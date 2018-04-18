«Вину за провал беру на себя, но жизнь продолжается»

Московский «Спартак» сенсационно уступил на своем поле «Тосно» из Ленинградской области в полуфинале Кубка России по футболу. Хозяева создали с десяток верных голевых моментов и должны были обеспечивать себе проход в главный матч еще в основное время, однако ограничились единственным мячом Зе Луиша по истечении часа игры.

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Растранжирив уйму перспективных возможностей, на предпоследней минуте красно-белые пропустили от Вагиза Галиулина. «Тосно» вообще регулярно жалил именитых хозяев, даже несмотря на потерю своей главной ударной силы Павла Погребняка, который травмировался в середине первого тайма и попросил замену.

Уже в компенсированное ко второму экстратайму время появившийся на поле по ходу матча капитан «Спартака» Денис Глушаков должен был приносить своему клубу победу.

Блестящим разрезающим пасом его нашел в штрафной Фернандо: полузащитник отклеился от двух защитников, однако пробил крайне неудачно, промазав и мимо вратаря Давида Юрченко (тот провел классную встречу), и мимо створа ворот.

В серии послематчевых пенальти Глушаков вновь потерпел драматическое фиаско. После того, как каждый из голкиперов совершил по «спасению», Денису выпало наносить решающий удар с «точки». Пробил Глушаков катастрофически плохо – прямо в Юрченко, который без труда отразил мяч коленом.

9 мая на новой арене в Волгограде «Тосно» сыграет с представителем ФНЛ «Авангардом», который парой часов ранее у себя в Курске одолел «коллегу» по дивизиону ярославский «Шинник» (1:0).

Деморализованный наставник «Спартака» Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции признался, что морально готов к отставке: как-никак, вверенная ему команда фатально оконфузилась в собственный день рождения. 18 апреля москвичам исполнилось 96 лет…

«Выполняю свою работу, какая бы участь ни ждала, — добавил итальянский специалист, слова которого приводит «Чемпионат.com». –

Римские императоры в таких случаях сразу вставали с колен. Поражения оставались в прошлом. Нужно смотреть всегда вперед.

Не было баланса во втором тайме. Были три возможности, чтобы забить. Но когда в футболе ты не пользуешься своими шансами, соперник может этим воспользоваться. Мы старались выиграть, но не получилось».

Вместе с тем Каррера отказался называть эту среду – худшим для себя днем из проведенных в России.

«Каждый имеет то, что заслуживает. «Тосно» боролся с первой и до последней минуты. Они смогли довести матч до пенальти и выиграли – тут неважно, зовут тебя «Спартак» или «Тосно», — констатировал тренер. –

Почему у спартаковских игроков проблемы с концентрацией и настроем? Если бы я знал! Но шутки в сторону. Победить доступно практически любому.

Сделать это многократно трудно для любой команды. Нужно всегда выкладываться, команда должна привыкнуть к этому и понимать, что она делает. Тренер всегда старается дать мотивацию, правильный заряд. Потом на поле выходят игроки. Не думаю, что какому-либо игроку нужна дополнительная мотивация в полуфинале».

По просьбе журналистов первое лицо команды оценил игру Глушакова и Квинси Промеса, который не использовал три-четыре супершанса.

«Жадничает ли голландец? Нападающие все такие, — отметил Каррера. — Из десяти раз в девяти случаях они стараются сами забить, когда у них мяч. Но я думаю, что Куинси провел хороший матч, как и вся команда. Мы боролись до конца, была игра. Но в футболе надо забивать.

Глушаков? В пенальти не ошибается тот, кто не пробивает. Это может с каждым случиться. Проблема не в забитом пенальти, что является лотерей. Был ли Денис готов к серии пенальти? Он профессионал, хорошо бьет с «точки» на тренировках.

То, что он не забил гол на последней минуте, не означает, что он не должен бить пенальти».

Коллега итальянца из стана скромного аутсайдера РФПЛ, боссы которого на днях объявили о неспособности платить зарплату футболистам, — Дмитрий Парфенов, — сравнил прошедшую встречу с недавней игрой чемпионата здесь же на «Открытие Арене», в котором победа, пусть и со скрипом, досталась хозяевам (2:1).

«Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый, — сказал российско-украинский специалист. — Тяжелейший матч, ехали к действующему чемпиону. За счет самоотдачи и тактики старались играть в футбол. 120 минут сложно это делать против «Спартака». Повезло, но мы тренируемся каждый день, сложа руки не сидим. Заслужили сегодня. Что творилось в раздевалке после матча? Это эмоции, нормальная ситуация. В другой раздевалке было то же самое.

По поводу травмы Погребняка сложно сказать, будет медобследование. Достаточно проблем не только у него. Это значит, что ребята — герои. Играли через боль, через не могу.

Показалось, что готовились к серии пенальти? А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и в дополнительное время? Это стратегический момент, у ребят заканчивались силы. Разумнее было играть не на встречных курсах, а грамотно расходуя силы».

Игроки «Спартака» в подавляющем большинстве проигнорировали прессу, но главный антигерой вечера Глушаков нашел в себе силы на непродолжительное общение.

«Если бы я знал, что так получится, не стал бы бить, — признался хавбек. — Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не выиграли в день рождения клуба.

Беру вину на себя и за поражение, и за незабитый пенальти. Я все понимаю, взрослый человек. Хотел выиграть Кубок так же, как и болельщики, как и весь клуб. Однако жизнь продолжается. Буду сильнее, клуб будет сильнее.

Всякое в жизни бывает. Шаг назад — два вперед. Жизнь продолжается. С Каррерой еще не говорил.

Моя игра — это и невезение, и отсутствие формы. Такое бывает у каждого футболиста. Может быть, я не в форме. Поправляю и набираю ее. В моменте на последней минуте не верил, что мяч пройдет туда, а, когда принял, подумал, что уже год забил.

Во время пенальти думал, что вратарь упадет раньше, и в последний момент определился, что буду бить в тот угол.

Я должен был бить вторым, но Фернандо захотел, и игроки поменялись. Неважно, кто забил пенальти, это лотерея. Мне достался шестой удар, получилось, что несчастливое для меня число.

У команды были моменты, но это не оправдание. Проиграли из-за меня, потому что я не реализовал момент на последней минуте и не забил пенальти. Хочу взять на себя всю вину».

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