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Красная машина глохнет: время еще есть

Сборная России по хоккею проиграла все три матча Евротура

Голкипер Игорь Шестёркин во время матча Евротура со сборной Швеции РИА Новости
Голкипер Игорь Шестёркин во время матча Евротура со сборной Швеции
Сборная России по хоккею на предпоследнем этапе Евротура, Чешских играх, проиграла все три матча, сумев забросить в каждом из них только по одной шайбе. «Газета.Ru» подводит итоги неудачного дебюта Ильи Воробьева в качестве главного тренера национальной команды.

Три поражения

Первый после Олимпиады в Пхенчхане этап Еврохоккейтура Чешские игры оказался соответствующим своему названию. Сборная-хозяйка провела уверенный турнир, обыграв всех своих соперников и завоевав первое место.

Для России же этот этап оказался абсолютно провальным: три поражения в трех матчах, лишь по одной заброшенной шайбе в каждом из них, и хотя пропускала наша команда тоже не очень много, счет 1:2 успел набить оскомину.

Этот турнир был дебютным для Ильи Воробьева в качестве главного тренера российской сборной, и вряд ли специалист может занести его себе в актив. Можно сколько угодно ссылаться на статус Евротура и назначение игр, но три поражения всегда останутся тремя поражениями.

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К тому же Воробьев наверняка хотел начать свою самостоятельную работу с главной командой страны на другой ноте. Приходится констатировать, что ему это не удалось.

Мало голов

Главной проблемой сборной России на Чешских играх, начавшихся вынесенным в Ярославль матчем против Швеции и продолжившихся играми с Финляндией и Чехией уже на территории последней, стала результативность.

Нельзя сказать, что команда под управлением Воробьева плохо и безыдейно действовала в атаке. России, конечно, не хватало стабильности, не получалось ровно распределять моменты на все время игр, но отдельными отрезками наша сборная действовала действительно здорово.

Реализация – сама по себе штука такая, что посыпать голову пеплом только из-за ее низкого качества не стоит. Это тот компонент, который еще можно и, само собой, нужно будет подтянуть.

К тому же на последнем этапе Еврохоккейтура и на предстоящем чемпионате мира в состав сборной России добавится целый ряд хоккеистов, которые поднимут класс команды, так что есть основания полагать, что все наладится.

Тем более организация игры в наступлении скорее радует чем нет, причем в этом плане команда Воробьева выглядит сбалансированно – оборона тоже работает почти как часы.

Время поиска

Не забывая о том, что любой спортсмен всегда хочет побеждать, не стоит переоценивать и неудачные результаты Чешских игр.

Это все-таки только первая проба Воробьева в неоптимальном пока что составе и в рамках подготовки к чемпионату мира.

Не участвовали в этих трех матчах хоккеисты «Ак Барса» и ЦСКА, параллельно выявлявшие в это время обладателя Кубка Гагарина, не все энхаэловцы освободились, так как за океаном еще продолжается первый раунд Кубка Стэнли, а не все освободившиеся доехали до расположения национальной команды.

При этом Воробьев даже с имеющимся в его распоряжении составом активно экспериментировал, то отправляя в запас Павла Бучневича, то выходя на матч против выигравших две первых игры хозяев турнира без связки Евгений ДадоновНикита Гусев.

В общем, все пока в рабочем режиме на стадии получения пищи для размышлений. Она у тренерского штаба теперь богатая, остается правильно распорядиться информацией.

Что дальше

Впереди у сборной России еще один этап Евротура – на Шведских играх состав будет уже куда ближе к тому, что мы увидим на чемпионате мира.

Уже объявлено, что на турнир вызваны сразу 14 игроков, представляющих «Ак Барс» и ЦСКА и освободившихся после окончательной победы казанцев в Кубке Гагарина.

Понятно, что большинство из этих 14-ти представляет Москву, но и четыре игрока «Ак Барса» в национальной команде – большой прогресс. При Олеге Знарке такое представить было практически невозможно.

Конечно, не факт, что вся четверка в итоге отправится в Данию на мировой форум, но если шансы защитников Альберта Яруллина и Василия Токранова выглядят не слишком большими, то уж Владимир Ткачев и лучший снайпер плей-офф КХЛ Станислав Галиев рассчитывать на путевку в Копенгаген вполне вправе.

И не забываем, что в НХЛ только что освободился Иван Проворов и вот-вот к нему в этом статусе присоединятся Никита Зайцев и либо Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, либо Артемий Панарин с Сергеем Бобровским.

В общем, играть на чемпионате мира под руководством Воробьева будет кому, и на слабый состав новый главный тренер вряд ли сможет сетовать. Да и, зная Воробьева, вряд ли будет.

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