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«Глушаков в запасе? У нас есть и другие игроки»

Хет-трик Промеса помог «Спартаку» разгромить «Анжи» в матче РФПЛ

Массимо Каррера и Денис Глушаков Официальный «твиттер» «Спартака»
Массимо Каррера и Денис Глушаков
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко назвал провалом игру своей команды в первые 30 минут матча 25-го тура чемпионата России, когда «Спартак» забил три мяча, а его коллеге Массимо Каррере пришлось объяснять отсутствие в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.

Московский «Спартак» разгромил в Махачкале местный «Анжи» (4:1) и сохранил двухочковое отставание от земляков из «Локомотива», которые парой часов раньше одолели в родном Черкизово «Ростов» (1:0). При этом «железнодорожники» имеют матч в запасе и теоретически могут увеличить свое преимущество до пяти зачетных баллов.

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На традиционно непростом выезде в Дагестан добрую службу красно-белым сослужил быстрый гол Квинси Промеса, которому оставалась не промахнуться с метра по пустым воротам после идеальной передачи вышедшего в стартовом составе Софьяна Ханни. Забегая вперед, алжирец провел отведенные ему наставником Массимо Каррерой 84 минуты в высшей степени полезно. Не гнушался силовой борьбы, хорошо открывался, совершал прорывы и находил партнеров классными пасами.

Следующий гол стал плодом индивидуального мастерства Промеса: голландец в одиночку пошел на оборону «Анжи», отклеился от опекуна и пробил точно в дальнюю «девятку».

Вскоре после заброса Ханни в штрафную Луис Адриано упал на газон в результате контакта с защитником. Пенальти и хет-трик Промеса, который развел мяч и Александра Будакова по разным углам, возглавив бомбардирскую гонку с 13 забитыми мячами. У Федора Смолова из «Краснодара» осталось 12…

Потрясающий блиц-криг «Спартака» менее чем за полчаса игры фактически предопределил исход матча. Все, на что хватило хозяев до перерыва, — четкий кивок головы от Хуана Лескано, почему-то забытого в центре штрафной.

В начале второго тайма махачкалинцы встрепенулись, видимо получив накачку от тренера Вадима Скрипченко, и принялись опасно огрызаться. Они вплотную подобрались ко второму голу, который возродил бы интригу. Однако грубый ляп допустил Будаков: вратарь пошел на верховой мяч, крикнул «я», и… махнул руками по воздуху.

А оказавшийся тут как тут защитник москвичей Илья Кутепов с удовольствием поразил оставленные ворота.

В дальнейшем соперники могли провести еще по одному, а то и по два гола. Чего только стоит эпизод Лескано, влепившего мяч в «крестовину» с угла штрафной. Впрочем, на итоговый результат все это уже не оказало бы серьезного влияния.

Сразу после финального свистка Сергея Лапочкина рулевой «Анжи» Скрипченко в эфире канала «Наш футбол» признал плохие действия своих подопечных на старте.

«Первые 30 минут – наш провал, — констатировал белорусский специалист. — Трудно ответить по горячим следам, почему так произошло. Надо проанализировать события матча, когда эмоции успокоятся. Конечно, против команды, претендующей на чемпионство, так действовать непозволительно. Во втором тайме мы могли вернуться в игру, возродить интригу, но четвертый гол «Спартака» перечеркнул все надежды. Расстроили болельщиков…

Мне показалось, команды сегодня были в разных весовых категориях. Надо принять это поражение, сделать правильные выводы и двигаться дальше».

На пресс-конференции Скрипченко продолжил.

«Сказалось более высокое индивидуальное мастерство атакующей группы «Спартака», — отметил он. — Нам предстоит тяжелая концовка чемпионата, но я не вижу проблем, чтобы не выйти с достоинством из этой ситуации.

У «Спартака» понравилась все нападение, не только Промес. При подготовке мы обращали внимание, что соперник действует очень агрессивно.

Нельзя сказать, что при выходе из обороны в атаку они много комбинируют. Но Луис Адриано хорошо играет на «втором этаже». Потом вышел Зе Луиш... Вся группа атаки «Спартака» — это топ».

Итальянский коллега Скрипченко был куда менее конкретен, ограничившись общими суждениями. Возможно, высказываться яснее Каррере мешает языковой барьер и необходимость доносить свои мысли через переводчика.

«Мы провели хорошую игру, — сказал наставник голосом посредника. — Воспользовались теми возможностями, которые нам предоставил «Анжи». Успешно удалось справиться с их контратаками. Но когда мы уже поверили, что победили, нас наказали пропущенным голом. Расслабляться нельзя. Быстрый гол? Неважно, когда он пришел, хоть на 90-й минуте. Главным было показать командную игру. Потому что мы сильны именно командой».

Уже на пресс-конференции Карреру спросили о причинах оставления в запасе капитана команды Дениса Глушакова, который так и не появился на поле, уступив место Марио Пашаличу.

Если верить тренеру, он решил предоставить россиянину отдых и напомнить, что у «Спартака» есть «и другие игроки».

К слову, чтобы заведомо избежать спекуляций на тему конфликта Карреры и Глушакова, клубный сайт оперативно выложил их совместную фотографию, на которой наставник и подопечный обнимаются с радостными улыбками.

Отдельно тренер остановился на действиях Промеса.

«Квинси защищал цвета своей команды, забил три гола. Играл так же, как и во всех остальных матчах. Он всегда так действует. Просто сегодня голландец, помимо прочего, послал три мяча в ворота соперника, — отметил он. – Ханни? Это хороший игрок, я хотел видеть его в «Спартаке». А что касается того, что в некоторых матчах он не играл, — это из-за тактических нюансов.

Обычно никогда не выделяю игроков персонально, но сегодня хочу похвалить Марко Петковича, который провел достойный матч.

Серб всегда работал, даже несмотря на то, что не играл. Это говорит о том, что Марко — профессионал».

«Безусловно, небольшая разница в классе команд имеется, — продолжил итальянец. – Но это не скажется, если выходишь на поле без спортивной злости. Махачкалинцы действовали, как могли. Мы мало, что им позволили. Мне не понравилось, что пропустили гол. Это признак расслабленности. Наша победа — сигнал остальным командам, что «Спартак» все ещё в чемпионской гонке и будет бороться до конца».

Герой дня Промес на русском языке объявил о том, что забирает счастливый мяч себе домой.

«Всем большое спасибо, вперед, «Спартак», — добавил голландец. И поделился мечтой:

«Локомотив» впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.

Мое лидерство в зачете снайперов? Эта история еще не завершена. Я был в кризисе? Слышал такие разговоры, но все в прошлом.

Люди делали такие выводы, потому что я не забивал. А теперь вот разразился хет-триком».

По словам Александра Самедова, все в «Спартаке» рады голам голландца:

«Нормальные ощущения, выиграли, забрали три очка, боремся дальше. Победили, все здорово. Просто великолепно, что Промес начал снова забивать. Мы все за него рады».

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