Мельдоний и дежавю: допинг вернулся в хоккей

В российском спорте разгорелся новый скандал, связанный с допингом.

На фоне продолжающихся разбирательств с якобы существовавшей государственной системой поддержки запрещенных веществ на Олимпиаде в Сочи и неприятными для отечественного биатлона обысками в Международном союзе биатлонистов (IBU) «полыхнуло» в юниорском хоккее.

Изначально в СМИ появилась совсем уж шокирующая информация — издание Sport24 выступило с утверждением, что положительные допинг-пробы сдали восемь хоккеистов юниорской сборной России до 18 лет.

Ситуация выглядела особо пикантной в свете того, что этой сборной уже на следующей неделе предстояло стартовать на домашнем чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске — крайне престижном турнире в мире хоккея.

Реклама

Источник при этом отмечал, что имена пойманных на допинге спортсменов неизвестны — как и запрещенные вещества, которыми они пользовались. Помимо этого, сообщалось, что допинг был найден у юниоров на внутренней проверке в преддверии ЮЧМ и теперь они, скорее всего, расположение команды покинут.

Добавим, что появились эти слухи в СМИ на фоне недавнего странного отцепления из сборной одного из ее лидеров — форварда Григория Денисенко, выступающего за ярославский «Локомотив».

В прессе по этому поводу рассматривались различные версии — от травмы игрока до его попадания в немилость к руководителям отечественного хоккея, однако в итоге ни одна из них не подтвердилась.

Вскоре, впрочем, данные заявления о допинге в сборной были опровергнуты Федерацией хоккея России (ФХР).

В официальном сообщении пресс-службы организации подчеркивалось, что отечественный хоккей действительно постигла проблема с запрещенными веществами, но именно к этой сборной это не относится.

«ФХР обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности.

При этом в организацию поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил семи хоккеистов ХК «Россошь» (Россошь).

В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и Всемирного антидопингового агенства (WADA), и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР», — заявили в федерации.

Уже позднее в прессе сообщили и о самом запрещенном веществе, обнаруженном у игроков «Россиши» — по информации «Чемпионат.com», нашли у представителей молодежного состава команды злосчастный мельдоний.

Любопытно, что ранее в российском хоккее уже случался мельдониевый скандал — причем связан он был также с юниорами.

Тогда, правда, потери были куда серьезнее (и сильно напоминали худший из вариантов истории нынешней): всего за восемь дней до старта ЮЧМ-2016 сборная России полностью поменяла свой состав на турнир вместе с тренерским штабом, заявив об отправлении на первенство вместо игроков 1998 года рождения на тот момент 17-летних спортсменов под руководством Сергея Голубовича.

Позднее разъяснил ситуацию сам наставник «забракованного» состава Виталий Прохоров, заявивший, что данное решение согласовано с Министерством спорта России, а сам он в США не поедет. Кроме того, в последствии стало известно, что

произошла экстренная массовая замена из-за допинга — причем одни из фаворитов того ЮЧМ не поехали на сам турнир, на деле ничего не нарушив.

Дело в том, что мельдоний, ставший запрещенным WADA с января 2016-го, как обнаружилось лишь весной того года, имеет длительный срок выведения из организма, из-за чего в тот период дисквалификациям и были подвергнуты многие «чистые» спортсмены, употреблявшие вещество, когда оно еще было разрешено.

Собственно, на этом же и «погорели» юные хоккеисты — WADA в тот момент еще не установило допустимую норму содержания в организме мельдония, и в итоге отечественной команде пришлось масштабно видоизменяться.

Примечательно, что немало вспоминали об этой ситуации и в преддверии молодежного чемпионата мира, прошедшего в декабре 2017-го — январе 2018-го: защищать честь страны на престижном первенстве предстояло все тем же экс-юниорам.

Так, главный тренер команды Валерий Брагин на старте МЧМ подчеркивал, что его подопечные хоть и, без сомнения, талантливые, однако у них отсутствует опыт больших турниров.

«Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира, поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай Бог, чтобы это была только первая игра, которая получилась немного скомканной, — говорил наставник после дебютного поражения чехам. — Моментами играли неплохо, но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам».

Опасения специалиста, к сожалению, оправдались — в Баффало сборная впервые за много лет осталась без медалей.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».