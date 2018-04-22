«Переименуем в Кубок Татарина»: Казань оглушила ЦСКА

Финал Кубка Гагарина в сезоне-2017/18 получился на редкость предсказуемым: казанский «Ак Барс» одолел московский ЦСКА с общим счетом 4-1 в серии, причем единственное поражение подопечные Зинэтулы Билялетдинова потерпели в овертайме гостевой встречи, когда многое зависело от удачи.

А вот все свои победы представители Татарстана одержали в основное время, ни разу не позволив сопернику забросить больше одной шайбы.

Решающая, пятая встреча команд получилась в этом плане особенно показательной — «барсы» вообще не дали армейцам провести ни одного гола.

Реклама

Матч так и завершился минимальной победой казанцев: свою единственную шайбу они забросили под конец второго периода, когда Роб Клинкхаммер заработал и сам же реализовал большинство после удаления Михаила Пашнина.

«Ак Барс» планомерно шел к такому уверенному успеху весь сезон, и тот факт, что до этой весны клуб не пробивался в финал Кубка Гагарина с 2015 года, не должен смущать любителей хоккея.

На этот раз казанцы провели очень грамотную кадровую политику: например, продлили контракты со своими лидерами Джастином Азеведу (который стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ),

Иржи Секачем и Владимиром Ткачевым, привезли из НХЛ опытнейшего защитника Андрея Маркова, а также переманили из АХЛ Станислава Галиева (в итоге стал лучшим снайпером Кубка Гагарина).

Помимо дальновидных трансферов и обновления трудовых соглашений, клуб сделал еще один очень правильный ход — сохранил атмосферу в раздевалке, не бросив в беде Даниса Зарипова. Напомним, в июле 2017 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего на два года из-за обнаруженного в пробах допинга.

Юристы команды доказали, что хоккеист не занимался намеренным употреблением запрещенных веществ и стимуляторы попали в его кровь через «загрязненный продукт».

В итоге федерация сократила срок отстранения с двух лет до шести месяцев, а в ноябре 2017-го Зарипов снова подписал контракт с «Ак Барсом».

Хоккейный клуб "Ак Барс" и Данис Зарипов подписали контракт, рассчитанный до конца сезона 2018/2019 гг. За наш клуб Данис будет выступать под 25-м номером #айдазарипов pic.twitter.com/F1ZNqSgw1T — ХК Ак Барс (@hcakbars) 24 ноября 2017 г.

Дружным коллективом казанский клуб с ветерком пронесся по регулярному чемпионату КХЛ, финишировав на первом месте в Восточной конференции со 100 очками, набранными в 56 встречах.

В плей-офф казанцы также катком прошлись по всем соперникам, не тратя ни на кого больше пяти матчей (при установленном минимуме — в четыре).

Перед финальной серией с ЦСКА подопечные Билялетдинова и вовсе «вынесли» челябинский «Трактор» в одну калитку (4-0) и получили на пять дней отдыха больше, чем ЦСКА, который в это время вел изнуряющую битву с питерским СКА. В итоге армейцы с Невы сдались только в шестом матче — и то достаточно неожиданно, после ударного начала с двумя безответными голами в ворота ЦСКА.

Неудивительно, что в финал москвичи добрались изрядно потрепанными. К тому же восемь игроков Игоря Никитина в феврале приняли участие в Олимпиаде в Пхенчхане и к концу сезона, должно быть, начали физически сдавать. А вот из «Ак Барса» в сборную России не вызвали никого.

Казанцы грамотно воспользовались предоставленным отдыхом и вышли на пик формы к весне, став первыми в истории трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

К слову, все эти победы коллектив одержал под руководством Билялетдинова.

Это было уже четвертое участие «барсов» в финале плей-офф КХЛ — никто не доходил до этой стадии чаще. После встречи Билялетдинов признался, что соскучился по Кубку Гагарина с их последней встречи в 2010 году.

«За прошедшие восемь лет Кубок не изменился, время пролетело очень быстро. Побед хочется всегда, но не всегда получается.

Я ждал этого момента долгие годы. И вся команда для этого работала, не покладая сил. Я очень рад за своих спортсменов, которые добились такого результата. Я никого не хочу выделять сегодня, выиграла команда», — цитирует специалиста ТАСС.

Наставник ЦСКА Никитин заявил, что долго не мог найти ключика к игре казанцев — и это стоило команде полноценной борьбы за трофей.

«Не смогли подстроиться под «Ак Барс», а когда подстроились, было уже поздно.

Причина этого — отсутствие опыта таких матчей, игры на результат. Теперь мы получили его сполна, мы ведь играли против хорошей команды. Не скажу, что ребята плохо действовали в большинстве, но моменты нужно реализовывать.

Мы всегда уважаем своего соперника, тем более тренерский штаб «Ак Барса» и лично Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная», — признал Никитин.

Один из лидеров «Ак Барса» Азеведу, который не только стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, но и был признан самым ценным игроком турнира, выразил желание продолжить карьеру в казанском клубе.

«Сложно объяснить, что я почувствовал сразу после сирены: я просто сбросил перчатки и начал сходить с ума!

Мы заслужили эту победу, мы были настоящей командой, и я горжусь каждым, кто находится в этой раздевалке.

Мы только закончили сезон, поэтому не могу пока сказать что- то конкретное о своем будущем. Но мне все очень нравится в Казани и в «Ак Барсе», и я хотел бы подписать новый контракт», — заявил канадец.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что, несмотря на четыре победы «Ак Барса», результат решающей серии получился крайне любопытным:

«Неожиданный результат финала, ведь все предрекали легкую победу ЦСКА. Лига бы хотела больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан, что республика гуляет».

Однако самый оригинальный комментарий финала дал, безусловно, нападающий «Ак Барса» Зарипов, который стал уже пятикратным обладателем Кубка Гагарина: трижды он брал этот трофей с казанцами и два раза — с «Магниткой».

«Думаю, после моей третьей победы в Кубке Гагарина с «Ак Барсом» руководство, наверное, задумается о том, чтобы переименовать его в Кубок Татарина.

Я уже осознаю, что стал пятикратным обладателем этого трофея. Эмоции после каждой победы одинаковые — максимально положительные. Они не сравнимы ни с чем, ведь мы начинаем сезон, чтобы выиграть», — подытожил Зарипов.

Казанцы еще долго вскидывали кубок над головой — на льду арены и в раздевалке, оглушая понурых игроков ЦСКА радостным ревом. Они дружно качали на руках своего наставника Билялетдинова, а потом с треском открывали шампанское, окатывая всех окружающих брызгами пены. Что ж, позади непростой чемпионский сезон, и это первый трофей «барсов» с 2010 года, — кажется, Казань сегодня не уснет.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Континентальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».