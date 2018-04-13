Панарин обокрал Овечкина и Ко

«Вашингтон Кэпиталз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 3:4 ОТ (счет в серии – 0-1)

Столичный дивизион – пожалуй, самый сильный в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, до плотности борьбы в нем не дотягивают оба западных, а уж Атлантический дивизион и вовсе смотрится на фоне «Метрополитана» бледно.

Так что тот факт, что «Вашингтон» занял в дивизионе первое место, а «Коламбус» финишировал только четвертым, сам по себе не делал команду Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова фаворитом, а коллектив Сергея Бобровского и Артемия Панарина андердогом.

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Другое дело, что «голубые мундиры» традиционно плохо играют в плей-офф, где их суперголкипер обычно превращается в решето (всего три победы в карьере в 14-ти матчах розыгрыша и 89% отраженных бросков в Кубке Стэнли до этого розыгрыша), ну а в пассиве безоговорочного лидера команды в регулярке Панарина есть прошлогодний кубковый провал в «Чикаго».

«Кэпиталз» и сами – не бог весть какие кубковые ребята, но их камнем преткновения обычно является все-таки второй, а не первый раунд.

Так что когда Джош Андерсон, нанеся травму Михалу Кемпны, заработал в конце первого периода матч-штраф, а Евгений Кузнецов реализовал пятиминутное большинство дважды в течение 29-ти секунд, показалось, что уж в первой игре «Коламбусу» ничего не светит, тем более что Бобровский оба раза сыграл неуверенно.

Но после такого первого периода команда Джона Тортореллы под стать своему тренеру включила характер. Во втором периоде одну шайбу отквитал Александр Веннберг, а в третьем выменянный в дедлайн у «Ванкувера» и всегда считавшийся в плей-офф «бастом» Томас Ванек восстановил равновесие.

В голе австрийца в качестве идеолога голевой комбинации выступил Панарин, но первое очко в плей-офф в составе «Коламбуса» было для Артемия лишь стартом, разминкой.

На авансцену по-настоящему российский нападающий вышел в конце третьего периода. К этому моменту «столичные» вновь вели счете после шайбы Деванте Смит-Пелли, а у «голубых мундиров» после травм Веннберга и Ника Фолиньо (не забываем про удаление Андерсона) остался в распоряжении только один центрфорвард (Пьер-Люк Дюбуа).

Панарин взял на себя функции не просто плеймейкера, а человека, который делает разницу, является ключом к победам. Сначала форвард повздорил со своим соотечественником Кузнецовым, который зацепил Панарина у борта. До драки дело не дошло, но именно Кузя отправился в штраф-бокс.

То большинство гости не реализовали, а вот меньше чем за пять минут до сирены в другом розыгрыше лишнего именно Панарин блестящим пасом вывел на бросок по свободному льду Сета Джонса, и счет сравнялся.

Встреча перешла в овертайм, в котором Панарин окончательно оформил статус героя матча уже через шесть минут.

Получив шайбу на своей синей линии на левом фланге, Артемий промчал в чужую зону, издевательски легко дезориентировал Дмитрия Орлова, докатил почти до лицевой, а дальше изящным движением переложил шайбу под удобную сторону крюка и тут же поддел ее в дальнюю девятку так, что Филипп Грубауэр даже не успел дернуться.

Первый раунд сражения остался за «Коламбусом», который теперь перехватил преимущество своей площадки, хотя следующий матч командам все равно предстоит провести в Вашингтоне. «Блю Джекетс» впервые начали серию плей-офф с победы.

Капитан «Кэпс» Овечкин нанес в этом матче четыре броска, провел два силовых приема, но не смог разжиться ни очками, ни положительным показателем полезности, а вот у Панарина не только 1+2, но и +1 за счет гола в овертайме.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Девилз» – 5:2 (счет в серии – 1-0)

«Нью-Джерси» уже прыгнул выше головы, попав в плей-офф в этом сезоне. Перед его началом команде прочили последнее место в Столичном дивизионе, а в итоге «Девилз» играют в Кубке Стэнли.

Здесь от команды снова не ждут подвигов. Просто потому, что невозможно и в плей-офф выехать на одном звене, гении Тэйлора Холла и резвых контратаках, ставших отличительной чертой команды в регулярке.

Холл проводил свой первый матч в плей-офф в карьере и смог пробить в нем Андрея Василевского, правда, к тому моменту «Лайтнинг» вела уже со счетом 3:0, а сам лидер «Девилз» завершил встречу с показателем -2.

Победную шайбу в составе «молнии» в первом матче забросил Янни Гурде, ставший вторым после Сдерика Пакетта новичком лиги в истории клуба, которому удавалось принести команде победу в матче премьерного для себя Кубка Стэнли.

Ассистентом в этом взятии ворот выступил российский защитник Михаил Сергачев, также проводящий свою дебютную кампанию в сильнейшей лиге мира.

Что касается лучшего бомбардира «Тампы» и просто лидера команды Никиты Кучерова, то он провел на льду 18 минут и находился под жесткой опекой гостей. Свой шанс российский нападающий нашел в самом конце встречи, когда «Девилз» уже заменили голкипера шестым полевым игроком. При этом перед голом в пустые ворота Никита успел эффектно обыграть защитника один в один.

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам, проведя достойный поединок, а Тайлер Джонсон забросил свой 22-й гол в плей-офф за «Лайтнинг», выйдя на третье место в истории франшизы.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:1 (счет в серии – 1-0)

«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш» – 5:2 (счет в серии 1-0)

«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» – 0:3 (счет в серии – 0-1)

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев, несмотря на суровое поражение своей команды, провел добротный матч, успев за 20 минут на льду отметиться двумя бросками, тремя силовыми приемами, а также положительным показателем полезности!

Гол Никиты Задорова открыл серию «Нэшвилла» с «Колорадо», но денверцы не смогли удержать перевес против победителей регулярного чемпионата, а сам российский защитник нанес два броска, провел три силовых приема, получил показатель -1 и заработал неспортивный штраф за хит на Викторе Арвидссоне после финальной сирены.

Единственный матч дня, в котором не участвовали российские игроки, превратился в бенефис Эвандера Кэйна. Форвард «Сан-Хосе» провел 574 игры в регулярных чемпионатах, прежде чем дебютировать в Кубке Стэнли и сразу же стал четвертым игроком за последние 20 лет, кому удалось отметиться более чем одним голом в премьерном поединке в плей-офф (одним из таких является Александр Радулов). Именно дубль Кэйна создал «акулам» решающий перевес, который закрепил Брент Бернс.

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