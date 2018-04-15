«Проигрыш «Спартака»? Трава молодая, поле неидеальное»

Московский «Спартак» в 26 туре чемпионата России по футболу на выезде уступил «Уралу» из Екатеринбурга.

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Встреча проходила в присутствии 27 тысяч зрителей на обновленном к чемпионату мира стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев.

В концовке первого тайма счет открыл румынский форвард «шмелей» Эрик Бикфалви. На 88-й минуте голландский полузащитник Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев.

Единственное, на что хватило действующих чемпионов страны — гол нападающего Квинси Промеса в добавленное время.

Это поражение стало для «Спартака» первым в чемпионате России с августа прошлого года.

Теперь команда Массимо Карреры отстает от лидирующего «Локомотива» уже на пять баллов. И это при том, что «Спартак» провел на один матч больше.

Для завоевания золотых медалей «железнодорожникам» достаточно набрать семь очков в пяти играх.

Несмотря на сильно осложнившееся турнирное положение, «Спартак» не собирается сдаваться в борьбе за победу в чемпионате России. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Пока мы еще не проиграли, мы будем бороться до конца», — заявил Каррера в ответ на просьбу оценить перспективы в борьбе за чемпионство.

«Сегодня мы не вышли на поле с правильной спортивной злостью. Как я всегда говорю — сперва надо сыграть матч, на бумаге никто ничего не выигрывает, и порой это играет разницу между победой и поражением», — объяснил поражение своей команды итальянский специалист.

Также Каррера посетовал на большое количество ошибок со стороны своих подопечных.

«Мы очень много ошибались, что в принципе не так привычно для нас, но ошибки были не только у опорных полузащитников, все ошибались, сегодня было очень много неправильных передач.

Я хочу поаплодировать «Уралу», потому что они хорошо сыграли в обороне, даже если у нас были моменты, мы не смогли ими воспользоваться.

Мы старались сломать оборону за счет комбинаций и навесов, но они хорошо сыграли. Во втором тайме у «Урала» было больше моментов, потому что мы стремились больше атаковать, чтобы забить», — продолжил главный тренер «Спартака».

Кроме того, наставник красно-белых объяснил, почему в сегодняшнем поединке не принимал участия бразильский форвард Луис Адриано.

«Ничего серьезного, просто он не был готов на 100% к сегодняшнему матчу, и я не хотел рисковать, ведь следом у нас еще один важный матч (18 мая «Спартак» дома сыграет с «Тосно» в полуфинале Кубка России — «Газета.Ru»).

Чтобы Адриано играл, у меня должна быть уверенность, что он не травмируется, потому что в случае травмы я могу потерять его, может, не на один матч, а на пять», — сказал Каррера.

Еще один форвард «Спартака» кабовердиец Зе Луиш отыграл весь матч, несмотря на повреждение головы в столкновении с игроком «Урала» Романом Емельяновым, которое произошло во втором тайме.

Футболист красно-белых заканчивал встречу в защитном шлеме, однако Каррера заверил, что ничего серьезного не произошло. «С ним все хорошо», — отметил итальянский специалист.

Вратарь «Спартака» Артем Ребров после матча подверг критике газон нового стадиона.

«Понятно, что я долгое время не играл, но сейчас удовлетворения никакого нет, так как результата нет и эмоций положительных мало.

Мы много ошибались, но и поле не позволяло так быстро играть.

Сегодня не «Урал» выиграл, а мы сами проиграли», — сказал Ребров.

«Все прекрасно, думаю, праздник у «Урала» удался. Стадион шикарный построили, он готов к чемпионату мира. Возможно, трава еще молодая, газон пока не идеальный. Думаю, все это наверстают, будет все шикарно», — продолжил тему газона капитан «Спартака» полузащитник Денис Глушаков.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил о значимости победы над действующими чемпионами страны.

«Мы довольны тем, что в день открытия суперстадиона мы выиграли, это очень значимо для нас.

Игра была очень интересной, атаковали и мы, и «Спартак», были заметны скорости. В матче было много единоборств, в которых мы у «Спартака» выигрывали, хотя соперник играл хорошо. Мы заранее нацелились на то, чтобы не дать свободу действий «Спартаку» и в этом плане их переиграли», — рассказал Тарханов.

«Я думаю, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин мне позвонит. Я рад за него, хорошо его знаю, хотя «Локомотив» мне менее интересен, чем наш клуб. Но так я рад, конечно, что русский тренер и более русская команда близки к чемпионству», — заключил наставник «Урала».

После матча появилась информация, что «Спартак» может опротестовать победу «Урала».

Об этом сообщил «СЭ».

Все дело в том, что за хозяев поля сыграл полузащитник Андрей Егорычев, вышедший на замену на 85-й минуте встречи.

Игрок выступал в ПФЛ за новотроицкую «Носту» и в текущем сезоне получил три желтые карточки. Еще один «горчичник» футболист заработал в матче прошлого тура РФПЛ между «Тосно» и «Уралом» (2:2). По регламенту лиги, футболисты, получившие четыре желтые карточки, не имеют права играть в следующем матче своей команды.

«Урал подавал запрос по Егорычеву заблаговременно, и лига сказала, что он может играть. Ни о каком протесте не может быть и речи», — сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

После того, как хозяева в доказательство представили письмо из РФПЛ, «Спартак» передумал опротестовывать поединок. Об это сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Они сняли все протесты. Все, «Спартак» протест забрал», — сказал функционер.

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