В Турцию за победой: у «Локо» нет права на ошибку

Поражение «Локомотива» в дебютном матче финальной серии баскетбольного Еврокубка от «Дарушшафаки» стало для Краснодара шоком. Причем в «нокдаун» поклонников, тренеров и самих игроков красно-зеленых отправил даже не сам факт домашнего фиаско, лишившего команду столь необходимой перед Стамбулом «подушки безопасности», а то, как именно туркам удалось увезти из «Баскет-Холла» викторию.

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В отчетном «триллере», напомним, у «железнодорожников» за 22 секунды до окончания четвертой четверти было преимущество в пять очков, и, казалось, даже пресловутая «магия» Дэвида Блатта тут бессильна.

На деле же американо-израильский специалист только и ждал момента, чтобы исполнить фирменную «авада кедавру» — и помогли ему в этом, к сожалению, сами россияне.

Роковой эпизод случился при +3 у хозяев и всего 11 секундах до заветной сирены: Дмитрий Кулагин, главный герой встречи в составе «Локо» (18 очков, шесть подборов, семь передач) неудачно исполнил ввод мяча в игру после тайм-аута, позволив соперникам совершить перехват, и вот уже сетка на кольце краснодарцев вздымается ввысь после трехочкового попадания Скотти Уилбекина, обращая арену в печальную тишину.

Конечно, далее был еще и овертайм, однако в оном подопечным Саши Обрадовича было уж совсем сложно — победить равных себе по классу противников при такой разнице в эмоциях удается лишь абсолютно хладнокровным коллективам, к которым представителей Единой лиги ВТБ (вообще всех, пожалуй) отнести нельзя.

В итоге ощущения после матча в Краснодаре у большинства (кроме стамбульцев, естественно) остались неоднозначные.

С одной стороны, россияне в первой встрече финала сделали почти все для победы над достойным антагонистом (подстроились под его защиту, которая поначалу доставляла огромные трудности, сломали практически все хитрые идеи Блатта по нормализации ситуации, а также навязали свой баскетбол, что «Дачке» не всегда нравилось), с другой — логичной победы за всем этим почему-то не последовало, и теперь у недавних обладателей рекордного показателя 20-0 нет права на ошибку на исконно горячей «Фольксваген-Арене».

В то же время при всей сложности ситуации, в которую «железнодорожников» вогнала отданная домашняя победа, шансы на возвращение серии в Краснодар и дальнейший успех в «финале финала«у россиян немалые.

И что особенно важно — для достижения цели тренерскому штабу Обрадовича за эти несколько дней между встречами нужно было провести лишь несколько косметических улучшений, однако никак не собирать пазл заново.

Безусловно, главной задачей для красно-зеленых по итогам игры в «Баскет-Холле» стала нормализация настроя; и в первую очередь — настроя Кулагина, у которого после почти мгновенного спурта из «князи в грязи» хоть на время, но опустились руки.

Первую встречу финала Дмитрий в целом провел на высочайшем уровне. И дело тут даже не в статистике, которая оказалось подстать цифрам лидеров НБА

— куда важнее, что защитник был полезен команде именно в те минуты, когда это было действительно нужно, а не просто набивал красивые показатели в отрыве от результата.

Так что если Кулагин каким-то образом с помощью партнеров, тренера и себя самого сможет выудить из вторничного опыта лишь позитив — это уже будет мини-победа для «Локо» и внушительный шаг к перелому противостояния.

Другим неоднозначным моментом в игре хозяев в матче открытия финала стали подборы в нападении — каким-то образом подопечные Обрадовича попросту уничтожили визави на их же щитах, хотя те в подобном слабоволии при борьбе за свои отскоки ранее замечены не были.

Шутка ли, но краснодарцам удалось собрать всего на четыре подбора в атаке меньше, чем у оппонентов к финальной сирене скопилось в защите (21 против 25).

Принесло это отечественным баскетболистам приемлимые 16 очков второго шанса, однако с одним неприятным уточнением — 14 из этих баллов уложились в первую половину.

Очевидно, что отнесись хозяева паркета чуть бережнее к броскам после подборов в нападении, в концовке четвертой четверти ситуацию не испортили бы даже три потери Кулагина кряду.

Конечно, далеко не факт, что подобная доминация на щитах в пользу красно-зеленых случится и в Стамбуле, но в случае повторения фокуса гостям стоило бы извлечь из оного немного больше дивидендов.

Пожалуй, наибольшие споры по итогам поединка в Краснодаре вызвала игра Уилбекина, набравшего во встрече 24 балла, а также сделавшего три подбора и пять передач.

Отвечая на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции, Обрадович удивил многих мнением, что в целом его команда со Скотти справилась.

И в этом, надо признать, куда больше правды, чем кажется изначально — результативный и полезный баскетбол MVP турнира показывал, будучи постоянно скован целой группой опекунов, в большинстве своем действовавших против цели плотно и правильно.

И хоть в итоге свое американец набрал, вины в этом оборонцев не так уж и много — собственную работу они в целом выполнили, а уж подъем звезды с правильной ноги утром вторника явно не их вина (в конце концов — не всегда же он будет в таком «огне», верно?).

Другое дело, что «поддушивая» разыгрывающего, «Локо» частенько забывал о его менее именитых, но все-таки вполне опасных партнерах.

В результате к финальной сирене на счету, например, Уилла Каммингса значились 19 баллов — и это, мягко говоря, не обрадовало Обрадовича, о чем он не постеснялся высказаться по окончании игры.

Собственно, именно в этом и виднеется один из ключиков к гостевой победе «железнодорожников» — найти идеальный баланс в распределении внимания между Уилбекином и его «оруженосцами», исходя из ситуации.

Таким образом, ожидать от сегодняшнего матча можно всего — кроме скучной концовки.

Первая встреча серии отчетливо показала, что команды не просто равны в своей мощи, но и прекрасно могут подстраиваться под создаваемые противниками преграды

— выдумай Блатт жуткую по своей плотности защиту собственной «трехсекундной» на старте, и уже вскоре россияне с радостью используют пространство на дуге, ломая прагматичные построения визави; начни красно-зеленые отрываться, и вот уже автор золота-2007 берет тайм-аут, чтобы совершить в игре необходимый переворот.

И так далее — подходящих примеров соперники привели только за 45 минут чистого баскетбола уйму, а ведь на этом противостояние далеко не кончилось.

Есть ощущение, что продолжайся серия матчей 20, ее исходом стала бы упорная ничья.

Но безжалостный регламент Еврокубка предусматривает в качестве максимума лишь три поединка — и дай бог, чтобы их было именно три, тем более что все предпосылки к этому есть.

А уж в Краснодаре — вне всяких сомнений — «Локомотив» своего больше не отдаст.

Поединок «Дарушшафака» — «Локомотив-Кубань» состоится 13 апреля и начнется в 20:15 по московскому времени.

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