«Это был самый слабый «Спартак»

«Спартак» на своем поле потерпел неожиданное поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги и, вероятно, убил возродившуюся накануне чемпионскую интригу.

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Напомним, что лидирующий в турнирной таблице «Локомотив» на минувшей неделе провел две «сухие» домашние встречи — против уже упомянутой команды из Грозного и «Уфы», чем сделал свой отрыв от преследователей чуть менее внушительным.

Так, в случае победы над коллективом Игоря Ледяхова красно-белые становились бы вторыми с отставанием от лидера в четыре балла — и это с учетом сложнейшего финиша у «железнодорожников» («Зенит», «Краснодар» и «Арсенал» во главе с Артемом Дзюбой).

Однако на деле золотая интрига скончалась столь же быстро, как и появилась на свет — и виноват в этом оказался сам «Спартак», показавший просто ужасный футбол в важнейшем поединке.

Уже по итогам первого тайма «Ахмат» вел со счетом 2:0: дважды на контратаках наказали хозяев Магомед Митришев и Исмаэл.

В обоих эпизодах, к слову, отрицательную роль сыграл Дмитрий Комбаров — сперва латераль вчистую уступил на фланге Бернарду Берише (вингер спустя мгновения сделал результативный ассист), а затем зачем-то отдал голевой пас на Исмаэла, скинув тому мяч грудью в штрафной.

Что касается атаки, то и в созидании у москвичей почти ничего не получалось: идеальной обороне гостей красно-белые могли противопоставить лишь неплохие удары головой Зе Луиша, с которыми, впрочем, уверенно справлялся Евгений Городов.

Уже на старте второй половины на «Открытие Арене» стало совсем уж тихо: до разгромной разницу довел все тот же Бериша, попросту уничтоживший простым финтом вышедшего на замену Николу Максимовича.

В итоге пришел в себя «Спартак» лишь в самой концовке, когда хозяевам наконец-то удалась классная атака, реализованная Луисом Адриано — подопечные Массимо Карреры пошли в последний штурм и даже пару раз потревожили Городова, однако больше забить не сумели.

Таким образом, теперь под вопросом не просто чемпионство красно-белых, но и попадание команды в Лигу чемпионов — по крайней мере, для этого коллективу придется сделать огромные усилия на финише, что с учетом последних результатов клуба (три проигрыша кряду) является архисложной задачей.

По окончании матча Каррера взял на себя вину за поражение, назвав его тренерским.

«Это тренерское поражение. Когда получаются такие матчи, всегда виноват тренер. Я знаю, в чем ошибся, и оставлю это для себя. Для меня это будет уроком. Такие моменты полезны для роста.

Недооценили ли Беришу? Никакой недооценки не было. Я знаю, как играет этот футболист, знаю, что он быстрый. У нас играли Комбаров и Ещенко. Кого бы еще я мог поставить?» — заявил итальянец.

Кроме того, специалист опроверг слухи о драке на тренировке «Спартака».

«Конечно, никакой драки на тренировке не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то идет не так, они начинают всплывать, которые не идут на пользу «Спартаку» или кому-то другому. У меня нет никаких проблем с игроками, я вынужден делать выбор, ведь в футбол выходят играть 11 человек. Они профессионалы — и должны принимать мой выбор. Порой, я тоже ошибаюсь», — приводит слова Карреры «Р-Спорт».

Массимо, накануне отмечавший день рожденья, также назвал нынешний «Спартак» самым слабым за все его время работы во главе команды.

«Вчера был мой день рождения. В том году мы в это время проиграли 0:3 «Ростову», сегодня история повторилась.

Да, это самый слабый «Спартак» за время, что я руковожу командой. Сегодняшняя игра не была на уровне «Спартака». Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина»»,

— цитирует тренера ТАСС.

Рулевой «Ахмата» Ледяхов после завершения встречи заявил, что его команда отлично выполнила план на игру.

«Мы планировали так сыграть: очень внимательно в обороне и — по возможности — контратаковать. Получилось очень неплохо, особенно в первом тайме. Мы защищались, перекрывали зоны, потом два-три раза вышли в хорошую атаку и два гола успели забить.

Мы планировать отправлять в прорывы Беришу. Знаем, что крайние защитники «Спартака» поднимаются очень высоко и что образуются у них за спиной зоны. Планировали их использовать по максимуму. Бериша и Митришев — быстрые футболисты. Получилось.

Это нормально, что «Спартак» поджимал нас в концовке. Проигрывающая команда идет вперед отыгрываться, но времени оставалось мало. Я видел, что ребята «горели» результатом. Думаю, они не отдали бы победу»,

— заявил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров в свою очередь подчеркнул, что рассчитывает утвердить Ледяхова главным тренером команды.

Как известно, нынешний наставник «Ахмата» возглавил коллектив в начале апреля, сменив в должности Михаила Галактионова. И на данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера.

«Мы надеялись, старались, поэтому победили. В прошлом году мы помогли «Спартаку» стать чемпионом, а в этом не мы их лишили победы. Такие команды сами играют и дают играть другим. В победе большая заслуга нашего исполняющего обязанности главного тренера Ледяхова, мы в него верим и надеемся, что он будет без приставки и. о. в следующем сезоне», — сказал Айдамиров.

Защитник гостей Родолфо после победы выразил мнение, что у красно-белых с учетом такой игры команды из Грозного не было ни шанса на успех. Также он признался, что болеет в чемпионской гонке за «Локомотив», цвета которого ранее защищал.

«Сначала нам было тяжело. «Спартак» — хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали и, конечно, готовились играть в обороне и искать контратаки. Так получилось, что мы забили три мяча. Думаю, «Ахмат» заслужил победу.

У нас неприятное положение в турнирной таблице, и игра была на выезде. Но мы всегда играем на победу, несмотря на то, какой у нас соперник. Сегодня получилось так, что мы не дали никаких шансов «Спартаку».

Я болею в чемпионской гонке за «Локомотив». Надеюсь, моя бывшая команда выиграет чемпионат»,

— сказал защитник.

Оборонец «Спартака» Сальваторе Боккетти в разговоре с представителями СМИ признался, что расстроен отсутствием игровой практики.

«Возможно, в эпизоде с первым голом сказалось отсутсвие игровой практики — последний раз я играл четыре месяца назад. Но ошибалась вся команда.

Почему я не играю? Нужно спросить об этом у тренера — на тренировках я отдаюсь на 100 процентов. Но на лавке я сидеть не хочу. При этом и об уходе не думаю», — заявил Боккетти.

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