«WADA — пираты XXI века»: агентство требует от стран денег

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает рассуждать о способах борьбы с допингом в российском спорте.

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С тех пор, как 11 апреля президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был обвинен в сокрытии 65 положительных допинг-проб отечественных спортсменов, WADA инициировало новый виток расследований в отношении отечественных атлетов.

По информации газеты Le Monde, агентство уже открыло дело против биатлониста Евгения Устюгова, который может лишиться двух золотых медалей Олимпиады.

Кроме того,

вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что традиционными методами с российским допингом уже не справиться, и предложила новый вариант —

передать судьбу российских атлетов в руки человека или организации, которая «не имеет никакого отношения к спорту», чтобы «произвести детальный аудит допингового кризиса в этой стране».

Как сообщает портал Inside The Games, Хеллеланд намерена представить эту инициативу своим коллегам по WADA 16 или 17 мая в Монреале на заседании совета учредителей Всемирного агентства.

Чиновница уверена, что нынешняя антидопинговая система дает слишком «запутанные и фрагментарные» ответы на вызовы, которые возникают перед ней в связи с российским допинговым кризисом.

По мысли Хеллеланд, общественность теряет веру в то, что WADA и другие спортивные организации готовы, желают и, самое главное, в состоянии защитить «чистых» атлетов от недобросовестной конкуренции.

Она призывает попытаться понять, «почему так сложно добиться всемирного признания тех выводов, которые были сделаны по итогам прозрачных исследований нескольких независимых комиссий».

Кроме того, органы государственной власти стран должны «значительно увеличить свои ежегодные денежные взносы в WADA.

По словам министра Норвегии по делам детей и равноправия (еще один пост Линды), это поспособствует быстрому изменению восприятия Всемирного агентства со стороны общества.

Любопытно, что Россия внесла в бюджет WADA на 2018 год $881 тыс. Это очень существенный вклад, больше заплатили только три страны: США — $2,327 млн, Япония — $1,502 млн, и Канада — $1,163 млн. Для сравнения: Норвегия дает агентству только $144 тыс. Однако, судя по непрекращающимся разбирательствам, на восприятие российского спорта в мире и в самом WADA такие большие взносы не оказывают серьезного влияния.

«Если кризис, похожий на российский, разразится незадолго до крупных соревнований,

есть ли у нас эффективные механизмы, чтобы исключить из турнира до окончательного прояснения обстоятельств всех атлетов, которые происходят из очевидно коррумпированной допинг-системы?» —

вопрошает в своем заявлении Хеллеланд. Кроме того, она призывает подвергнуть анализу проблему конфликта интересов в антидопинговом процессе.

«Нужно оценить способы предотвращения запутанных ситуаций, когда спортивные организации по-разному реагируют на одни и те же сообщения», — настаивает Хеллеланд.

Очевидно, тут норвежский министр имеет в виду решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который снял санкции Международного олимпийского комитета (МОК) с 28 российских атлетов из 39-ти, признав недостаточными доказательства их вины. Спортсменам вернули медали Олимпиады в Сочи — 2014 и аннулировали пожизненный бан на участие в Играх.

МОК и WADA выразили недоверие этому решению и даже заявили, что оспорят его в Федеральном суде Швейцарии. Чем закончатся эти разбирательства, пока неясно.

В настоящее время агентство сосредоточило свои усилия на российском биатлоне.

По информации СМИ, организация подозревает, что 17 из 22-х отечественных спортсменов, которые выступали в сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира и Кубка IBU, имеют в своем резюме «доказанные допинг-случаи, скрытые Международным союзом биатлонистов».

В этом расследовании WADA опирается на показания своего главного информатора по российскому спорту Григория Родченкова и данные базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за период с 2011 по 2015 год.

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал сотрудников Всемирного агентства «пиратами».

«Происходящие обыски в IBU с изъятием документов и компьютеров должны заставить задуматься остальные международные федерации по видам спорта.

WADA — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями.

Думаю, что следующими жертвами их атак будут главы Объединенного мира борьбы Ненад Лалович (UWW) и Международной лыжной федерации (FIS) Джанфранко Каспер. Эти руководители так же, как и Бессеберг, выступали против WADA, против их беззаконных действий», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

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