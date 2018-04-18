«Вину за провал беру на себя, но жизнь продолжается»

Курсы валют$ 60.83 (+0.004) 75.20 (-0.104)
Москва: +6°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
20:30
ДепортивоСевилья
0:0
закончен
22:00
СельтаБарселона
2:2
закончен
22:30
ВильярреалЛеганес
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
Брайтон энд Хоув АльбионТоттенхэм Хотспур
1:1
закончен
Кубок Германии
21:45
БайерБавария
2:6
закончен
Италия / Серия А
21:45
Интер МКальяри
4:0
закончен
НХЛ / плей-офф
02:30
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
2:3 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
98:95
закончен
21:15
Панатинаикос Реал Мадрид
95:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МАхмат
0:0
закончен
19:30
ЗенитДинамо М
2:1
закончен
20:30
ЦСКААмкар
3:0
закончен
Кубок России
18:00
Авангард КШинник
1:0
закончен
18:30
СпартакТосно
1:1 (4:5)
закончен
Испания / Примера
20:30
ЭспаньолЭйбар
0:1
закончен
20:30
ВаленсияХетафе
1:2
закончен
22:30
Реал МадридАтлетик Б
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
БорнмутМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Кубок Франции
22:05
КанПСЖ
1:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоАталанта
0:3
закончен
21:45
СампдорияБолонья
1:0
закончен
21:45
СПАЛКьево
0:0
закончен
21:45
РомаДженоа
2:1
закончен
21:45
КротонеЮвентус
1:1
закончен
21:45
ФиорентинаЛацио
3:4
закончен
21:45
ТориноМилан
1:1
закончен
21:45
ВеронаСассуоло
0:1
закончен
21:45
НаполиУдинезе
4:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
Евролига
20:15
Фенербахче Баскония
82:73
закончен
21:15
Олимпиакос Жальгирис
78:87
закончен
Испания / Примера
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
20:30
АлавесЖирона
не начался
22:30
ЛевантеМалага
не начался
22:30
БетисЛас-Пальмас
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
БёрнлиЧелси
не начался
21:45
Лестер СитиСаутгемптон
не начался
U18 ЧМ / 2018
17:30
Россия U18Франция U18
не начался
Еврохоккейтур
20:00
РоссияШвеция
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
не начался
21:15
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Вину за провал беру на себя, но жизнь продолжается»

Каррера прокомментировал промах Глушакова во время серии пенальти

Денис Глушаков после запоротого пенальти РИА Новости
Денис Глушаков после запоротого пенальти
«Тосно» сенсационно победил «Спартак» в серии послематчевых пенальти и прорвался в финал Кубка России, где сыграет с курским «Авангардом». После игры на «Открытие Арене» наставники команд Дмитрий Парфенов и Массимо Каррера, а также главный неудачник вечера, капитан красно-белых Денис Глушаков поделились эмоциями от произошедшего.

Московский «Спартак» сенсационно уступил на своем поле «Тосно» из Ленинградской области в полуфинале Кубка России по футболу. Хозяева создали с десяток верных голевых моментов и должны были обеспечивать себе проход в главный матч еще в основное время, однако ограничились единственным мячом Зе Луиша по истечении часа игры.

Реклама

Растранжирив уйму перспективных возможностей, на предпоследней минуте красно-белые пропустили от Вагиза Галиулина. «Тосно» вообще регулярно жалил именитых хозяев, даже несмотря на потерю своей главной ударной силы Павла Погребняка, который травмировался в середине первого тайма и попросил замену.

Уже в компенсированное ко второму экстратайму время появившийся на поле по ходу матча капитан «Спартака» Денис Глушаков должен был приносить своему клубу победу.

Блестящим разрезающим пасом его нашел в штрафной Фернандо: полузащитник отклеился от двух защитников, однако пробил крайне неудачно, промазав и мимо вратаря Давида Юрченко (тот провел классную встречу), и мимо створа ворот.

В серии послематчевых пенальти Глушаков вновь потерпел драматическое фиаско. После того, как каждый из голкиперов совершил по «спасению», Денису выпало наносить решающий удар с «точки». Пробил Глушаков катастрофически плохо – прямо в Юрченко, который без труда отразил мяч коленом.

9 мая на новой арене в Волгограде «Тосно» сыграет с представителем ФНЛ «Авангардом», который парой часов ранее у себя в Курске одолел «коллегу» по дивизиону ярославский «Шинник» (1:0).

Деморализованный наставник «Спартака» Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции признался, что морально готов к отставке: как-никак, вверенная ему команда фатально оконфузилась в собственный день рождения. 18 апреля москвичам исполнилось 96 лет…

«Выполняю свою работу, какая бы участь ни ждала, — добавил итальянский специалист, слова которого приводит «Чемпионат.com». –

Римские императоры в таких случаях сразу вставали с колен. Поражения оставались в прошлом. Нужно смотреть всегда вперед.

Не было баланса во втором тайме. Были три возможности, чтобы забить. Но когда в футболе ты не пользуешься своими шансами, соперник может этим воспользоваться. Мы старались выиграть, но не получилось».

Вместе с тем Каррера отказался называть эту среду – худшим для себя днем из проведенных в России.

«Каждый имеет то, что заслуживает. «Тосно» боролся с первой и до последней минуты. Они смогли довести матч до пенальти и выиграли – тут неважно, зовут тебя «Спартак» или «Тосно», — констатировал тренер. –

Почему у спартаковских игроков проблемы с концентрацией и настроем? Если бы я знал! Но шутки в сторону. Победить доступно практически любому.

Сделать это многократно трудно для любой команды. Нужно всегда выкладываться, команда должна привыкнуть к этому и понимать, что она делает. Тренер всегда старается дать мотивацию, правильный заряд. Потом на поле выходят игроки. Не думаю, что какому-либо игроку нужна дополнительная мотивация в полуфинале».

По просьбе журналистов первое лицо команды оценил игру Глушакова и Квинси Промеса, который не использовал три-четыре супершанса.

«Жадничает ли голландец? Нападающие все такие, — отметил Каррера. — Из десяти раз в девяти случаях они стараются сами забить, когда у них мяч. Но я думаю, что Куинси провел хороший матч, как и вся команда. Мы боролись до конца, была игра. Но в футболе надо забивать.

Глушаков? В пенальти не ошибается тот, кто не пробивает. Это может с каждым случиться. Проблема не в забитом пенальти, что является лотерей. Был ли Денис готов к серии пенальти? Он профессионал, хорошо бьет с «точки» на тренировках.

То, что он не забил гол на последней минуте, не означает, что он не должен бить пенальти».
Коллега итальянца из стана скромного аутсайдера РФПЛ, боссы которого на днях объявили о неспособности платить зарплату футболистам, — Дмитрий Парфенов, — сравнил прошедшую встречу с недавней игрой чемпионата здесь же на «Открытие Арене», в котором победа, пусть и со скрипом, досталась хозяевам (2:1).

«Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый, — сказал российско-украинский специалист. — Тяжелейший матч, ехали к действующему чемпиону. За счет самоотдачи и тактики старались играть в футбол. 120 минут сложно это делать против «Спартака». Повезло, но мы тренируемся каждый день, сложа руки не сидим. Заслужили сегодня. Что творилось в раздевалке после матча? Это эмоции, нормальная ситуация. В другой раздевалке было то же самое.

По поводу травмы Погребняка сложно сказать, будет медобследование. Достаточно проблем не только у него. Это значит, что ребята — герои. Играли через боль, через не могу.

Показалось, что готовились к серии пенальти? А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и в дополнительное время? Это стратегический момент, у ребят заканчивались силы. Разумнее было играть не на встречных курсах, а грамотно расходуя силы».

Игроки «Спартака» в подавляющем большинстве проигнорировали прессу, но главный антигерой вечера Глушаков нашел в себе силы на непродолжительное общение.

«Если бы я знал, что так получится, не стал бы бить, — признался хавбек. — Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не выиграли в день рождения клуба.

Беру вину на себя и за поражение, и за незабитый пенальти. Я все понимаю, взрослый человек. Хотел выиграть Кубок так же, как и болельщики, как и весь клуб. Однако жизнь продолжается. Буду сильнее, клуб будет сильнее.

Всякое в жизни бывает. Шаг назад — два вперед. Жизнь продолжается. С Каррерой еще не говорил.

Моя игра — это и невезение, и отсутствие формы. Такое бывает у каждого футболиста. Может быть, я не в форме. Поправляю и набираю ее. В моменте на последней минуте не верил, что мяч пройдет туда, а, когда принял, подумал, что уже год забил.

Во время пенальти думал, что вратарь упадет раньше, и в последний момент определился, что буду бить в тот угол.

Я должен был бить вторым, но Фернандо захотел, и игроки поменялись. Неважно, кто забил пенальти, это лотерея. Мне достался шестой удар, получилось, что несчастливое для меня число.

У команды были моменты, но это не оправдание. Проиграли из-за меня, потому что я не реализовал момент на последней минуте и не забил пенальти. Хочу взять на себя всю вину».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».