«Слава богу, что заплатили за игру Дзюбы против «Зенита»

— Поздравляем с ничьей! Или «Арсенал» мог даже выиграть, как вам кажется?

— Что ж, если бы до начала матча нам сказали, что мы сыграем вничью с «Зенитом», мы были бы не против. Однако, судя по ходу встречи, у нас был шанс одержать победу.

Мы могли забить больше мячей вначале и вести в счете крупнее. Но при счете 2:1 в нашу пользу команда осталась в меньшинстве (на 79-й минуте Игорь Горбатенко получил вторую желтую карточку за фол на Далере Кузяеве. — «Газета.Ru») и продолжала бороться в таком составе. Было нелегко, но нам удалось вытерпеть натиск «Зенита» и добиться ничьей с десятью игроками.

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— «Арсенал» действительно выглядел очень уверенно в этой встрече: взять хотя бы гол Горбатенко уже на третьей минуте…

— Да, команда отлично включилась в игру уже с первых минут. Мы действовали очень агрессивно и в то же время слаженно, как единый механизм. Каждый был сконцентрирован на матче на сто процентов, а когда ты так настроен, у тебя очень большие шансы забить быстрый мяч. Такое начало многое нам дало.

— «Арсенал» вообще, похоже, нашел ключик к игре «Зенита». В предыдущей встрече в Санкт-Петербурге вы одолели сине-бело-голубых со счетом 1:0.

— Ну, сейчас мы о той встрече не вспоминали, понимая, что в концовке сезона нас ждет совсем другой матч. К тому же в Санкт-Петербурге соперник почти все время доминировал, и у нас было гораздо меньше возможностей забить. А в этот раз мы играли дома и создали довольно много шансов для взятия ворот.

В итоге три наших гола привели к ничьей — и это неплохо, но я уверен, что мы могли забить «Зениту» и больше.

— Ваш одноклубник Артем Дзюба должен был заплатить за право сыграть против «Зенита», с которым он связан контрактом. Что вы думаете об этом?

— Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью.

Артем — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.

Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с «Зенитом».

— Если говорить о защите, то у вас была задача играть против кого-то из питерцев индивидуально?

— Нет-нет-нет! Работу в обороне выполняла все команда. Мы пытались действовать сообща на каждом участке поля, чтобы допустить как можно меньше ошибок.

Виктор Альварес в матче против «Зенита» / РИА Новости

— Вы уже сыграли со многими лидерами чемпионата России — со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Матчи с кем получаются сложнее всего?

— Я бы не смог выбрать только одну команду из перечисленных. Каждый матч против подобных коллективов получается очень сложным и энергозатратным. Все эти вызовы требовали предельной концентрации, и я не скажу тебе точно, какой из них стал самым трудным.

— Что ж, из лидеров чемпионата вы не играли только против «Локомотива».

— Точно! В тот день, когда «Арсенал» встречался с «железнодорожниками», я еще не присоединился к команде (о переходе Альвареса было объявлено несколькими днями позже. — «Газета.Ru»).

Но я сыграю с «Локо» в последнем туре чемпионата России. Уверен, что эта встреча получится очень напряженной, потому «железнодорожники» — лидер турнирной таблицы и переживают сейчас неплохой момент.

Впрочем, до этого матча еще три недели, и сейчас мы концентрируемся больше на следующей игре против «Анжи», которая состоится на нашем поле. Мы должны постараться победить.

— Вы говорили, что ваш отец и старший брат активно болеют за «Арсенал» из Каталонии. Они смотрели этот матч?

— Насчет брата не знаю, но отец точно смотрел. Последние 15 дней он находится в Туле со мной и присутствовал на трибунах в том числе и во время игры с «Зенитом».

Думаю, что скоро он поздравит меня с неплохим результатом (смеется). Это уже не первая поездка моего отца в Россию. Он приезжал навещать меня в августе и в октябре — тогда, правда, только на несколько дней. Отцу нравится гостить у меня и смотреть на то, как я играю, так что да, он вполне доволен своими визитами в Россию.

— Это ваш первый сезон в РФПЛ после многих лет в Испании. Что показалось вам наиболее интересным в российском чемпионате?

— Мне показалось любопытным, насколько сильна конкуренция в российской лиге. Многие команды равны по уровню между собой — это очень удивляет. В таких условиях нужно играть на максимум абсолютно во всех матчах чемпионата прямо до самого конца, если ты хочешь забраться как можно выше.

— Что вы никогда не забудете о России после своего дебютного сезона в РФПЛ?

— Конечно, это холод! Никогда не забуду, что такое играть в футбол в зимнюю температуру (смеется ). И навсегда сохраню в памяти моих одноклубников и Тулу.

Вообще это самый первый раз, когда я уехал из своей родной Барселоны и покинул пределы зоны комфорта, так что весь российский опыт я точно не забуду.

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