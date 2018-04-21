По воробьям: Россия учится жить без Знарка

В субботу, 21 апреля, сборная России по хоккею в рамках чешского этапа Евротура встретится с национальной командой Финляндии.

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Поединок, который состоится на «Типспорт-Арене» в Пардубице, станет для россиян вторым под руководством Ильи Воробьева, недавно назначенного исполняющим обязанности главного тренера «Красной машины».

На посту рулевого Воробьев, как известно, сменил Олега Знарка, возглавившего сборную еще после Олимпиады в Сочи — с ним национальная команда выиграла чемпионат мира 2014 года, а также взяла золото Олимпиады в Пхенчхане, где выступала под наименованием «Олимпийские атлеты из России».

Стоит отметить, что совсем из стана россиян Знарок не ушел, перебравшись на должность консультанта команды.

Что касается Воробьева, то экс-наставник ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» не стал для сборной совершенно новой фигурой — все-таки специалист еще со времен домашнего ЧМ-2016 трудился в тренерском штабе Знарка, так что о сильных и слабых сторонах коллектива был как минимум осведомлен.

Все это, впрочем, не помогло России добиться удачного результата в первом матче под руководством нового рулевого: стартовали отечественные хоккеисты на чешском этапе Евротура с неприятного поражение шведам (1:2).

Встреча, что любопытно, проходила вовсе не в Чехии, а в Ярославле — так что уступили россияне фактически еще и дома.

Сам по себе проигрыш, конечно, не стал чем-то из ряда вон, хоть и прервал пятиматчевую победную серию команды в турнире: все же Евротур рассматривается сборными в основном в качестве некой тренировочной площадки для обкатки новых игроков и схем в преддверии более серьезных мероприятий.

Куда более болезненной получилась сама суть встречи со скандинавами.

Во-первых, не совладали россияне с, мягко говоря, не самым грозным составом желто-синих — на Чешские игры «Тре крунур» в большинстве своем привезли молодежь из внутреннего чемпионата, разбавив ту несколькими не самыми видными представителями НХЛ.

Во-вторых, явные вопросы возникли и в адрес состава самих россиян —

зачем на полутоварищеский матч привозить внушительное число ветеранов, коим не занимать опыта больших встреч, а не использовать юных звезд, многим из которых рано или поздно все равно придется понабивать в национальной команде шишек?

Лучшим в поединке со шведами ожидаемо стал Евгений Дадонов, проведший качественный сезон в составе «Флориды» — для форварда, еще недавно сражавшегося на льду с условными Эриком Карлссоном и Брентом Бернсом, эта задача, впрочем, едва ли была трудновыполнимой.

Очевидно, что прямо сейчас Дадонов является одной из главных звезд этой команды и на предстоящий чемпионат мира в Копенгагене (к которому на Евротуре все и готовятся) точно поедет в статусе большого для олимпийских чемпионов хоккеиста.

С приходом Воробьева в сборную в души многих болельщиков «Красной машины» затесалась надежда, что с новым тренером будут забыты некоторое ненужные недопонимания, ранее лишавшие команду классных игроков

— речь если уж не об Александре Радулове, уже давно не примерявшем отечественный свитер, то хотя бы о Вадиме Шипачеве, еще в минувшем году являвшемся «железным» представителем основной обоймы россиян.

Однако нападающего СКА, для которого минувший сезон, несмотря на олимпийское золото, стал просто ужасающим, в составе почему-то не оказалось — надолго (если не навсегда) Вадиму придется забыть не только об НХЛ, но и о сборной.

И дело здесь, очевидно, не в сугубо игровых характеристиках Шипачева — при всех известных минусах хоккеиста и его потенциально плохой форме форвард слишком уж талантлив, мастеровит и опытен, чтобы вовсе не пригодиться команде на ЧМ-2018.

Большие вопросы вызвало и отсутствие в стане россиян некоторых других ведущих представителей СКА, по некоторой информации, пожелавших покинуть Санкт-Петербург: относительно сего пока что можно строить лишь конспирологические теории, но и от этого не особо легче.

Пожалуй, главным позитивным итогом встречи со шведами стал российский гол в большинстве — с этим у сборной бывают проблемы и в наиболее оптимальном составе, так что даже с учетом минимальной значимости матча данный факт не может не радовать.

Возможно, куда лучше национальная команда проявит себе против финнов — благо, что позволяет уровень самого соперника.

Состав Суоми не выглядит более грозным, чем у тех же шведов, что и доказал первый матч Чешских игр, в котором Финляндия достаточно заслуженно проиграла хозяевам этапа (1:3).

В рамках текущего Евротура россияне встречались с финнами два раза, обменявшись домашними победами — (2:3; 3:0).

В последний раз «по-взрослому» команды бились в рамках ЧМ-2017, где сошлись в матче за третье место: в упорной битве за бронзу верх взяла «Красная машина», одолевшая скандинавов со счетом 5:3.

Встреча Россия — Финляндия начнется в 19:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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