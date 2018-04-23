Красная машина глохнет: время еще есть

Три поражения

Первый после Олимпиады в Пхенчхане этап Еврохоккейтура Чешские игры оказался соответствующим своему названию. Сборная-хозяйка провела уверенный турнир, обыграв всех своих соперников и завоевав первое место.

Для России же этот этап оказался абсолютно провальным: три поражения в трех матчах, лишь по одной заброшенной шайбе в каждом из них, и хотя пропускала наша команда тоже не очень много, счет 1:2 успел набить оскомину.

Этот турнир был дебютным для Ильи Воробьева в качестве главного тренера российской сборной, и вряд ли специалист может занести его себе в актив. Можно сколько угодно ссылаться на статус Евротура и назначение игр, но три поражения всегда останутся тремя поражениями.

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К тому же Воробьев наверняка хотел начать свою самостоятельную работу с главной командой страны на другой ноте. Приходится констатировать, что ему это не удалось.

Мало голов

Главной проблемой сборной России на Чешских играх, начавшихся вынесенным в Ярославль матчем против Швеции и продолжившихся играми с Финляндией и Чехией уже на территории последней, стала результативность.

Нельзя сказать, что команда под управлением Воробьева плохо и безыдейно действовала в атаке. России, конечно, не хватало стабильности, не получалось ровно распределять моменты на все время игр, но отдельными отрезками наша сборная действовала действительно здорово.

Реализация – сама по себе штука такая, что посыпать голову пеплом только из-за ее низкого качества не стоит. Это тот компонент, который еще можно и, само собой, нужно будет подтянуть.

К тому же на последнем этапе Еврохоккейтура и на предстоящем чемпионате мира в состав сборной России добавится целый ряд хоккеистов, которые поднимут класс команды, так что есть основания полагать, что все наладится.

Тем более организация игры в наступлении скорее радует чем нет, причем в этом плане команда Воробьева выглядит сбалансированно – оборона тоже работает почти как часы.

Время поиска

Не забывая о том, что любой спортсмен всегда хочет побеждать, не стоит переоценивать и неудачные результаты Чешских игр.

Это все-таки только первая проба Воробьева в неоптимальном пока что составе и в рамках подготовки к чемпионату мира.

Не участвовали в этих трех матчах хоккеисты «Ак Барса» и ЦСКА, параллельно выявлявшие в это время обладателя Кубка Гагарина, не все энхаэловцы освободились, так как за океаном еще продолжается первый раунд Кубка Стэнли, а не все освободившиеся доехали до расположения национальной команды.

При этом Воробьев даже с имеющимся в его распоряжении составом активно экспериментировал, то отправляя в запас Павла Бучневича, то выходя на матч против выигравших две первых игры хозяев турнира без связки Евгений Дадонов – Никита Гусев.

В общем, все пока в рабочем режиме на стадии получения пищи для размышлений. Она у тренерского штаба теперь богатая, остается правильно распорядиться информацией.

Что дальше

Впереди у сборной России еще один этап Евротура – на Шведских играх состав будет уже куда ближе к тому, что мы увидим на чемпионате мира.

Уже объявлено, что на турнир вызваны сразу 14 игроков, представляющих «Ак Барс» и ЦСКА и освободившихся после окончательной победы казанцев в Кубке Гагарина.

Понятно, что большинство из этих 14-ти представляет Москву, но и четыре игрока «Ак Барса» в национальной команде – большой прогресс. При Олеге Знарке такое представить было практически невозможно.

Конечно, не факт, что вся четверка в итоге отправится в Данию на мировой форум, но если шансы защитников Альберта Яруллина и Василия Токранова выглядят не слишком большими, то уж Владимир Ткачев и лучший снайпер плей-офф КХЛ Станислав Галиев рассчитывать на путевку в Копенгаген вполне вправе.

И не забываем, что в НХЛ только что освободился Иван Проворов и вот-вот к нему в этом статусе присоединятся Никита Зайцев и либо Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, либо Артемий Панарин с Сергеем Бобровским.

В общем, играть на чемпионате мира под руководством Воробьева будет кому, и на слабый состав новый главный тренер вряд ли сможет сетовать. Да и, зная Воробьева, вряд ли будет.

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