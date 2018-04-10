Россия против Блатта: «Локо» сразится за титул и Евролигу

Во вторник, 10 апреля, в Краснодаре стартует финальная серия баскетбольного Еврокубка между местным клубом «Локомотив-Кубань» и «Дарушшафакой» из Стамбула.

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Еврокубок, как известно, является вторым по престижности турниром Старого Света — выше только Евролига.

Вместе с тем отчетный турнир с некоторых пор пребывает еще и в статусе некоего трамплина в самую что ни на есть элиту континентального баскетбола: победитель соревнований получает путевку в топ-16 Евролиги на следующий сезон.

Немаловажным для участников Единой лиги ВТБ (за исключением московского ЦСКА, пожалуй) является и тот факт, что триумфатор Еврокубка попадает в самый престижный турнир Старого Света не в качестве представителя того или иного национального чемпионата — а это значит, что в случае победы «Локо» над турками уже следующей осенью за самый желанный трофей континента будут бороться не два, а три российских клуба.

К слову, шансы на успех у «Локо» в финале по-настоящему внушительные. Исходя из букмекерских коэффициентов, коллектив Саши Обрадовича так и вовсе должен обыгрывать «Дарушшафаку» без особых проблем и усилий, воспринимая решающую серию Еврокубка как этакую тренировку в преддверии главных сражений на внутренней арене.

Справедливости ради, подобные мнения рождаются не из пустоты — все-таки краснодарцы в этом розыгрыше международного турнира потерпели ровно 0 (!) поражений, что действительно впечатляет.

Шутка ли, но на данный момент «Локомотив-Кубань» может похвастаться 20-матчевой беспроигрышной серией в соревновании, что является абсолютным рекордом турнира.

Любопытно, что даже с такими вводными россияне имели все шансы стартовать в финале в Турции, не имея преимущества домашнего паркета — могло это произойти за счет не столь внушительного показателя в графе +/- у красно-зеленых.

Тут, впрочем, на помощь «Локо» пришла сама «Дачка», как прозвали «Дарушшафаку» болельщики, — неожиданное поражение стамбульцев от испанской «Гран-Канарии» лишило третью по значимости команду древнего города права дебютировать в решающей серии на родине.

Противостояние «Дарушшафаки» и «Локомотива-Кубани», в первую очередь, рассматривается с позиции очного столкновения лучших защит турнира — в этом розыгрыше команды в среднем пропускают за матч по 71,2 и 68,7 балла соотвественно, что является превосходным результатом.

При этом и с атакой у визави все на должном уровне — 79,5 и 82,7 очка (восьмой и 13-й показатели по турниру) вкупе с феноменальным разрушением, как правило, не оставляли шансов на успех предыдущим оппонентам финалистов.

Но если у россиян атакующие подвиги более-менее поровну распределяются между всеми лидерами, то вот у «Дачки» в этом плане сильно выделяется разыгрывающий Скотти Уилбекин, в этом Еврокубке набирающий в среднем по 18,9 балла.

Американец, который до недавнего времени проявлял себя довольно блекло даже по европейским меркам, особенно отличился в полуфинальной встрече с немецкой «Баварией» — во втором игре серии «малыш» набрал невероятное 41 (!) очко, чем явно помог себе же в последующем завоевании титула MVP турнира.

Кроме того, все тот же Уилбекин является лидером своего коллектива и в результативных передачах — по 5,1 в среднем. Но, естественно, сильны турки не одним лишь голеадорским талантом Скотти.

Так, к примеру, коллектив может похвастаться сверхатлетичным представительством в «краске», одним из основополагающих элементов которого принято считать Джаджуана Джонсона — экс-баскетболист отечественных «Красных Крыльев» прямо сейчас лидирует в «Дачке» по подборам, собирая более шести отскоков за встречу.

И все же главной звездой сегодняшнего соперника «Локомотива», без сомнений, является вовсе не Джонсон и даже не Уилбекин, а их наставник Дэвид Блатт, по-настоящему одиозная фигура для европейского баскетбола.

В особых представлениях американо-израильский специалист не нуждается. Слишком уж громкой получилась победа сборной России на мужском Евробаскете-2007 под его руководством — к слову, первая и пока что единственная в постсоветской истории национальной команды.

Однако заслуженный тренер России может похвалиться не только золотом чемпионата Европы — в его послужном списке также значатся бронза Олимпиады-2012 (опять же с россиянами), победа в Евролиге с тель-авивским «Маккаби» и вполне себе успешная работа в «Кливленде» Леброна Джеймса (финал НБА).

В «Дачку» Дэвид, кстати, перебрался как раз прямиком из США, подписав со стамбульцами двухлетний контракт. К сожалению, ожидания тренера в Турции, как кажется, не оправдались —

заключал соглашение именитый специалист с крайне амбициозным в плане финансовых возможностей и целей проектом, однако уже на второй год работы Блатт был вынужден «колдовать» над куда более бюджетной командой,

растерявшей в межсезонье едва ли не всех лидеров и участвующей в Еврокубке, а не в Евролиге, как это было сезоном ранее.

Что показательно, выделяют Блатта у соперников в преддверии финала и сами «железнодорожники», отдавая должное таланту большого тренера.

«Турецкую команду тренирует Дэвид Блатт, очень известный наставник. Думаю, что примерно половина нынешних успехов «Дарушшафаки» — это его заслуга,

— говорил «Газете.Ru» накануне первого матча серии форвард красно-зеленых Станислав Ильницкий.

Его одноклубник Павел Антипов в свою очередь выразил мнение, что исход решающего сражения определит игра команд в обороне.

«У Дэвида Блатта, конечно, очень атлетичная команда — особенно задняя линия. Мне кажется, что в серии будет сумасшедший темп игры, нереальная борьба на щитах, и результат противостояния определит защита, а не кто кого перекидает. Думаю, что у «Дарушшафаки» будет немало спонтанных решений, так что наша задача — остановить их сумасшедшие прорывы, непредсказуемые броски», — подчеркнул баскетболист.

Стоит отметить, что «железнодорожникам» в финальной серии точно не поможет австралийский форвард Райан Брокхофф, продолжающий восстановление после травмы руки — а ведь он, на секундочку, является лучшим бомбардиром краснодарцев в этом Еврокубке с 12,3 балла в среднем.

Под вопросом участие в дебютной встрече финала и другого снайпера «Локомотива-Кубани» — Дмитрия Кулагина, который в четвертьфинале против «Гран-Канарии» «настрелял» в сумме аж 58 очков.

Россиянин, напомним, получил небольшое повреждение в преддверии поединка против «Зенита» в Единой лиге ВТБ на минувшей неделе.

Матч «Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» — первый в серии до двух побед — начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 13 апреля в Турции.

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