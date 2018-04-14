Берут по объявлению: сборной по биатлону ищут тренеров

Союз биатлонистов России (СБР) назначил конкурс на замещение тренерских позиций в сборных России на следующий сезон. Соискателям предлагается предоставить необходимые документы до 26 апреля. Вакантными объявлены должности старшего тренера, тренера по функциональной подготовке и тренера по стрелковой подготовке для основных команд у мужчин и женщин. Кроме того, открыты для замещения сразу девять позиций в резервном составе – начиная с поста старшего тренера.

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Претендентам на получение работы в СБР необходимо заполнить анкету, указав, помимо ФИО, даты и места рождения, а также гражданства, — образование (обязательно с приложением копии диплома), специальность, тренерскую категорию и спортивный разряд в качестве спортсмена. Кроме того, функционеров союза интересуют государственные награды потенциального сотрудника, знание языков и водительская категория.

Далее соискатель должен расширенно ответить на шесть вопросов, в частности, рассказать об опыте тренерской работы и достижениях своих воспитанников.

Далее от кандидатов требуется провести сравнительный анализ состояния и тенденций развития высшего спортивного мастерства зарубежных и российских спортсменов, их показателей методики и основных показателей тренировочных и соревновательных нагрузок. В завершении претендентам на вакансии нужно внести собственные предложения по ликвидации отставания российских биатлонистов от зарубежных по таким критериям, как скорость передвижения и качество стрельбы.

Комиссию по рассмотрению заявок тренеров возглавил член правления СБР Вадим Мелихов. Со специалистами планируется подписать трудовые соглашения на весь ближайший олимпийский цикл.

Скорее всего, новые составы тренерских штабов команд будут объявлены после 18 мая, когда состоится отчетно-выборная конференция СБР.

За право занять высший должностной пост в организации конкурируют два прославленных в прошлом биатлониста, а ныне государственный чиновник и спортивный функционер – Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Последний, к слову, на днях отказался стать исполняющим обязанности президента Международного союза биатлонистов (IBU) после того, как Андерс Бессеберг покинул кресло из-за коррупционного расследования.

Драчев и Майгуров вошли в состав комиссии под руководством Мелихова.

Радикальные перемены в структуре СБР ожидались, поскольку прошедший сезон стал самым неудачным для сборной России в истории. Квинтэссенцией провала явилось выступление на Олимпиаде в Пхенчхане-2018, где допущенная Международным олимпийским комитетом (МОК) четверка в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой оказалась совершенно неконкурентоспособной даже в сравнении с соперниками среднего уровня.

Неудивительно, что тренерский совет СБР по итогам заседания в Ханты-Мансийске оценил работу мужской и женской команд как «неудовлетворительную».

Причем председатель совета Владимир Барнашов тогда же покритиковал отчеты отдельных тренеров.

Старшим тренером мужской сборной с августа 2015 года является знаменитый в прошлом немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, который, по его собственным словам, очень хотел продолжить трудовую деятельность в нашей стране.

Имевших еще более низкие результаты женщин в этот же период возглавлял Сергей Коновалов, который как спортсмен может похвастать бронзой ЧМ-2004 в масс-старте. С резервистами работал Александр Касперович.

Помимо указанных специалистов важные лица штабов – Андрей Падин, Андрей Крючков, Андрей Гербулов и Николай Загурский.

По словам Майгурова, Гросс и Падин – «сильные тренеры, но были бы эффективнее поодиночке».

Последним значимым стартом для отечественных биатлонистов стал чемпионат России, финишировавший в начале апреля. По результатам состязаний был сформирован итоговый рейтинг СБР: у мужчин тройку лучших составили Антон Шипулин (1658 очков), Александр Логинов (1579) и Антон Бабиков (1338), у женщин – Екатерина Юрлова-Перхт (1480), Ульяна Кайшева (1209) и Ирина Услугина (1208).

IBU уже представил проект календаря Кубка мира-2018/19. В период с 30 ноября по 24 марта запланированы девять этапов, турнир на территории России отсутствует.

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