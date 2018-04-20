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Чемпион и министр: Фетисову — 60 лет

Вячеслав Фетисов отмечает 60-летие

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Легендарному хоккеисту Вячеславу Фетисову 20 апреля исполняется 60 лет. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также семикратный чемпион мира на протяжении 24-летней карьеры выступал за московский ЦСКА, «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Детройт Ред Уингз».

Карьера Фетисова началась в 1974 году в одной из главных команд страны — московском ЦСКА. Выиграв в 1975 году чемпионат СССР, Фетисов надолго закрепился в составе армейцев. За следующие пять лет защитник дорос и до уровня сборной. На Олимпийских играх 1980 года в Лэйк-Плэсиде национальная команда прошла катком по соперникам группового этапа, завоевав первое место с разницей шайб +40.

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Но общего успеха достичь не удалось. Проиграв команде США, сборная СССР завоевала серебряные медали.

Но уже через четыре года на Играх в Сараево не оставила шансов никому. В турнире за первое место советские хоккеисты разгромили соперников, пропустив лишь одну шайбу за три матча и стали олимпийскими чемпионами.

В это же время Фетисов в чемпионате вместе с командой устроил гегемонию. С 1977 по 1989 годы армейцы не отдавали победу ни одному из своих соперников.

Фетисову ничего не оставалось, как подтвердить вместе со сборной звание лучшей команды мира.

В 1988-м на Олимпийских играх в Калгари СССР катком прошлась по соперникам, уступив лишь в заключительном, ничего не значащем матче сборной Финляндии. Второе золото Игр оказалось на шее у армейского защитника, по уровню игры уже явно превосходившего внутренний чемпионат.

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Лу Ламорелло, придя в команду в 1987 году, стал изучать список игроков резерва и обнаружил там Фетисова, выбранного на драфте-1983 года. Игра защитника на Олимпиаде показала, что именно такого человека и не хватает команде из Ньюарка.

1989 год обрушил «железный занавес», и за океан отправились сразу несколько советских хоккеистов.

Тренд, положенный нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пряхиным, который перешел в «Калгари», распространился на многих: Фетисова забрали в «Нью-Джерси», Макарова — в «Калгари», Игоря Ларионова и Владимира Крутова — в «Ванкувер».

Так началась заокеанская карьера Фетисова. Но добиться громких успехов с новой командой он не смог. «Нью-Джерси» стабильно попадал в плей-офф, но вылетал в первом раунде. И только в сезоне-1993/94 «Дэвилз» дошли до финала конференции, где уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фетисова обменяли в «Детройт Ред Уингз» и совпадение это или нет, но в первом без советского хоккеиста в сезоне «Нью-Джерси» завоевал Кубок Стэнли. Символично, что в финале они победили тот самый «Детройт» с Фетисовым в составе.

Казалось, что 36-летнему хоккеисту уже нечего ловить в НХЛ. Но все только начиналось.

27 октября 1995 года в матче между «Калгари» и «Детройтом» легендарный тренер «Красных крыльев» Скотти Боумэн впервые воссоединил пять россиян в одном звене и создал известную всему миру «русскую пятерку».

В то время в «Детройте» уже собрались Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. Добавив к этой четверке Вячеслава Фетисова, Боумэн понял, что не прогадал.
Рекордные 62 победы в сезоне, но в финале конференции поражение «Колорадо».

«Мой главный трюк заключался в том, что я не ставил всех пятерых россиян в одно звено в каждом матче. Я волновался, что соперники могут быстро приноровиться к тому волшебному стилю хоккея, в который играла «Русская пятерка».

Поэтому я всегда старался спутать оппонентам карты. Допустим, начинал матч, используя россиян в разных звеньях, а где-то во втором периоде — бац, и выпускал их на лед вместе. Оппоненты не знали, куда бежать и кого держать», — рассказывал Боумэн.

Год спустя победа сама пришла в руки хоккеистам «Детройта».

В финале сезона-1996/97 «Ред Уингз» уничтожили «Филадельфию» в серии (4:0) и завоевали заветный Кубок Стэнли.

Но радость победы омрачила авария, случившаяся спустя шесть дней после финальной игры. Лимузин, в котором ехали Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов попал в аварию и врезался в дерево. В результате Константинов впал в кому, после которой был прикован к инвалидной коляске, а Фетисов вскоре был выписан из больницы.

Позже Вячеслав в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал подробности той аварии:

«Было непросто — побился-то я в той аварии тоже прилично. Конечно, не так, как ребята, но весь сезон вправо поворачивать не мог — нога «отстегивалась». Об этом никто не знал. Я говорить никому не мог, потому что информация в любом случае просочилась бы. Показывал вправо — все время уходил влево...».

По словам Фетисова, последний год в НХЛ он играл не сколько за себя, сколько за брата Анатолия, который погиб в 17-летнем возрасте в 1985 году.

В последнем заокеанском сезоне Фетисова картина вышла похожей на предыдущий год: второе место в регулярке, уверенные победы над соперниками на стадиях плей-офф и разгром «Вашингтона» в финале со счетом 4:0.

«Весь тот сезон «Детройт» выходил с нашивками, на которых были инициалы Вовы и Сергея (Мнацаканова – «Газета.Ru») и на двух языках слово «Верим». Это очень эмоциональная история.

Она закончилась последним матчем финальной серии в Вашингтоне, после которого Кубок лежал у Константинова на коленях, а мы с Игорем везли коляску по льду, и на всей вашингтонской арене не было ни одного человека, который не плакал. Так закончилась моя карьера игрока. Двумя Кубками Стэнли, причем мы не проиграли в обоих финалах ни одного матча...» — отмечал Фетисов.

НХЛ-вская игровая карьера, длившаяся девять лет, подошла к концу. Фетисов несколько лет проработал помощником тренера в «Нью-Джерси», в 2000-м году завоевал Кубок Стэнли, а в 2002 году возглавлял сборную России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, привезя оттуда бронзовые медали.

Перейдя на стезю чиновника, Фетисов несколько лет являлся председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, а также президентом ЦСКА. С 2004 по 2008 годы возглавлял Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Член зала славы НХЛ и Международной федерации хоккея (ИИХФ) навсегда останется в умах болельщиков по всему миру тем самым человеком, выигравшем в мировом хоккее все. От чемпионата своей страны и Кубка Стэнли, до чемпионата мира и Олимпийских игр.

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