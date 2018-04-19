Дерби Ленинградки в Евролиге: тяжелейшая победа ЦСКА

В первом матче российского четвертьфинала Евролиги случилось, пожалуй, самое важное для противостояния чемпиона и вице-чемпиона Единой лиги ВТБ — в нем все увидели настоящую интригу, о которой накануне плей-офф, естественно, говорили многие, но верили в которую лишь единицы.

Реклама

Причем «Химкам» во вторник удалось не просто навязать сильнейшей команде «регулярки» конкурентную борьбу, но и — почти — украсть у Димитриса Итудиса победу.

Во многом к столь амбициозной цели химчане были максимально близки из-за сумасшедшего старта, ведь в первой четверти серии команде Барцокаса удалось набрать какие-то сумасшедшие 34 очка.

На это же желто-синие сделали ставку и во второй игре.

Несмотря на все опасения — мол, Алексей Швед и компания, отчасти бессмысленно отдавшие столько эмоций в стартовом поединке на «Мегаспорте», «сдуются» и уже не смогут оказывать по-настоящему весомое сопротивление армейцам, дебютанты плей-офф Евролиги продолжили блестяще атаковать и после двухдневного перерыва, особенно много попадая издали.

Огромную роль в этом играл сам Швед, на сей раз примеривший не самое обычное амплуа — Алексей в дебюте не столь много бросал, сколько стягивал на себя защитников, после чего отдавал мяч партнерам.

Итогом такой тактики стали аж четыре «ассиста» россиянина в стартовой десятиминутке при пяти набранных очках.

ЦСКА, в свою очередь, действовал иначе — хоть и не менее успешно: красно-синие избрали собственной зоной обитания «краску», где не оставили гостям ни шанса.

Наиболее впечатляюще это все смотрелось при промахах хозяев со средней дистанции или издали — даже при отсутствии на паркете травмированного Кайла Хайнса Отелло Хантер и компания были убедительны на чужом щите, собрав там к паузе больше отскоков, чем на собственном.

За всех армейских малышей в эти минуты — и, как оказалось, вообще в матче в целом — было суждено отдуваться Серхио Родригесу. Испанец, в регулярке игравший на своем уровне через раз, явно активизировался к плей-офф, выдав вторую сверхкачественную встречу кряду.

Забегая вперед, к финальной сирене на счету разыгрывающего скопились 26 (!) очков, десять передач, а также четыре подбора — цифры, мягко говоря, впечатляющие.

Пожалуй, именно его феерия — вкупе с отличным Хантером и компанией, конечно — и позволила коллективу Итудиса взять первую четверть: 24:22.

Практически под копирку прошла и вторая десятиминутка: ЦСКА, казалось, местами не понимал, как «Химки», без особых шансов проигравшие им несколько раз в этом сезоне, сделали настолько ощутимый рывок в классе и уверенности к нокаут-раунду, чтобы в плей-офф бороться почти на равных с постоянным участником «Финала четырех».

Причем на сей раз гостям тот же номер удался даже лучше — армейцы меньше попадали, желто-синие же, напротив, созидали чуть качественнее (во многом — благодаря ошибкам в обороне визави), в результате чего андердоги уходили на большой перерыв при преимуществе в два очка. Естественно, не самом грандиозном, но все-таки очень приятном.

Все изменилось уже после 15-минутного «брейка»: в раздевалке красно-синие, вероятно, серьезно обсудили, как планируют качественно оторваться от соотечественников.

Главными факторами состоявшегося и в реальности спурта стали вернувшиеся массовые подборы, а также перехваты — их в матче, к слову, хозяева сделали в два раза больше (восемь против четырех).

Помимо Родригеса, большие проблемы гостям доставлял и Семен Антонов (12 очков при всего лишь двух промахах с игры, четыре подбора, а также хорошая защита), взявший эстафету «злого гения» «Химок» у Никиты Курбанова, ранее сильно досаждавшего подмосковной команде в этом сезоне.

У желто-синих особо выделялись Энтони Гилл и Джеймс Андерсон.

Форвард, по ходу сезона ставший едва ли не лучшим в стане химчан после Шведа, в отчетном матче и вовсе оказался самым результативным, набрав 24 очка (7/9 с игры; 7/8 со статики; пять подборов).

Андерсон же, еще недавно пребывавший в лазарете, сконцентрировался на дуге, выдав три важнейших попадания издали при всего одном промахе.

Что касается Шведа, то Алексей, будучи под огромным прессингом разрушителей ЦСКА, финишировал во встрече с 12 очками при плохом проценте «трех» (лишь два достигших цели броска из девяти), зато стал настоящим плеймейкером, набрав семь «ассистов» — и это с учетом промахов партнеров после его передач и предголевых пасов звезды вице-чемпионов России.

Собственно, плюс-минус равная игра на «Мегаспорте» продолжалась вплоть до середины четвертой четверти — до этого момента ЦСКА хоть и выкидывал внушительные «хуки» в адрес визави, но всегда получал от тех достойный отпор (чаще всего — в виде классного созидания).

К сожалению, решающий эпизод игры вновь оказался связан с судейством.

Если в первом поединке арбитры придумали непонятный заступ находившегося в «огне» Егора Вяльцева, то на этот раз выписали Барцокасу технический фол за излишнюю эмоциональность — что вкупе с пробивными фолами Томаса Робинсона принесло хозяевам три очка в одном владении, и разница стала »+9» в их пользу.

Примечательно, что, даже попав в такую неприятную ситуацию, желто-синие не перестали бороться, продолжив раздражать соперников точными дальними бросками (закончили игру гости с 13 «трехами» при 43 процентах точности), затащив москвичей в нервную концовку:

за 26 секунд до финальной сирены «Химки» уступали всего в пять баллов и имели владение, однако определяющая дальняя «бомба» Шведа в кольцо не попала, таким образом оповестив всех о второй кряду тяжелой победе армейцев в серии — 89-84.

Добавим, что следующая игра противостояния состоится 25 апреля в Мытищах, где желто-синие в этом сезоне проводят свои домашние матчи Евролиги — и если проиграют химчане и в нем, то очередной эпизод «дерби Ленинградки» будет закончен уже официально.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице баскетбольных еврокубков, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».