На разогреве: Лебедева отправят в андеркард к Гассиеву

Известный российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев наконец порадует своих многочисленных поклонников выходом на ринг. По информации RingPolska,

Белый Лебедь готов выступить в андеркарде финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

Любопытно, что позже Лебедев в обязательном порядке встретится с победителем этого противостояния, чтобы попытаться вернуть себе титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Реклама

Россиянин завоевал этот пояс еще в декабре 2012 года в бою против Сантандера Сильгадо из Колумбии и с тех пор защищал его восемь раз. Последняя защита состоялась 9 июля 2017 года в поединке против австралийца Марка Флэнагана — Лебедев одержал победу по очкам.

С тех пор боксер не провел ни одного боя. Осенью 2017-го он мог присоединиться к Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), но отказался.

«Почему я не участвую в турнире? Когда была жеребьевка WBSS, у меня умирала мама. Думаю, есть вещи поважнее турниров. Я провел с ней последние ее дни, —

цитировал Лебедева «Советский спорт». — Хочу вам сказать, что пояс WBA по-прежнему у меня. Так что я жду чемпиона WBSS. А ему, кто бы это ни был, скажу: приходи за моим поясом».

В итоге WBA приняла решение отнять у Лебедева пояс суперчемпиона за чересчур длительный отдых и разыграть его в полуфинальном бою WBSS между Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Победу одержал осетинский спортсмен, и титул перешел к нему.

Тем не менее Лебедев не лишился пояса окончательно: WBA объявила его «чемпионом в отпуске» и обещала в обязательном порядке предоставить возможность вернуть титул в бою.

На официальном сайте Всемирной ассоциации появилось сообщение о том, что триумфатор WBSS будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона. На достижение соглашения сторонам будет предоставлено 30 дней, отсчет которых начнется спустя два дня после финала.

Теперь выходит, что Лебедев может выступить «на разогреве» у своего будущего соперника. Впрочем, сам россиянин вряд ли будет против: он уже говорил о том, что ему необходимо провести подготовительный поединок перед боем за титул WBA.

В противном случае к моменту выхода на ринг против триумфатора боя Гассиев — Усик перерыв в карьере Лебедева составит около полутора лет.

«Мы уже размышляли над промежуточным боем с командой, но сначала нам нужно получить разрешение от WBA. Если Всемирная ассоциация не будет возражать, то я обязательно проведу такой поединок.

Согласитесь, было бы глупо сразу выйти на победителя WBSS, не боксируя год», — отметил Лебедев.

Также боксер поделился секретом, заявив, что уже подобрал себе возможного соперника для подготовительной схватки.

Россиянин не стал называть конкретное имя, но отметил, что этот боец уже давно желает встретиться с ним на ринге.

«Если WBA не разрешит организовать поединок, то мы проведем неофициальный бой, но при зрителях и за гонорар», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, по регламенту Всемирной ассоциации Лебедев не должен боксировать до проведения финального боя WBSS. Об этом сообщил его менеджер Вадим Корнилов.

«Мы планировали назначить следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту он не имеет права проводить бои до 11 мая, когда пройдет финал WBSS. Будем смотреть», — рассказывал менеджер в феврале.

Теперь пауза в карьере Белого Лебедя может быть продлена еще на несколько месяцев, поскольку бой Гассиев — Усик было решено перенести с весны на лето.

Изначально поединок должен был состояться 11 мая в Джидде — городе в западной части Саудовской Аравии. Однако возникли многочисленные трудности при оформлении виз как для участников бойцовского вечера WBSS, так и для болельщиков.

«Сейчас мы выбираем даты и арены летних финалов. Усик — Гассиев и Джордж Гроувз — Каллум Смит (финалисты WBSS в среднем весе — «Газета.Ru») — это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно», — сообщили организаторы суперсерии братья Зауэрланды в своем твиттере.

Страна проведения бойцовского вечера также еще не определена. Россия уже внесла свою заявку на проведение мероприятия 22 июля в Москве.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».