полумусорными», либо компенсировались сложностями в атаке, тогда как в ключевые моменты преимущество в отскоках все равно оставалось за армейцами.

Как можно минимизировать эти трудности?

Пожалуй, наилучшим решением здесь станет точечное использование Томаса вкупе с наглой эксплуатацией лучших качеств Робинсона при полном запрете на то, что он не умеет делать. Если Барцокас каким-то образом объяснит американцу, что тому не следует бросать из борьбы от слова «совсем» (особенно после подборов в нападении — ибо зачем их вообще тогда совершать), то у Димитриса Итудиса появится очередная непростая головоломка.

В подобные оперативные метаморфозы было бы нереально поверить, не сделай «Химки» качественный скачок за какую-то неделю в других важных компонентах — так что, возможно, получится волшебство и здесь.

Максимизация полезности Шведа

Швед в течение всей регулярки исполнял в стане желто-синих роль этакого химкинского Коби Брайанта — выдающееся влияние на игру команды, практически абсолютная неприкасаемость, уникальный снайперский талант, всевозможные бомбардирские рекорды... Да даже клубные цвета во многом были схожими с «мамбовскими».

Несмотря на всю критику, выливавшуюся на Алексея после целого ряда матчей, именно россиянин практически в одиночку временами тащил Подмосковье в плей-офф —

имея порой в помощниках лишь «короля скамейки» (в хорошем смысле слова) Тайлера Ханикатта и парочку попаданий от ролевиков, защитник каким-то образом умудрялся решать в свою пользу, на первый взгляд, фатальные поединки.

Естественно, интрига российского четвертьфинала также строилась в глазах многих вокруг Шведа, этакого доблестного рыцаря с мячом, борющегося против максимально организованных и потому еще более непобедимых «драконов».

На деле же все оказалось несколько более прозаичным. Если в первой игре серии Алексей еще плюс-минус исполнил данную ему роль (22 очка при в целом качественном проценте), то вот во втором матче его главное оружие — броски — стали серьезно сбоить.

Так, в отчетной встрече Швед набрал лишь 12 баллов при двух попаданиях из девяти из-за дуги. Кроме того, лидер «Химок» допустил пять потерь — всего в два раза меньше, чем весь ЦСКА вместе взятый.

При этом в дебютной четверти второго поединка Алексей был действительно идеален: перманентно имея на спине сразу пару опекунов, Швед классно пользовался вниманием оборонцев красно-синих, раз за разом отыскивая свободных партнеров.

В итоге уже к концу десятиминутки россиянин мог похвастаться пятью пунктами и аж четырьмя голевыми передачами.

К сожалению, в дальнейшем защитник все-таки поддался соблазну решать все самостоятельно и стал чаще исполнять сложные попытки через руки — тогда как давление на Алексея, что важно, ни на толику не изменилось.

Однако самое страшное, что промахи звезды пришлись не на тот обычный для «Химок» случай, когда либо забросит Швед, либо никто, а на ключевую встречу серии, в которой у Подмосковья в атаке все было более чем круто.

Конечно, далеко не факт, что у Алексея случатся явные проблемы с результативностью и реализацией во втором поединке кряду, однако если у него вновь не пойдет, а другие химчане продолжат поражать кольцо со всех дистанций, россиянину будет впору серьезно задуматься над значительно большей альтруистичностью.

Благо, что культурой паса лидер явно не обделен.

Сохранение спокойствия

И, наконец, вице-чемпионам России необходимо сохранять тотальное спокойствие — при этом без особой потери в сугубо спортивных эмоциях на паркете.

В основном это касается самого Барцокаса — все же в столь тесной серии, в которой результаты матчей решаются какой-то парой-тройкой экстра-очков, нельзя допускать явные приступы злости на арбитров, чреватые техническими фолами.

В том числе и по этой причине андердоги проиграли во втором матче — в важнейший момент греческий специалист схлопотал «технарь», изрядно подсобив фаворитам.

А уж если у самих химчан выйдет обойтись без ненужных наказуемых волнений, глядишь, «эстафету» примут москвичи — а там, возможно, и маятник вообще всей серии качнется не в их пользу.

Матч «Химки» — ЦСКА начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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