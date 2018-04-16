«Пусть в ММА развлекаются, боксеры — не шоумены»

— Вы находитесь в ожидании финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, поскольку обязательно должны встретиться с его победителем в бою за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Вам было бы принципиально снова подраться с Гассиевым, который ранее победил вас и отнял пояс Международной боксерской федерации (IBF)?

Реклама

— Знаете, честно, я не такой принципиальный человек. Я не против Мурата, я за спорт. Мы четко отработали во время нашего боя. У меня нет к Гассиеву претензий, у него нет ко мне претензий.

К возможному поединку с ним после финала WBSS я испытываю чисто спортивный интерес — особенно после того, как Мурат победил меня раздельным решением в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF.

Это всегда интересно. Нужно расставить все точки над «i». Я буду очень рад, если мой бой с Гассиевым состоится. Но нам необходимо сейчас дождаться окончания Всемирной боксерской суперсерии, а дальше уже посмотрим, как выйдет. Мы будем делать все поступательно. Не надо перепрыгивать через ступеньки, а то ведь можно и поскользнуться.

— Вы приступили к подготовке к предстоящему бою полмесяца назад?

— Две недели назад!

— Каково организму снова вкатываться в тренировочный процесс после девяти месяцев без поединков?

— Ну сложно, сложно снова начинать, да… Особенно на первой неделе было тяжеловато. Но вот как пошла вторая, стало нормально.

Я ведь, в конце концов, не первый день в боксе — всю жизнь занимаюсь! Мне знакомы все эти ощущения. Я просто включаю себе музыку в наушниках — и погнал.

Я решил начать с элементарного — с бега. Никогда не верьте тем, кто хочет похудеть без диеты и бега. Тут есть только два варианта: либо не есть и просто умирать от голода, либо кушать понемножку и много бегать. Легкая атлетика очень хорошо убирает вес.

Вот сейчас я, например, пробегаю 10 км за 59 минут. Это не очень быстро, но и далеко не медленно. Для меня с моим внушительным весом это совсем неплохое время.

— В феврале вы говорили, что весите 105 кг. Сейчас?

— А сейчас я уже начал со 107 кг! За несколько месяцев отдыха набрал еще два, бывает. Теперь со 107 кг убираю до нормы.

— Гассиев и Усик подерутся только летом, причем дата еще точно не установлена. Бой может пройти в июле. Вы, наверное, планируете устроить подготовительный поединок до того, как выйти против победителя WBSS. Что можете рассказать о нем?

— Да, мы действительно обсуждали это с моей командой. Однако по уставу Всемирной боксерской ассоциации я не могу проводить поединки до финального боя суперсерии между Усиком и Гассиевым. Мы обратимся в WBA за специальным разрешением, и если там не будут возражать, то обязательно устроим подготовительный бой.

На самом деле было бы глупо выйти сразу на победителя WBSS после года без бокса. Ребята ведь на ходу — и Мурат, и Александр. От боя к бою они только набирают форму

и находятся в очень приличных физических кондициях. Если не провести предварительный поединок и сразу попасть к триумфатору Всемирной суперсерии — ну, вы понимаете, что шансов на успех будет очень немного.

К тому же не в моем стиле выходить на бой просто так, не особенно надеясь на победу. Это совсем не про меня, так что нужно быть полностью готовым к поединку.

— А если WBA не разрешит?

— Тогда устроим неофициальный бой. Скажу вам по секрету: я уже выбрал себе одного парня. Он уже давным-давно хочет со мной сразиться, но никак не удается. Я ему предложу выйти со мной на ринг. Если согласится, будет очень здорово.

Хотя встреча и будет неофициальной, но все равно пройдет при зрителях и за деньги. Но имя возможного соперника я пока, естественно, не буду называть — пусть это останется тайной.

— Вы приезжали в Кардифф поболеть за российского супертяжеловеса Александра Поветкина, который одолел нокаутом британца Дэвида Прайса. Часто выбираетесь за границу посмотреть бои отечественных боксеров?

— У меня просто есть такая возможность. Наша промоутерская компания «Мир бокса» и лично Андрей Михайлович (Рябинский — глава компании, представляющей интересы Поветкина. — «Газета.Ru») дает такие возможности. Рябинский сам оплатил мою поездку. Ну, почему бы не поехать, если все оплачено? Почему бы не поддержать Александра? Но дело, конечно, не только в том, кто оплачивает путешествие.

Если есть такой вариант, то я всегда еду поболеть за Поветкина. Так же и Саня поддерживает меня на боях. Мы с ним с первого класса вместе!

И за все, что мы делаем, мы отвечаем тоже вместе.

— Как вам предстоит обязательно встретиться с победителем суперсерии, так и Поветкина ждет обязательный бой с Энтони Джошуа — чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBO), а также IBF и WBA. Что скажете о шансах Александра?

— Каких-то конкретных прогнозов давать я не буду. Само собой, я буду болеть за Сашу, как и все в России.

На своем спортивном веку я помню лишь один момент, когда в моей стране болели за иностранного соперника. Это был мой бой с американцем Роем Джонсом. Зал скандировал: «Рой Джонс! Рой Джонс!». Понимаете?

Для меня это было, мягко говоря, неожиданно. Но не буду говорить, что было неприятно. Я все понимаю: Джонс — кумир многих любителей бокса по всему миру. Но я думаю, что никто из россиян не будет кричать «Джошуа!» во время боя с Поветкиным. Это сто процентов.

В супертяжелом весе шансы у соперников всегда 50 на 50. Можно долгое время уступать, а потом все решить одним ударом. И можно вести по очкам, а потом потерять все после одного удачного попадания соперника. Так что наша поддержка Александру, конечно, будет очень важна, но все будет зависеть от него самого.

В какой форме будет он? В какой — Джошуа? Это все и решит.

— В последнее время очень много шума вокруг смешанных единоборств (ММА), где происходят громкие скандалы. Например, Конор Макгрегор нападал на автобус, где находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Вы можете представить себе такую ситуацию в боксе?

— Это личное дело каждого: хотят они в ММА развлекаться, пусть развлекаются. У нас в боксе тоже есть некоторые экземпляры, которые любят устроить шоу.

Наверное, это кому-то интересно и в общем-то весело. Но не забывайте, что все это просто шоу. А мы, боксеры, не шоумены. Мы спортсмены! Нам хорошо и так, а в ММА — свой стиль. Каждый человек волен действовать по-своему, все равно у всех своя правда.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».