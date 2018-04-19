Без капитана и дьявола: сборная идет на шведов

Сборная России по хоккею вступает в активную фазу подготовки к чемпионату мира, который пройдет в датском Копенгагене с 4 по 20 мая.

Реклама

Сегодня, 19 апреля, «Красная машина» сыграет с командой Швеции в рамках чешского этапа Евротура. Этот турнир станет первой боевой проверкой для Ильи Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Под его руководством (и, скорее всего, под зорким наблюдением Олега Знарка, который остался в сборной в качестве консультанта) коллектив успел провести только несколько тренировок: россияне начали заниматься на базе в Новогорске три дня назад.

Изначально список вызванных в сборную на подготовку к мировому форуму вызывал изрядное удивление:

в нем не оказалось ни одного вратаря, вся защита было представлена лишь четырьмя защитниками петербургского СКА, а нападение состояло из тех же питерских армейцев и нескольких энхаэловцев, чьи клубы не сумели пробиться в плей-офф.

Однако вскоре тренерский штаб опубликовал еще одну заявку — на этап Евротура — и состав сборной заиграл новыми красками (хотя представителей СКА по-прежнему очень много — 12 человек):

Вратари: Василий Кошечкин (магнитогорский «Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров (московское «Динамо»);

Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов (магнитогорский «Металлург»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь);

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все — СКА), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз», НХЛ), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Антон Слепышев («Эдмонтон Ойлерз», НХЛ), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Артем Михеев (оба — «Авангард»).

Любопытно, что и после этой заявки в составе так и не появился один из лидеров «Красной машины» Илья Ковальчук, который в отсутствие Павла Дацюка исполнял роль капитана.

Сам нападающий ранее активно выражал желание сыграть за сборную на предстоящем чемпионате мира, даже несмотря на то что недавно стал свободным агентом и в июле собирается подписать контракт с командой НХЛ.

«Я ездил много раз на первенство мира без контракта: и в 2010 году, и до этого. Неважно. Если будешь думать о том, как не получить травму, ты ее обязательно получишь.

Когда выходишь на лед, такие мысли нужно отбрасывать», — говорил Ковальчук в интервью сайту КХЛ.

Тем не менее в Федерации хоккея России пояснили, что приняли совместное решение с хоккеистом о том, что на чемпионат мира ему лучше не ехать из-за «напряженного сезона в КХЛ и участия в Олимпийских играх».

Любопытно, что 39-летнему Дацюку, который провел сезон в СКА и в сборной России плечом к плечу с Ковальчуком, это не помешало попасть в заявку.

Впрочем, ветерана «Красной машины» на первых порах все-таки решили поберечь: когда вся команда уже отправилась в Ярославль на матч с Швецией, Дацюк остался в Новогорске, чтобы готовиться к оставшимся двум матчам Евротура по индивидуальному плану.

Кроме того, на сайте ФХР сообщили, что из-за травм в турнире не примут участия нападающие Сергей Плотников и Иван Барбашев, а также защитник Виктор Антипин.

По какой-то причине в заявлении Федерации решили подчеркнуть, что энхаэловские форварды Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе, и решение об их участии в подготовке к чемпионату мира «будет принято после медицинского обследования».

Однако известно, что Радулов находится в стране уже как минимум с 15 апреля, когда он посетил день рождения Ковальчука.

В то же время в СМИ просочилась информация, что Александр отказался выступать за сборную, сославшись на травму.

В последний раз нападающий защищал цвета сборной России в 2015 году. Затем из-за конфликта со Знарком игрок отказывался выступать на чемпионате мира в 2016 и 2017 годах, а ФХР даже открыто обвиняла его в нежелании сражаться за честь своей национальной команды.

В этом году ничто не мешает одному из сильнейших российских форвардов присоединиться к «Красной машине» (его «Даллас Старз» не пробился в плей-офф НХЛ, а Знарок уже не главный тренер), но, видимо, болельщики снова не увидят Тасманского дьявола.

Что ж, один плюс в этом есть: в матчах Евротура можно будет посмотреть на то, как проявят себя такие нападающие, как Семенов, Михеев («Авангард») и Дергачев («Спартак») рядом с уже опытными игроками сборной Гусевым, Дацюком и Каблуковым. Может быть, Воробьеву удастся раскрыть новое убойное звено российской сборной?

Что касается сборной Швеции, то ее состав тоже пока не очень близок к оптимальному —

сильнейшие скандинавские игроки продолжают выступать в НХЛ. К началу чемпионата мира ожидается прибытие около десяти энхаэловцев в сборную Швеции, однако на данный момент их всего двое — 19-летний голкипер «Оттавы» Филип Густавссон и такой же юный нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон.

Впрочем, нет сомнений, что подопечные Рикарда Гренборга относятся к подготовке к мировому форуму максимально серьезно, — им предстоит защищать звание чемпионов. Да и ранний вылет с Олимпиады-2018 — в четвертьфинале от сборной Германии — явно подстегнет «тре крунур» к бескомпромиссной борьбе за титул. Так что даже на подготовительном этапе к мировому форуму легко со шведами точно не будет.

Если говорить о турнирных раскладах Евротура, то перед третьим этапом Россия лидирует с 15 очками, следом идут Финляндия (13), Чехия (11) и Швеция (девять).

Матч Россия — Швеция состоится 19 апреля в 20:00. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».