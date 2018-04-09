Конец карьеры: Капелло попрощался с футболом

Бывший тренер таких клубов, как »Реал Мадрид», «Ювентус», «Милан» и «Рома», а также экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры.

После ухода из национальной сборной нашей страны в 2015 году специалист возглавил только одну команду — китайский «Цзянсу Сунин». Именно этот клуб стал последней точкой в его 31-летнем тренерском пути.

Зарплата итальянца в Китае составляла €10 млн в год, а контракт был рассчитан до конца 2018 года, однако результаты коллектива под руководством Капелло не удовлетворили клубных боссов.

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В итоге после десяти месяцев работы (начиная с июня 2017-го) Капелло был отправлен в отставку. Несмотря на наличие неплохого по меркам Китая состава, усиленного двумя игроками из европейских клубов, — полузащитником Рамиресом, который ранее выступал за лондонский «Челси», и Алексом Тейшейрой из «Шахтера», — «Цзянсу Сунин» финишировал только на 12-м месте в чемпионате.

После длительного межсезонья (матчи китайской Суперлиги играются с марта по ноябрь, а затем наступает трехмесячный перерыв) команда под руководством Капелло вновь проявила себя не лучшим образом, потерпев два поражения в трех стартовых турах чемпионата.

Это было явно не то, чего ожидал президент «Цзянсу» Чжан Цзиньдун, когда после приобретения Рамиреса за €27 млн говорил о построении «лучшего клуба в Азии».

Отношения Фабио с первыми лицами «Сунина» накалились. В СМИ появилась информация о том, что специалист в ответ на недовольство менеджмента клуба выдвигал встречные обвинения в недостаточно активной трансферной политике

при том, что «Цзянсу» является четвертой командой Китая по размеру бюджета. Как сообщает Forbes, годовой оборот «Сунина» составляет $36 млн, а его стоимость оценивается в $144 млн.

28 марта 2018 года клуб объявил о расставании с Капелло по обоюдному согласию. А в начале апреля специалист в интервью Rai Sport сообщил, что это был его последний тренерский контракт.

«Сборная Италии? Нет, я отказался. Я уже работал с национальными командами Англии и России.

После этого периода мне захотелось еще раз попробовать себя в качестве клубного тренера, и «Цзянсу Сунин» стал моим последним футбольным опытом, — сообщил специалист. — Я сделал все, что хотел, и очень счастлив. Теперь я буду наслаждаться работой комментатора: на этом посту ты всегда побеждаешь».

Капелло уже анонсировал свой приезд в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018, где он также будет трудиться в качестве комментатора.

«У меня остались знакомые в Российском футбольном союзе (РФС). Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России, —

приводит слова итальянца Sport24. — За вашей командой я слежу — время от времени смотрю матчи, в том числе последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне».

В последние десять лет — с тех пор, как Капелло начал работать со сборными — ему не сопутствовал большой тренерский успех. Да, он вывел сборную Англии на чемпионат мира — 2010, однако с такой командой это была задача-минимум.

На самом мундиале «три льва» выбыли в 1/8 финала, уступив команде Германии с разгромным счетом 1:4. Это был первый случай с 1954 года, когда англичане пропустили четыре мяча на мировом первенстве.

Несмотря на этот конфуз, итальянец остался у руля сборной Англии и планировал руководить командой на чемпионате Европы — 2012, однако за несколько месяцев до турнира разразился скандал с лишением Джона Терри капитанской повязки.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла такое решение из-за расистских оскорблений, которые Терри позволил себе в адрес футболиста клуба «Куинс Парк Рейнджерс» Антона Фердинанда. Капелло не согласился с выводами организации и покинул сборную.

«В FA действительно оскорбили меня, и это повредило моему авторитету. Вот так выглядит хваленое англосаксонское чувство справедливости на самом деле.

Утверждается, что каждый считается невиновным, пока вина не будет доказана, но в случае с Терри меня серьезно оскорбили и пошатнули мой авторитет в Англии, фактически создавая проблемы для национальной команды. Я никогда не терпел определенных пересечений мнений, поэтому решение об уходе было принято легко», — заявил специалист.

Вскоре по завершении Евро-2012 стартовал неоднозначный период карьеры Капелло у руля сборной России, который продлился с 2012 по 2015 год.

Изначально специалист подписал контракт на два года, а главной задачей являлось вывести национальную команду на чемпионат мира — 2014 в Бразилии.

Под руководством требовательного наставника сборная очень бодро стартовала в группе, победив Северную Ирландию (2:0), Азербайджан (1:0), разгромив Израиль (4:0) и впервые в истории взяв верх над Португалией (1:0).

У Капелло тут же выстроилась очередь желающих подписать с ним контракт, и наставник даже начал переговоры с французским клубом «Пари Сен-Жермен», однако предложенные условия его не устроили и специалист остался в сборной России.

После этого периода дела у национальной команды пошли не очень: россияне потерпели поражение от тех же португальцев (0:1) и североирландцев (0:1). Капелло подвергся жесткой критике, однако впереди оставались встречи с не самыми сильными соперниками, и сборная России все-таки вышла из группы с первого места, впервые за 12 лет пробившись в финальную часть чемпионата мира.

Это был безусловный триумф. В РФС не стали ждать результатов выступлений на чемпионате мира и заключили с Капелло новый контракт.

По информации Daily Mail, итальянец стал самым высокооплачиваемым тренером на ЧМ-2014 с зарплатой €7 млн в год. Однако самые высокие доходы не принесли достойных результатов: сборная России не смогла выйти из довольно легкой группы с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.

С корейцами национальная команда сыграла вничью (1:1), а бельгийцам уступила (0:1) и поставила себя в такую ситуацию, когда в последнем матче с алжирцами надо было непременно побеждать. Однако после гола Александра Кокорина уже на шестой минуте встречи африканская команда сравняла счет и сумела удержать его до самого конца (1:1).

В результате сборная России заняла третье место в группе из четырех, а в 1/8 пробились Бельгия с Алжиром.

Это был провал. Национальная команда не только вылетела с мундиаля, но и впервые в истории не сумела одержать ни одной победы на групповом этапе мирового первенства.

Пошли разговоры о скором увольнении Капелло, но его публично поддержали в РФС. Итальянец продолжил получать рекордную зарплату и руководить сборной в отборочном цикле к Евро-2016. Однако вскоре наступили денежные проблемы. По словам сына Капелло Пьерфилиппо, его отец и тренерский штаб не получали зарплату несколько месяцев. В ноябре 2014-го член исполкома РФС Сергей Степашин сообщил, что у РФС недостаточно средств на оплату услуг итальянца.

В феврале 2015 года РФС погасил все задолженности перед специалистом, однако результаты сборной не радовали. Вскоре попадание команды на Евро-2016 оказалось под угрозой,

и 14 июля контракт с Капелло было разорван по соглашению сторон. Однако на этом денежные проблемы не закончились. По договору итальянцу полагалась компенсация за досрочное прекращение работы со сборной России, и, несмотря на неутешительные итоги своей деятельности, специалист был намерен получить все до последней копейки.

В итоге РФС выплатил ему рекордные 930 млн руб за разрыв контракта. Вся сумма оказалась переведена на счет Капелло спустя два месяца после его ухода.

Остается лишь констатировать, что на клубном уровне итальянец проявил себя гораздо более успешно, чем в работе со сборными. Он семь раз выигрывал национальный чемпионат (пять раз — в Италии, два раза — в Испании), однажды побеждал в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА.

Капелло был известен своей строгостью и требовательностью, не стесняясь подвергать наказаниям и вступать в конфликты с ключевыми игроками команд, вроде Роналдо и Алессандро Дель Пьеро. Правда, прагматичный футбол, который итальянец ставил своим подопечным, не всегда приходился по душе болельщикам и руководству клубов, но результат, как правило, был, и можно с уверенностью сказать, что карьера 71-летнего специалиста удалась.

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