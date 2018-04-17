Усик против России: украинец не хочет боксировать в Москве

Украинский боксер Александр Усик сообщил о переносе поединка против россиянина Мурата Гассиева в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WSBB) из-за травмы руки.

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«Дорогие друзья, здравствуйте! Хочу вам сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки — и бой 11 мая не состоится. Мы организаторам сообщим, как только будем готовы, они назначат новую дату. У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Но это спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть-чуть подождите. Мир любит сильных», — сказал спортсмен в видеообращении, которое появилось в его инстаграме.

Напомним, что изначально встречу между Усиком и Гассиевым планировалось провести 11 мая в Саудовской Аравии — однако еще до известия о повреждении украинца стало известно о нежелании обеих сторон боксировать на Аравийском полуострове, в том числе и по причине сложности получения виз болельщиками, хотящими посетить матч.

Куда более неожиданным стало заявление Усика об отказе биться за чемпионство в России — ведь именно Москва считалась одним из приоритетных мест проведения поединка после постепенного отказа боксеров от Джидды. Однако теперь, скорее всего, не состоится бой и здесь.

По крайней мере, настроен украинец серьезно.

«Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика», – приводит его слова Sport.ua.

Позднее о ситуации рассказал и промоутер одного из ярчайших представителей весовой категории до 90,7 кг Александр Красюк, который подчеркнул, что боксировать Усик в России не планирует «по ряду причин».

«Во время подготовки к поединку 11 мая в Саудовской Аравии нам поступило письмо от организаторов Всемирной боксерской суперсерии, в котором сообщалось об интригующем предложении от российской стороны на проведение боя в России в июле. Они спрашивали наше мнение. Мы обстоятельно ответили, по каким причинам не можем дать согласие. В рамках Суперсерии Усик дважды боксировал на гостевых рингах. С Марко Хуком – в Берлине, с Майрисом Бриедисом – в Риге.

Поэтому выступления на выезде никогда не являлись для нас препятствием. Но в России проведение боя Усик – Гассиев неприемлемо для нас по ряду причин. Поэтому поединок должен был состояться 11 мая в Джидде. Но, к сожалению, получена травма. Теперь будет назначена новая дата боя»,

— цитирует промоутера SportBox. Кроме того, он отметил, что Усик никогда не давал согласия на проведение боя в России.

«В конце июня или начале июля он сможет боксировать», — также сообщил Красюк.

Любопытно, что ранее сам украинец заявлял о собственном безразличии в отношении места организации поединка.

«Мне без разницы, где выигрывать. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом»,

— комментировал спортсмен возможную встречу с соперником в России несколько месяцев назад.

В команде Гассиева, узнав о травме Александра, приняли решение прервать тренировочный лагерь спортсмена, проходивший в США. «Мурат прервал тренировочный процесс до начала мая», — приводит слова менеджера Гассиева Алексея Васильева ТАСС.

Любопытно, что в абсолютную невозможность проведения статусного боя в Москве на данный момент верят не все — так, например, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, комментируя нежелание Усика в стране, подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать организаторы WSBB, а не кто-то иной.

«Тут решает не он и не мы, тут все решает WBSS. Как организаторы суперсерии решат, так и будет. И у Мурата подписан контракт так — где WBSS решит, там он и должен драться»,

— цитирует Кремлева «Р-Спорт».

Напомним, что Усик, являющийся уроженцем Симферополя, остался жить в Крыму после событий 2014 года, однако продолжил выступать под украинским флагом.

В профессионалах спортсмен выступает относительно недавно — дебют экс-любителя, бравшего золото Олимпийский игр в Лондоне, состоялся в 2013 году, и с тех пор Александр успел провести 14 поединков, каждый их которых завершился викторией украинца.

По пути к финалу суперсерии, 31-летний Усик, обладатель чемпионских поясов Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), без особых трудностей одолел немца Марко Хука (технический нокаут в 10-м раунде) и латвийца Майриса Бриедиса (по очкам).

Что касается Гассиева, то на данный момент на счету 24-летнего спортсмена аж 26 побед кряду при полном отсутствии поражений (результат одного из боев с участием россиянина был аннулирован из-за его удара после гонга).

В решающую стадию WSBB чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе попал, выиграв у поляка Кшиштофа Влодарчика (нокаут в третьем раунде) и на тот момент непобежденного кубанца Юниера Дортикоса (технический нокаут в 12-м раунде).

Участвовал в первом сезоне суперсерии и еще один россиянин — Дмитрий Кудряшов, однако он выбыл из турнира еще на первой стадии, уступив все тому же Дортикосу техническим нокаутом во втором раунде.

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