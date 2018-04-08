«Конор хочет драться с автобусами, а я — с гангстерами»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в главном поединке турнира UFC 223 и стал первым отечественным чемпионом организации в XXI веке. Виктория досталась 29-летнему уроженцу Дагестана единогласным решением судей.

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Напомним, что изначально Хабиб должен был сразиться в главном событии вечера в Нью-Йорке с представителем США Тони Фергюсоном, обладателем временного чемпионского титула в легком весе. Однако незадолго до назначенной даты проведения мероприятия Тони заявил о тяжелой травме колена, полученной им в ходе медийных обязательств перед UFC.

Сменщиком Фергюсона организация объявила Макса Холлоуэя: безусловно, топового бойца и даже чемпиона самого раскрученного первенства в мире; правда с одной небольшой оговоркой — всех своих успехов Макс добивался в полулегком весе и против россиянина почти не имел шансов.

Не смог выйти против Хабиба в итоге и он — за пару дней до старта турнира стало известно, что Холлоуэй не сумел «сделать» вес и врачи запретили ему участвовать в поединке.

Представители UFC стали срочно искать еще одну замену для главного боя вечера, обратившись в том числе и к совсем уж сомнительным персонажам, но в конце концов новым визави Нурмагомедова стал Яквинта, крепкий американец, за последние три года по причине конфликта с организацией проведший всего один бой, а в свободное от спорта время занимающийся риелтерством.

Параллельно с этим вокруг UFC 223 разворачивалась самая настоящая эпопея с «уличными разборками» между лагерями Хабиба и Конора Магрегора, давних антагонистов. Сначала россиянин публично отвесил оплеуху своему соотечественнику Артему Лобову, спарринг-партнеру ирландца, за нелестные слова в свой адрес, а затем уже сам Конор атаковал с толпой сообщников автобус с Нурмагомедовым, в результате чего осколками были травмированы некоторые бойцы организации, также находившиеся в транспортном средстве, сам же Магрегор позднее загремел в тюрьму (ненадолго, конечно).

Все эти события, безусловно, подогрели и без того немалый интерес к турниру, однако от самого главного боя вечера многого все равно не ждали — слишком уж ощутимой виделась разница в классе оппонентов.

Старт боя лишь подтвердил опасения — Хабибу удалось провести оперативный тейкдаун, без особых усилий заполучить явное преимущество и начать откровенно душить (и в прямом, и переносном смысле) визави.

Так что когда прозвучал гонг об окончании пятиминутки, было полное ощущение, что «доживший» до второго отрезка Эл уже совершил подвиг, банально вытерпев под сильнейшим натиском претендента на титул.

В схожей манере прошел и сам второй раунд: полная сконцентрированность представителя Нью-Йорка на хоть какой-то защите и абсолютное доминирование Нурмагомедова как бы намекали, что еще чуть-чуть — и андердог сдастся (возможно, с помощью судей).

Однако дальше случилось что-то невероятное — по меркам столь однозначного в своих прогнозах матча, естественно.

Шутка ли, но за две следующих пятиминутки Хабиб, без сомнения, лучший борец в своем дивизионе, не провел ни одного (!) тейкдауна — причем нельзя сказать, что это произошло лишь по желанию самого фаворита.

В итоге уже к концовке четвертого раунда заметно осмелевший Эл, чувствуя некоторое удивление оппонента и поддержку зала, уже сам стал вести бой и даже несколько раз классно попал по россиянину.

И все-таки ни о какой победе американца не могло идти и речи. В пятой раунде Яквинта также был неплох, не допустив явного разгрома и досрочного окончания поединка (хотя в концовке уроженец Дагестана имел хороший шанс на исполнение удушающего), однако на викторию судейским решением не мог рассчитывать и близко — преимущество Хабиба по очкам сомнений не вызывало.

5 rounds for 15lbs of gold#UFC223 pic.twitter.com/qWzi4RgUWn — UFC (@ufc) 8 April 2018

В результате довольны остались оба участника встречи: Хабиб — очередной убедительной победой и завоеванием долгожданного чемпионского пояса; Эл — посрамлением критиков, прочивших ему бесславное поражение уже в первом раунде.

Отметил нынешнего соперника и сам россиянин, в послематчевом интервью назвавший Яквинту «настоящим гангстером Нью-Йорка».

«Спасибо моему противнику и его команде. Эл — настоящий «бруклинский гангстер», а не «цыпленок» — сказал Хабиб, явно намекая на Макгрегора. — Где сам Конор? Он хочет драться с автобусом? А я хочу драться с реальными гангстерами.

Вообще я готов биться прямо сейчас с кем угодно, дайте мне попить воды, и я готов выйти в октагон хоть с Фергюсоном, хоть с Макгрегором».

Кроме того, Нурмагомедов поблагодарил всевышнего, отца, тренера и команду за вклад в его успехи, а также заявил о желании провести в ноябре еще один поединок в Нью-Йорке — на сей раз против канадца Жоржа Сен-Пьера.

- GSP fight in November

- Iaquinta's a real gangster

- Where's the chicken



That's a lot of information to digest, @TeamKhabib #UFC223 pic.twitter.com/N9wS1fpkJy — UFC (@ufc) 8 April 2018

Напоследок Хабиб в прямом эфире на русском языке выразил слова поддержки бизнесмену Зиявудину Магомедову, арестованному 31 марта.

Ранее сообщалось, что находящемуся в СИЗО Магомедову разрешили посмотреть бой с участием дагестанского спортсмена, с которым он находится в хороших отношениях.

Глава UFC Дана Уайт, комментируя итоги турнира, очень хвалил назвал Нурмагомедова. «Хабиб провел великолепный бой, он уникальный боец, и у него была сумасшедшая неделька. Сейчас у меня нет идей по поводу его следующего соперника», — сказал он.

Добавим, что в андеркарте боя Нурмагомедов — Яквинта состоялся поединок с участием соотечественника Хабиба --Забита Магомедшарипова.

Встреча в полулегком весе, в которой россиянин единогласным решением судей одолел американца Кайла Бокняка, получилась крайне зрелищной и впоследствии даже была названа организаторами лучшим матчем турнира.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 223.

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