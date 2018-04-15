«Пожалуйста, «Сити»: аутсайдер подарил Гвардиоле золото

Интриги больше нет. Раньше всех обладатель золотых медалей в ведущих европейских чемпионатах определился там, где большинство болельщиков мира ждут самую бескомпромиссную и серьезную борьбу, — в Англии.

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Развязка получилась какой-то уж совершенно комичной. Сначала ближайший преследователь «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» обыгрывает своего главного конкурента в невероятно драматичном матче, отыгрываясь со счетом 0:2 на стадионе соперника. А уже в следующем туре проигрывает. У себя дома. Команде, которая идет на последнем месте.

В матче против «Вест Бромвича» в рамках 34-го тура чемпионата «красные дьяволы» много атаковали, но единственный мяч забили гости. На 73-й минуте отличился Джей Родригес.

«Манчестер Юнайтед» во второй раз в истории на домашнем стадионе «Олд Траффорд» уступил команде, занимающей последнее место в турнирной таблице.

До этого манкунианцы в 2011 году проиграли «Блэкберну» со счетом 2:3.

Таким образом, «Манчестер Сити», который лидирует в таблице с 87 очками после 33 матчей, обеспечил себе победу в чемпионате.

Идущий вторым «Манчестер Юнайтед» (71 балл, 33 матча) даже в случае побед в оставшихся пяти матчах чемпионата сможет набрать максимум 85 очков.

«Вест Бромвич» остался на последнем месте и скорее всего вылетит в Чемпионшип. На волне этого локального успеха «дрозды» обратились к «горожанам».

«Пожалуйста, «Манчестер Сити», — гласит официальный твиттер аутсайдера чемпионата.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, укравший у «горожан» возможность стать чемпионами на стадионе, заявил, что роли «красных дьяволов» в золотых медалях конкурентов нет.

«Я выиграл титулы, и я был бы не доволен, если бы кто-то сказал, что я выиграл титул из-за того, что кто-то проиграл матч.

«Манчестер Сити» стал чемпионом, потому что набрал больше очков, чем кто-либо еще.

Не говорите «Ман Сити», что они выиграли титул, потому что «Манчестер Юнайтед» не победил. Это несправедливо по отношению к ним», — сказал Моуринью.

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола вряд ли узнал о своем очередном титуле первым. Наставник чемпионов был занят более важными вещами.

«Завтра я буду играть в гольф с моим сыном. Все, что я хочу знать, — это богги, двойной богги или берди», — сказал Пеп за день до игры на «Олд Траффорд».

Один из лидеров «горожан» бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне проявил больший интерес к поединку преследователя.

«Невероятный сезон для нас. Очень рад назвать «Манчестер Сити» чемпионами Англии», — написал игрок у себя в твиттере после завершения матча.

Unbelievable season for us. Very happy to call us champions this year pic.twitter.com/Ulvw5zQyaa — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 15 апреля 2018 г.

«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. До этого команда завоевывала трофей в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14.

Кроме того, команда Гвардиолы повторила рекорд «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01 по наименьшему количеству игр в премьер-лиге, которые потребовались клубу для того, чтобы досрочно обеспечить себе титул чемпиона — 33.

Для самого испанского тренера этот трофей стал вторым у руля «Ман Сити». В этом сезоне Пепу покорился Кубок английской лиги. Больше трофеев «горожане» в текущем футбольному году не выиграют. В Лиге чемпионов «горожане» остановились на стадии четвертьфинала, проиграв «Ливерпулю» (0:3, 1:2), а в 1/8 финала Кубка Англии команда Гвардиолы вылетела от «Уигана» из третьего дивизиона (0:1).

Нынешняя победа для испанского наставника в лиге стала седьмой в карьере — он трижды выигрывал чемпионаты Испании вместе с «Барселоной» (2008/09, 2009/10, 2010/11) и Германии вместе с «Баварией» (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Кроме того, Гвардиола стал третьим тренером в мире, кому удалось завоевать титул чемпиона в трех из топ-5 европейских чемпионатах. Ранее это делали итальянец Карло Анчелотти и Моуринью.

Всего за тренерскую карьеру 47-летний Хосеп выиграл 23 трофея.

Несмотря на то, что чемпион уже определен, сезон в Англии продолжается. В своем следующем матче «Манчестер Юнайтед» 18 апреля на выезде встретится с «Бормутом», а «Манчестер Сити» 22 апреля уже в ранге чемпиона дома сыграет против «Суонси».

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