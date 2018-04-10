По Блатту: «Локо» отдал победу в финале

Важность победы в первом матче серии до двух выигрышей переоценить достаточно сложно — зачастую виктория в дебюте скоротечного противостояния приносит своему обладателю путевку в следующий раунд или, если дальнейших стадий попросту не осталось, желанный титул.

Это утверждение пока что прекрасно доказывает статистика завершающегося розыгрыша баскетбольного Еврокубка: абсолютно все серии сезона в турнире взяли те команды, которые начинали их с победы.

При рассмотрении сезона минувшего сие правило, справедливости ради, уже не владеет столь мощной доказательной базой, располагая лишь 71 процентом достоверности — впрочем, виновата в этом целиком и полностью испанская «Уникаха», которой удалось выиграть второе по значимости клубное состязание Старого Света без преимущества домашней площадки хотя бы в одном из раундов.

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Безусловно, осознавали значимость удачного дебюта в отчетном финале и его участники — российский «Локомотив-Кубань» и турецкая «Дарушшафака».

Причем если последние еще хоть как-то могли себе позволить размышления о гипотетическом поражении, то вот представителям Единой лиги ВТБ думать о подобном нельзя было от слова «совсем» — в подобном случае подопечным Саши Обрадовича пришлось бы впоследствии во что бы то ни стало выигрывать в исконно горячем Стамбуле без «подушки безопасности» в активе, после чего еще и брать второй домашний поединок.

Да и сам факт проигрыша в рамках Еврокубка — не столь важно, на выезде или при родных трибунах — едва ли виделся «Локо» как нечто рабочее и рядовое: все же в финал коллектив входил с 20-матчевой (!) победной серией в розыгрыше турнира, не уступив вообще ни разу (для сравнения — турки до выезда в Краснодар уже имели в пассиве три фиаско).

Подойти к еврокубковому апрелю с такими внушительными показателями антагонистам удалось, в первую очередь, благодаря защите — именно «железнодорожники» и «Дачка» по ходу турнира показывали лучшее разрушение, пропуская в среднем за матч всего по 68,7 и 71,2 балла соответственно.

Примерно за час до встречи на площади около «Баскет-Холла» было достаточно оживлено: краснодарцы, борясь со вторничными пробками, старались успеть не просто к стартовому вбрасыванию, но и на момент выхода любимцев из раздевалки, дабы зарядить их дополнительной энергией.

Турки же, лишь появившись из подтрибунного помещения, были подвергнуты мощной обструкции — им к такому, впрочем, явно не привыкать, благо, что на внутренней арене так проходит плюс-минус каждая игра.

Был у поклонников и еще один повод прибыть на арену чуть раньше 20.00 мск — красочное световое шоу открытия финала Еврокубка, апофеозом которого стало яркое явление публике трофея турнира, оказалось достойным приквелом статусному поединку.

Пожалуй, одной из главных интриг перед стартом финала было возможное неучастие в матче ведущего игрока «железнодорожников» Дмитрия Кулагина, получившее микроповреждение на минувшей неделе.

К счастью, российский защитник к финалу поправился — и на паркете появился уже на третьей минуте, когда хозяева уступали 0:2.

Помощь Дмитрия в этот момент, надо сказать, «Локо» была попросту необходима: визави с первых же секунд стали наглядно объяснять зрителям, почему именно они являются лучшими разрушителями Еврокубка, и чуть лучше это получалось у гостей.

По ходу всей первой четверти красно-зеленым был наглухо закрыт вход в трехсекундную зону оппонентов. Более того — даже внутрь дуги турки пускали «железнодорожников» крайне неохотно, показывая образцовую в своей плотности защиту.

В итоге в ходе первой десятиминутки россияне лишь раз (!) забили с ближней дистанции, отправив в «молоко» аж 11 попыток, а также не пополнили собственную «копилку» ни один баллов со статики по причине малочисленности фолов у «Дачки».

Однако даже при таких ужасных показателях хозяева умудрились завершить отрезок с минимальным отставанием — спасли «Локомотив» трехочковые.

Осознав, что к своей «краске» и ее ближайшим границам у стамбульцев особое отношение, краснодарцы стали уделять большее внимание дальних броскам, и нашли в этом «золотую жилу» в лице четырех попаданий при 50 процентах точности.

Любопытно, что забивали у красно-зеленых в четверти исключительно американцы — по разу встрепенули сетку на кольце Марди Коллинс, Джо Рагланд, Крис Бэбб, Тревор Лейси и Фрэнк Элегар.

«Дарушшафака» в свою очередь атаковала более разносторонне, набрав по шесть баллов из пределов дуги и со штрафной линии, а также единожды попав «треху».

Пять из этих 15 очков были на счету очевидного лидера стамбульцев — Скотти Уилбекина, ранее признанного MVP этого Еврокубка.

Разыгрывающий, вероятно, хотел бы помочь своим партнерам чуть больше, однако на нем, естественно, безостановочно «висели» бдительные опекуны, буквально не дававшие американцу вздохнуть.

Да и в целом «Дачка» в созидании не особо удивляла — в большей степени турки пользовались микроошибками противников, тогда как какой-то магии в их действиях не было и близко.

Красно-зеленым в таких условиях оставалось лишь наладить собственную атаку, и уже во второй десятиминутке это стало получаться: подопечным Обрадовича наконец-то удалось идеализировать движение мяча, а вместе с тем и заставить визави чуть более раскрываться у своего щита.

Но главным фактором выхода россиян в лидеры стало вовсе не это, а тотальная доминация в подборах — шутка ли, но к большому перерыву «железнодорожники» имели в активе на 13 суммарных подборов больше (у одного лишь Лейси было семь), позволив команде Блатта собрать всего 12 отскоков за 20 минут чистого времени.

Наиболее могущественными баскетболисты «Локомотива» были при борьбе за мяч в чужих владениях, подарив тем самым себе сразу 13 экстра-владений.

Сказалось это, естественно, и на счете. К экватору поединка представители Единой лиги ВТБ вели +4 — 35:31.

Могло быть и больше, однако ближе к концовке четверти Блатт, видя, что у его коллектива не получается вообще ничего, попросил у судей тайм-аут, результатом которого стал скорый рывок 6:0.

Еще более приятным для россиян отрыв стал в дебюте третьего отрезка три попадания со статики от Кулагина и «двуха» Коллинса вкупе с превосходной защитой отдалили Стамбул на совсем уж приличное по такой встрече отставание.

И тут свое слово вновь взял Блатт, сработавший по все то же схеме — «встряска подопечных; рывок; отсутсвие дефицита».

На сей раз, правда, план сработал еще более убедительно: после попадания Коллинса «Локо» не набирал очков почти пять с половиной минут, тогда как оппоненты за это время девятью пунктами, даже чуть выйдя вперед.

Останавливать спурт гостей было необходимо незамедлительно, и в стане «железнодорожников», к счастью, такой «стоппер» нашелся — тяжелое попадание Коллинса пришлось как нельзя кстати, раскрыв созидательные «чакры» хозяев.

В результате к финалу третьего отрезка у подопечных Обрадовича вновь обнаружилось преимущество, пусть и небольшое — 52:49.

К этому моменту, к слову, всего два игрока в составах обеих команд имели двузначное число в графе «набранные очки»: 12 на своем счету имел Кулагин; 15 — Уилбекин.

Старт заключительной из «обязательных» четвертей остался опять же за гостями — за семь с половиной минут до финальной сирены они даже повели +1, вновь поставив практически непроходимые (благо, что временные) редуты у своего кольца.

На счастье «Баскет-Холла», прервал «нирвану» стамбульцев Коллинс, набравший пять очков в двух атаках кряду и в целом внесший огромную смуту в оборонительные построение «Дачки», чем вскоре воспользовались и его партнеры.

В заключительную минуту соперники входили с +5 у хозяев и владением турок — успешная защита россиян в такой ситуации, скорее всего, стала бы фатальной для интриги.

Однако «Дарушшафака» все же забила: после промаха Уилбекина мяч в кольцо вторым темпом добавил Ховард Сент-Рос.

«Локо», впрочем, ответил тем же — подбор Кулагина на чужом щите, точный бросок, и вот уже у фаворитов вновь есть +5 в запасе.

Общую картину здесь не испортил даже последовавший удачный средний Сент-Роса: у красно-зеленых оставалось владение при всего 11 секундах до окончания.

К сожалению, случилось страшное — потеря при вводе мяча в игру, быстрый отрыв стамбульцев и разительный бросок с «трехи» от Уилбекина…

Спасти основное время попытался Коллинс, однако его дальняя попытка цели не достигла, и был объявлен овертайм.

Дополнительная пятиминутка для хозяев, вне всяких сомнений, в моральном плане была тяжелее всех остальных отрезков матча вместе взятых — нужно было каким-то образом не впасть в тотальное уныние и при этом остудить напор визави.

Удалось это им лишь частично: ровно половину овертайма россияне пребывали в прострации, пропустив крайне болезненный рывок 0:4.

Придя в себя, «Локомотив» — на свою печаль — обнаружил, что и у гостей с игрой все на уровне: турки хоть и стали пропускать, однако благодаря успехам в созидании все равно входили в заключительные 40 секунд периода с четырьмя очками преимущества.

Интрига была возрождена Бэббом, положившего «треху» через руки, но на большее красно-зеленых не хватило — впоследствии дважды с линии был точен Уилбекин, а решающий бросок Кулагина из-за дуги цели не достиг.

Самы результативным игроком матча в итоге стал — что неудивительно — именно MVP Еврокубка, набравший 24 очка, три подбора и пять «ассистов».

В составе россиян лучшим стал Кулагин — 18 баллов, шесть собранных отскоков и семь результативных передач.

Добавим, что ответный матч состоится 13 апреля в Стамбуле.

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