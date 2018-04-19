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«Глушаков, выходи!»

Фанаты требовали ответа от Глушакова после вылета «Спартака» из Кубка

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в матче с «Тосно» РИА Новости
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в матче с «Тосно»
Московский «Спартак» неожиданно проиграл «Тосно» на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова, а экс-президент «Спартака» называл Массимо Карреру «гастарбайтером» и «временщиком». Теперь в финале Кубка «Тосно» встретится с курским «Авангардом» из ФНЛ, а победитель этого противостояния примет участие в Лиге Европы следующего сезона. Впрочем, этому еще могут воспрепятствовать РФС и УЕФА.

«Каррера — гастарбайтер, заработает и уедет»

Московский «Спартак» огорчил своих многочисленных поклонников внезапным вылетом из Кубка России, когда до финала оставался всего один шаг. Пропустив от «Тосно» под конец основного времени матча (1:1), подопечные Массимо Карреры довели дело до серии пенальти, а затем уступили и в ней — 4:5.

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Возможная победа в Кубке принесла бы красно-белым третий титул за последний год, однако мечта «гладиаторов» разбилась о катастрофическое невезение — и это в 96-й день рождения клуба.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не реализовал два выхода один на один, а в послематчевой серии пенальти решающим ударом попал во вратаря, быстро превратившись в главного антигероя матча.

После встречи фанаты московской команды собрались возле клубного автобуса и принялись скандировать «Глушаков! Глушаков!» и «Денис, выходи!». Полузащитник к болельщикам не вышел, однако передал свои извинения через прессу, а также через свой аккаунт в инстаграме.

«Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю «Спартак» и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты», — написал Глушаков.

Под этим постом Глушакова публично поддержал Квинси Промес.

«Брат, все в порядке, мы бойцы до конца», — написал голландец в комментариях.

Свою поддержку капитану «Спартака» выразил также бывший нападающий красно-белых Роман Павлюченко, приглашенный на игру в честь дня рождения клуба.

«Братан, не грусти, всякое случается. Голову повыше — и вперед. Дальше, за победами. Это футбол. Не так легко забить пенальти, как всем кажется. И винить себя не надо. Все выигрывают и все проигрывают», — написал Павлюченко в своем твиттере.

А вот многие эксперты оказались отнюдь не так благосклонны к Глушакову и ко всему «Спартаку», обрушив тонну критики на «гладиаторов» и их итальянского предводителя Карреру.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и вовсе назвал специалиста «гастарбайтером» и «временщиком», заявив, что тому абсолютно наплевать на команду.

«Почему в том же «Локомотиве» российские игроки прогрессируют, а в «Спартаке» ровным счетом наоборот?

Если Семин — один из лучших российских тренеров, знающий, как надо работать с россиянами и как надо выстраивать команду, то Каррера — гастарбайтер: сегодня он работает, завтра — нет, — цитирует Червиченко «Советский спорт». — Соответственно, он сотрудничает с теми, кто говорит с ним на понятном языке.

Мне непонятно, почему он третий год в России и не знает языка. Я ни разу не слышал, чтобы он по-русски говорил.

Слуцкий поехал в Англию, стал говорить на английском. Почему Каррера не удосужился говорить по-русски, мне неясно.

Это типичная психология временщика: «На контракте я подзаработал и до свиданья. Поеду домой кушать макароны с набитым кошельком».

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал красно-белых «зажравшимися молодыми людьми».

«Вы знаете, я играл в финале Кубка дважды, знаю, что это такое, и знаю, как тяжело достается этот трофей. Главное в этом турнире — пахать, как ишаку.

Команды Карреры имела громадное преимущество, но просто профукала все, что имела.

Мне стыдно, что такие футболисты играют за «Спартак». Нельзя играть в футбол так, как это делал, например, Глушаков.

Ведь помимо того, что вы гребаные пижоны, вы должны еще и зубы уметь показывать.«Мы играем как хотим, а остальное — ваши проблемы».

Сегодня же я увидел абсолютно зажравшихся молодых людей, которые не понимают саму суть футбола. Увы, речь об игроках «Спартака», — цитирует Рейнгольда «Спорт уик-энд».

Теперь у красно-белых остались шансы только на один титул в этом сезоне — золотые медали чемпионата России, но для этого нужно, чтобы «Локомотив» растерял фору в шесть очков, а сам «Спартак» одерживал победу за победой. В принципе «железнодорожники» еще действительно могут оступиться — впереди у них два тяжелейших матча с «Зенитом» и «Краснодаром», а также явно непростые встречи с крепкими середняками — «Уфой» и «Арсеналом».

Однако, учитывая недавнее поражение красно-белых от «Урала» (0:2) и эту неудачу с «Тосно», имеются определенные сомнения в том, что они сумеют воспользоваться теоретическими осечками «Локо».

В Лигу Европы попадет команда без денег или без поля

В другом противостоянии полуфинала встречались два представителя Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второго по силе дивизиона чемпионата России — курский «Авангард» и ярославский «Шинник».

Куряне на пути к этой стадии одолели такие клубы Премьер-лиги, как ЦСКА и «Амкар», а ярославцы справились, например, с «Уралом» и «СКА-Хабаровском».

Впрочем, отношение представителей Премьер-лиги к Кубку известно давно: команды выставляют вторые составы на ранних стадиях и без особых сожалений выбывают из борьбы за этот титул, видимо, считая его недостаточно престижным, чтобы тратить на него силы.

В полуфинальном противостоянии «Авангарда» с «Шинником» победу одержали представители Курска: единственный мяч забил на 79 минуте Игорь Киреев после того, как мяч отскочил к нему от ноги защитника. В остальном встреча не изобиловала интересными моментами.

Трудно представить, как же будет выглядеть финальный матч «Тосно» — «Авангард». Скорее всего, встреча тоже будет проходить в стиле «до первого гола», поскольку отыграться в таком вязком матче довольно сложно.

К слову, обладатель Кубка России попадает сразу в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

Конечно, было бы любопытно увидеть в Курске лондонский «Челси» или на Петровском — испанский «Вильярреал» Дениса Черышева, однако для этого еще надо получить соответствующую лицензию от Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА.

Учитывая, что у «Тосно» наблюдаются серьезные проблемы с деньгами, из-за которых футболисты зимой даже отказывались выходить на контрольный матч и открыто заявляли о грядущей борьбе за свои права, а у «Авангарда» поле не соответствует даже минимальным стандартам, шансов на получение лицензии не очень много.

В таком случае, возможно, шанс выступить в Лиге Европы получит команда, занявшая шестое место в чемпионате России. Скорее всего, эта строчка достанется «Уфе» или «Арсеналу».

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