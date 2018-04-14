Без героев Пхенчхана и вратарей: Россия готовится к ЧМ

Сборная России по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира — первому для отечественной дружины в статусе олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018. Тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым, который является временно исполняющим обязанности рулевого сборной после ухода Олега Знарка, вызвал для подготовки к мировому форуму 17 игроков.

Все хоккеисты представляют те клубы Континентальной и Национальной хоккейной лиги, для которых сезон уже завершился.

Если говорить о КХЛ, то оттуда в сборную попали исключительно игроки питерского СКА, который неожиданно для многих покинул плей-офф чемпионата на стадии полуфинала, уступив в решающем матче московскому ЦСКА.

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Что касается НХЛ, то из-за океана еще не прибыли многие россияне из топ-клубов, поскольку их команды продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Зато есть, например, представители «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которым еще предстоит доказать свою состоятельность тренерскому штабу.

Полностью заявка на первый этап подготовки к чемпионату мира выглядит так:

Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все — СКА);

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис Блюз»), Антон Слепышев («Эдмонтон Ойлерз»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Да, вратарей в этой заявке нет — даже голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина, который являлся основным вратарем «Красной машины» на Олимпиаде в Пхенчхане.

Должно быть, для участия в чемпионате мира тренерский штаб планирует дождаться из НХЛ Сергея Бобровского («Коламбус Блю Джекетс») или Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») и потому принял решение не искушать надеждами возрастного Кошечкина (и дать ему спокойно уйти в отпуск).

В отдельном примечании к заявке на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) указано, что вызов в сборную также получили энхаэловские нападающие Александр Радулов из «Даллас Старз» и Владислав Наместников из «Рейнджерс», однако в данный момент эти игроки чувствуют себя не очень хорошо.

Врачи сборной проводят тщательное медобследование хоккеистов, чтобы принять окончательное решение по поводу их участия в подготовке к мировому форуму.

Особенно интересной выглядит перспектива увидеть в составе отечественной дружины Радулова, который долгое время не приезжал в сборную из-за давнего конфликта со Знарком.

Теперь один из лучших российских нападающих, который в сезоне-2017/18 набрал в НХЛ 72 очка по системе гол + пас (27 шайб и 45 передач), откликнулся на приглашение «Красной машины» и точно не будет в ней лишним — осталось лишь пройти медосмотр.

Помимо замечания о Радулове и Наместникове, сообщение ФХР содержит еще одну любопытную приписку о том, что «в списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в Олимпийских играх — 2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную».

Из опытных игроков, которые внесли большой вклад в успех сборной России в Пхенчхане, бросается в глаза отсутствие нападающего Илья Ковальчука и защитника Вячеслава Войнова.

Должно быть, тренерский штаб решил предоставить им отдых после напряженного олимпийского сезона и затяжных баталий с ЦСКА в Кубке Гагарина.

Время позвать этих игроков еще есть — например, перед шведским этапом Евротура, который состоится в конце апреля, после чего сборная уже должна быть окончательно укомплектована.

Тем более что сам Ковальчук неоднократно говорил о своем желании выступать за сборную на грядущем чемпионате мира, а Войнов, наверное, не прочь побороться за победу на мировом первенстве, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» — символическое сообщество хоккеистов, выигравших золото Олимпиады, ЧМ и Кубок Стэнли.

Любопытно, что при отсутствии Ковальчука в сборную был вызван 39-летний Дацюк, которому совершенно точно не нужно доказывать свою состоятельность и набираться опыта,

однако тренерский штаб, видимо, считает присутствие капитана «Красной машины» обязательным в любых обстоятельствах.

Вызванные хоккеисты начнут полноценную подготовку к чемпионату мира 16 апреля на учебно-тренировочной базе в Новогорске, где обычно занимается и сборная России по футболу.

Также «Красная машина» пройдет проверку в боевых условиях на чешском этапе Евротура, в рамках которого сыграет с Швецией (19 апреля), Финляндией (21 числа) и Чехией (22-го).

Сам чемпионат мира состоится в датском Копенгагене с 4 по 20 мая.

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