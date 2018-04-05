Легенда «Челси» умер после инфаркта

Легендарный в прошлом английский футболист, а также тренер лондонского «Челси» Рэй Уилкинс скончался в больнице после перенесенного в последний день марта инфаркта.

61-летний Уилкинс упал и ударился головой после того, как у него остановилось сердце 31 марта. Он был доставлен в лондонскую больницу, где ветерана ввели в состояние искусственной комы. Рэй скончался 4 марта, повергнув в траур всю футбольную Англию, не приходя в сознание.

Уилкинс, по нынешним меркам, не является великим футболистом. Он не выиграл россыпь трофеев, не бил рекорды по числу голов, а технико-тактические действия в его эпоху еще не подсчитывали так скрупулезно.

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Однако для той, «олдскульной» футбольной Британии, с ее особыми духом и атмосферой, Рэй был по-настоящему знаковой фигурой. И уж, конечно, он был и навсегда останется настоящей, без каких-либо оговорок легендой в истории родного «Челси».

Уилкинс является воспитанником клубной академии «Челси», переживавшего в середине 70-х годов прошлого века крайне тяжелые времена. Середнячок по меркам тех времен, выигравший свое единственное национальное чемпионство еще в 1955 году, находился в тяжелейшем финансовом положении.

«Синие» всегда располагали достаточно талантливым составом, но вынуждены были продавать своих лидеров, чтобы свести концы с концами. Возможно, поэтому Уилкинс, чей талант был всем очевиден, дебютировал за первую команду в сезоне-1973/74 в 17-летнем возрасте.

Следующий чемпионат он провел уже как твердый футболист стартового состава. Более того, через год после своего дебюта Уилкинс вывел «Челси» на поле с капитанской повязкой!

Став капитаном в 18 лет, он установил рекорд, который в лондонском клубе не побит до сих пор. Ну а сам Рэй носил повязку на плече на протяжении пяти лет подряд, пока не был продан из-за все тех же материальных проблем в «Манчестер Юнайтед».

Трансфер за 826 тыс. фунтов был на тот момент рекордным для английского футбола, хотя этим список достижений опорного полузащитника к 1979 году, когда состоялась сделка, не ограничивался.

Вылетев вместе с «Челси» во второй дивизион английского футбола, Уилкинс не только через два года вернул в качестве лидера на поле и в раздевалке команду в элиту, но и стал игроком национальной сборной Англии, не выступая в первом дивизионе (Премьер-лига тогда еще не существовала).

За пять лет в «Манчестер Юнайтед» Уилкинс один раз стал с «красными дьяволами» вторым в чемпионате, два раза финишировал на третьем месте, а также выиграл Кубок страны в 1983 году, причем именно Рэй отличился в финале.

Будучи одним из самых техничных английских футболистов своего поколения, полузащитник привлек внимание иностранных клубов и поиграл после «МЮ» в итальянском «Милане», французском «ПСЖ», шотландском «Рейнджерс», а затем вернулся и доигрывал в элитном дивизионе национального футбола в составе лондонского «Куинз Парк Рейнджерс».

Футбольная карьера Уилкинса продолжалась до 1997 года, когда он и повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года. Он отыграл за сборную Англии 83 матча (3 гола) и до сих пор входит в десятку по числу игроков с наибольшим количеством матчей за «Трех львов» за всю историю.

После окончания карьеры игрока Рэй сразу же стал тренером и работал в штабе Джанлуки Виалли в родном «Челси». После увольнения итальянца он до своего ухода из клуба был исполняющим обязанности главного тренера «синих» в одной встрече, одержав в ней победу.

Вернулся в Лондон Краб, такое прозвище было у Уилкинса в фанатской среде, по приглашению спортивного директора «Челси» Питера Кеньона в 2008 году. По его замыслу, Рэй должен был помочь с адаптацией на Туманном Альбионе только назначенному рулевым «синих» Луису Фелипе Сколари.

Бразилец не задержался в клубе надолго, а после его увольнения помощник вновь провел одну игру в качестве полноценного рулевого и снова выиграл.

Но на этом карьера Уилкинса в «Челси» не закончилась, и он еще поработал в штабе сначала Гуса Хиддинка, а затем и Карло Анчелотти, у которого он был ассистентом.

Завершилась тренерская карьера Рэя в «Челси» в сезоне-2010/11, после чего он посещал почти все матчи «Челси» уже как болельщик, оставаясь одним из любимцев фанатов «синих».

Также Уилкинс был известен в Англии как отличный эксперт, умевший взвешенно, подробно и интересно разобрать происходящее на футбольном поле.

У бывшего футболиста остались жена и двое уже взрослых детей. Свою жизнь Рэй закончил, являясь не только иконой «Челси», но и официальным послом лондонского клуба, в историю которого он точно вписал свое имя золотыми буквами, хотя играл в далеко не золотую эпоху.

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