«Нет игры, нет результата, но для первого матча неплохо»

Что скажете о матче сборных России и Швеции?

Александр Кожевников: Результат нормальный, ребята старались. И моменты у сборной России были. Правда не так много, как нам хотелось бы.

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Сейчас идет обычный подготовительный период. Команда привыкает к тренеру. Игрокам нужно время, чтобы сыграться, освоить новые идеи.

Кроме того, в сборной России собраны еще не все игроки. Нет хоккеистов из московского ЦСКА и казанского «Ак Барса», которые сейчас проводят финальную серию Кубка Гагарина.

Что в связи с этим можно сказать?

Результата нет. Не было и хорошей игры. Но для первого матча при новом наставнике все равно неплохо. Состав все-таки новый.

Федор Канарейкин: Если шведы выиграли, значит, они были лучше. Что касается нашей команды, то новому тренерскому штабу сейчас есть о чем поговорить с игроками. Да и сами специалисты только собрались в таком составе. Им надо притереться друг к другу, найти взаимопонимание.

Что касается самой игры, то

мне хотелось бы отметить звено Евгения Дадонова, Никиты Гусева и Алексея Бывальцева. Ребята были инициативными, активно играли, постоянно переводили шайбу в зону атаки.

Об остальном пока говорить не берусь. Будем смотреть, как пройдут два других матча Чешских игр.

Встреча проходила в Ярославле. Как вам идея проводить матчи национальной команды не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах?

А.К.: Оцениваю такое решение только положительно. В регионах всегда собирается много зрителей, что ведет к популяризации хоккея. На мой взгляд, сборная России должна чаще проводить матчи за пределами Москвы и Питера.

Ф.К.: Очень хороший опыт. Российские зрители достойны сборной страны. С точки зрения поддержки болельщиков матч в Ярославле прошел просто великолепно. Фанаты проявили себя с лучшей стороны и искренне болели за спортсменов, которые, к сожалению, не смогли отблагодарить публику победой.

Здорово, что молодые ребята могут приходить на стадион и видеть своих кумиров. Проведение матчей в регионах дает толчок к развитию детского хоккея.

Как оцените дебют Ильи Воробьева на посту главного тренера сборной России?

А.К.: По одному матчу говорить трудно. Ведь поединки Евротура — это всего лишь подготовка к чемпионату мира. И оценку специалисту давайте поставим уже по итогам планетарного первенства. Первое впечатление о работе? Пока не понятно.

Ф.К.: Я бы повременил с выводами. Впереди турнир, ради которого Воробьева и сделали главным тренером сборной России. После чемпионата мира можно будет провести комплексный анализ выступления нашей команды.

Капитан отечественной сборной на Олимпиаде-2018 Павел Дацюк пропустил матч со шведами и тренировался по индивидуальной программе. Согласны с таким решением тренерского штаба?

А.К.: Паша — человек с большой буквы и величайший игрок. Ему надо дать отдохнуть. Очень хорошо, что он согласился сыграть на чемпионате мира. Этот игрок принесет сборной больше пользы на предстоящем турнире, чем в играх Евротура.

Ф.К.: Дацюк уже достаточно матчей провел в этом году. И решение дать ему отдохнуть считаю правильным. Матчи Евротура — время для молодых игроков, которые впервые приглашены в сборную.

Как вам дебют Евгения Дадонова в роли капитана сборной России? Повлияла ли капитанская повязка на его игру?

А.К.: Дадонов сыграл нормально — забросил единственную шайбу сборной России. Кроме того, Евгений выделялся на фоне других.

Можно сказать, что капитанская повязка повлияла на Дадонова положительно. Наверное, он самый титулованный игрок в нынешней команде. Тренеры молодцы, что доверили ему эту роль. Но на чемпионате мира капитаном должен быть Дацюк, если ничего не произойдет.

Ф.К.: Хочу сказать, что Дадонов провел хороший сезон в НХЛ за клуб «Флорида Пантерз». В матче со шведами он тянул на себе игру сборной России.

Очень приятного было наблюдать взаимодействие Евгения с Гусевым. Видно, что игроки очень хорошо чувствуют друг друга.

Поэтому Дадонов будет только прибавлять и станет лидером национальной команды на чемпионате мира.

Чего ждете от предстоящего мирового первенства, которое стартует 4 мая в Дании. Будет ли сборная России там главным фаворитом?

А.К.: Наши игроки — действующие олимпийские чемпионы. Как они могут не быть главными фаворитами? И от сборной России на чемпионате мира мы ждем только победы. Зачем тогда ехать на турнир с такой историей? Мы же не поляки или норвежцы. Поэтому, цель поездки на турнир только одна — золото.

Ф.К.: На Олимпиаде сборная России была явным лидером по плотности состава. Но это не говорило о том, что мы должны обязательно побеждать во всех играх. Команде пришлось постараться, чтобы выиграть золото. Особенно в финале.

На чемпионат мира приедут игроки совершенно другого калибра. Поэтому и расклады здесь отличаются. Но все равно, сборная России — одна из тех команд, которые будут претендовать на победу.

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