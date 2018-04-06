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Месть бывшей: «Химки» не избежали встречи с ЦСКА

«Химки» проиграли «Барселоне» и вышли на ЦСКА в плей-офф Евролиги

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге Официальный сайт «Химок»
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Подмосковные «Химки» в гостях уступили испанской «Барселоне» в рамках заключительного тура баскетбольной Евролиги. Теперь желто-синим уже в первом раунде плей-офф придется сразиться с сильнейшей командой турнира — столичным ЦСКА.

Лишний раз напоминать о важности гостевого матча заключительного тура Евролиги с «Барселоной» «Химкам» явно не стоило — вице-чемпионы Единой лиги ВТБ, еще несколько недель назад гарантировавшие себе участие в плей-офф турнира, прекрасно осознавали, что выезд в Каталонию является едва ли не определяющим в плане всей их еврокубковой кампании.

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В случае поражения желто-синие точно бы финишировали в топ-8 на последней строчке и уже в первом раунде плей-офф гарантировали себе пренеприятную встречу с соотечественниками из ЦСКА, без сомнений, сильнейшими «стайерами» континента, в последних 14-ти «Дерби Ленинградки» одержавшими 14 побед.

При этом виктория в Испании оставляла Алексею Шведу и компании шансы на четвертьфинал против менее грозного оппонента — к примеру, проход «Химками» того же греческого «Олимпиакоса» виделся делом вполне выполнимым.

К сожалению, россиянам в «Барселоне» предстояло сражаться в основном вопреки: в ужас приводила одна лишь заполненность лазарета коллектива, где среди прочих числился Тайлер Ханикатт, важнейший элемент системы Георгиоса Барцокаса и просто один из лучших шестых Евролиги.

Для самого Барцокаса матч, к слову, был особенно принципиальным — все же греческий специалист впервые после прошлогоднего увольнения из стана сине-гранатовых приезжал в гости к недавним работодателям и явно желал на деле пояснить всю ошибочность их решения о расставании.

Для «Барселоны» встреча при этом имела практически выставочный характер — выступающая в последних поединках на уровне «Финала четырех» команда, в февраля решившаяся на еще одну смену тренера, слишком уж сильно растеряла на старте регулярки, чтобы к концу оной бороться за что-то, кроме собственного престижа.

Однако если в преддверии игры еще оставались хоть какие-то сомнения в серьезности настроя испанцев, то уже по итогам первой четверти они все отпали напрочь — в ее ходе «Барса», вероятно, забыв, что в ее названии нет слов «голден» и «стэйт», накидала в кольцо визави сумасшедшее 31 (!) очко.

Сказать, что на этом отрезке у хозяев в атаке получалось многое — не сказать вообще ничего. За десятиминутку каталонцы отправили в цель шесть из девяти трехчковых, показали достойный процент реализации из пределов дуги (60%), а также позволили оппонентам собрать всего два (!) подбора на обоих щитах в сумме.

«Химкам», впрочем, каким-то чудом все-таки удалось не проиграть матч уже в его самом дебюте — 18 ответных баллов за четверть, естественно, не стали полноценным контраргументом на бомбардирские бесчинства сине-гранатовых, но хотя бы помогли россиянам остаться в игре.

Спасала представителей Единой лиги в эти минуты лишь качественная реализация дальних бросков (четыре из девяти): не будь у гостей и ее, встречу бы впору было официально заканчивать уже тогда.

Стоит отметить, что до определенного момента «Барса» показывала выдающийся баскетбол не только в созидании, но и в разрушении — примерно полторы четверти хозяева демонстрировали идеальную в своем балансе агрессии и рассудительности защиту, справляться с которой был способен лишь личный исполнительский класс желто-синих.

Ко всему ужасу поклонников российского клуба продолжило атаковать практически идеально детище Светислава Пешича и во второй десятиминутке — казалось, что едва ли не в каждом владении испанцам удается набирать по три балла, что явно не сокращало разрыв.

В итоге на пятой минуте периода за интригу стало как-то совсем страшно: на табло в этот моменте горели +18, и было отчетливое ощущение, что это далеко не предел.

Однако химчане сдаваться не планировали даже в условиях, когда у оппонентов залетало если не многое, то все — подопечные Барцокаса, возможно, и не могли ответить визави такой же сумасшедшей результативность, зато набирали очки наиболее ярко, раз за разом либо забивая зрелищную «треху», либо со всей злостью вколачивая данк в кольцо испанцев.

В итоге за всей этой красотой как-то незаметно начал происходить камбек отечественного коллектива. Гости сталь чуть внимательнее действовать в разрушении, при этом не убавив в созидании — и вот уже к большому перерыву на табло горят вполне себя жизнеутверждающие 54:45.

Огромный вклад в возвращение своих партнеров в игру в первой половине внес Энтони Гилл, набравший в ходе стартовых 20 минут 15 очков, не допустив ни одного промаха с игры.

Забегая вперед, именно американец закончит встречу в ранге ее самого результативного участника с 21 баллом, пятью подборами и четырьмя передачами в активе.

А вот кто в отчетный вечер был неожиданно «молчалив» (для своих масштабов, естественно), так это Швед — за лучшим бомбардиром Евролиги привычно бдительно следили, но на этот раз лидер сборной России с подобным вниманием не справился, разжившись к финальной сирене 15 пунктами при лишь трех попаданиях из 12 с игры.

Чуть скрасила общую картину ассистентская деятельность Алексея — восемь передач в очередной раз напомнили многим, что защитник является не только прекрасным снайпером, но еще и отличным распасовщиком.

Вернувшись с перерыва, где хозяева, казалось бы, должны были хорошенько подумать над планом по предотвращению спурта соперников, испанцы почему-то стали играть еще хуже — особенно забарахлила защита, которой после паузы у каталонцев не оказалось вовсе.

Во многих эпизодах на этом отрезке показываемый командами баскетбол сильно напоминал демонстрацию некого компьютерного симулятора, где два друга — забавы ради — решили посоревноваться на самом легком уровне, при котором почти каждый бросок заходит в цель, а разрушение отсутствует как факт.

Куда большую выгоду для себя из такой игры, как уже было сказано, извлекли именно гости — качественные действия от Малькольма Томаса (13 + шесть подборов), Томаса Робинсона (9+8) и Чарльза Дженкинса (пять из шести трехочковых) помогли россиянам войти в четвертую четверть с жалким отставанием в шесть баллов.

И все-таки окончательно вытащить матч химчане не сумели — роковым для команды Барцокаса стал старт заключительной десятиминутки, в ходе которого испанцам удалось вернуть преимущество в двузначное состояние.

Стало возможным это благодаря перманентным успехам «Барсы» на подборе (32 на 24 к финальной сирене), вновь наладившемуся прицелу ее лидеров, а также лояльности судей, проигнорировавших несколько вольностей со стороны хозяев.

«Химки», конечно же, боролись до самого конца и даже сократили дефицит до крошечного в самом завершении поединка, однако своего сине-гранатовые все же не отдали, одержав тяжелую победу — 86:82.

Особо обидным это поражение стало на фоне сенсационного домашнего проигрыша «Басконии» худшей команде этой Евролиги — турецкому «Анадолу Эфесу».

Победи «Химки» в «Барселоне», и встречи с ЦСКА, как оказалось, им бы точно удалось избежать.

Но в реальности теперь два российских клуба встретятся уже в четвертьфинале — в серии до трех побед явными фаворитами являются армейцы, однако явно не будут сдаваться раньше срока и их принципиальные оппоненты, что оставляет определенные надежды в плане интриги.

Ясно лишь одно — это «Дерби Ленинградки» будет особо горячим.

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