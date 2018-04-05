Унижение русских в Лондоне: «Арсенал» разбил ЦСКА

Российский клуб оказался в четвертьфинале Лиги Европы впервые за три года. Весной 2015 года питерскому «Зениту» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы пройти крепкую испанскую «Севилью». Теперь шагнуть в четверку сильнейших пробует ЦСКА, которому в соперники достался лондонский «Арсенал».

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Статистика безжалостна: именно стадия 1/4 финала всегда была для российских клубов самой сложной в еврокубках. Последний раз в полуфинал на тот момент еще Кубка УЕФА выходили ЦСКА в 2005 году и «Зенит» в 2008-м. Оба раза это заканчивалось завоеванием трофея.

О сложности четвертьфинального барьера говорит и статус соперника. Безусловно, «Арсенал» обладает самым громким именем среди всех оставшихся в Лиге Европы клубов. Но сильнейший ли у «канониров» состав? Наверное, нет. Очевидным фаворитом турнира на сегодняшний день выглядит мадридский «Атлетико», уничтоживший в 1/8 финала московский «Локомотив» с общим счетом 8:2.

О состоянии нынешнего «Арсенала» свидетельствует ситуация в чемпионате Англии. Лондонский клуб идет в турнирной таблице лишь шестым, уступая лидирующему «Манчестер Сити» 33 очка. Также «канониры» практически лишились шансов отобраться на следующий сезон в Лигу чемпионов через АПЛ. За семь туров до конца команда Арсена Венгера отстает от своего заклятого врага по северному Лондону «Тоттенхэму» на 13 баллов.

В связи с этим очевиден упор «Арсенала» на Лигу Европы. Лондонский клуб постарается выиграть турнир, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, как это сделал в прошлом году «Манчестер Юнайтед».

За сутки до матча английские журналисты мало интересовались игрой ЦСКА. Гораздо больше времени на пресс-конференции наставника армейцев Виктора Гончаренко мучили политическим вопросам.

«Мы должны думать о футболе и заниматься только этим. Надеюсь, все будут думать о матче, а не о посторонних вещах. Мы тренеры и должны думать о спорте, а не о политике», — умело сглаживал углы Гончаренко.

«Вы можете приехать на чемпионат мира и убедиться, что Россия — это прекрасная страна, прекрасные люди и хорошие стадионы», — обещал белорусский специалист.

Вице-премьер России Виталий Мутко также просил не связывать поединок с политикой.

«Надеюсь, что до провокаций не дойдет. Ожидать-то провокаций как можно? В целом надеюсь, что все-таки мы будем болеть за футбол, и наших там около 500 болельщиков поехало. Хочется, конечно, надеяться, что все пройдет на хорошем уровне. Все-таки будем все увлечены футболом, обсуждать игру, и не более того. Ребята наши все, кто поехал, клуб с ними провел определенную работу, все все знают», — цитирует Мутко «Интерфакс».

Британские журналисты с присущей всем европейцам доброжелательностью охотно общались с российскими коллегами, однако от вопросов о взаимоотношениях двух стран предпочитали открещиваться.

«Иду смотреть футбол и не хотел бы говорить о политике. Для меня важна в первую очередь игра, а не грязные делишки Владимира Путина», — сказал «Газете.Ru» Джеймс Кортинг из BBC Radio Sport.

Для «Арсенала» все воспоминания с Россией связаны с Андреем Аршавиным, который выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год. Фотографию российского игрока поместили в предматчевый журнал.

"Арсенал" в официальной программке перед матчем вспомнил об Аршавине pic.twitter.com/Ril1iGRYz1 — Лесик Константин (@kostyalesik) 5 апреля 2018 г.

И вспомнили шикарный гол россиянина в ворота «Блэкберна».

As we're playing a Russian side tonight, we thought we'd treat you to this from our favourite Russian #AFCvCSKA pic.twitter.com/BjXbk8l3HF — Arsenal FC (@Arsenal) 5 апреля 2018 г.

Перед стартовым свистком 60-тысячный стадион «Эмирейтс» был заполнен на 90%. Оставшиеся болельщики оказались на трибунах в течение первых минут матча.

Несмотря на отсутствие свободных мест, особого ажиотажа игра не вызывала — по дороге на стадион можно было встретить большое число людей, предлагавших билеты по номинальной цене.

ЦСКА в матче поддерживали около пятисот человек. Фанатам армейцев отдали нижний сектор на углу арены около ворот, где в первом тайме играл Игорь Акинфеев.

События в матче разворачивались стремительно. «Канониры» раз за разом пролетали по правому флангу, создавая опасность у ворот российского клуба. Долго ждать гола не пришлось.

На девятой минуте Генрих Мхитарян вовремя сыграл на Эктора Бельерина, у которого получился классный прострел на свободного в штрафной Аарона Рэмси.

Валлиец, который до этого огорчал Игоря в памятном матче сборной России на Евро-2016 (0:3), не оставил шансов Акинфееву и на этот раз — 1:0.

ЦСКА ответил быстро и очень красиво. Александр Головин идеально исполнил штрафной, загнав мяч в ближнюю девятку ворот Петера Чеха – 1:1. Сектор гостей взорвался от восторга.

Счастье армейцев было недолгим. На 23-й минуте Александр Ляказетт реализовал пенальти после фола Георгия Щенникова на Месуте Озиле.

Спустя еще пять Рэмси вновь огорчил Акинфеева. Игрок «Арсенала» сотворил настоящий шедевр, легким движением пятки перебросив мяч через российского голкипера — 3:1.

Еще через семь минут дубль оформил второй футболист хозяев. Ляказетт после передачи Озила расстрелял нижний угол ворот ЦСКА. Оборона армейцев рассыпалась окончательно. Команды ушли на перерыв при счете 4:1.

Несмотря на разгромный счет, болельщики ЦСКА продолжали хором исполнять свои фирменные заряды, перекрикивая даже фанатов «Арсенала», превосходивших их по численности примерно в 120 раз.

Второй тайм начался в спокойной атмосфере. Английские фанаты удовлетворенно обсуждали ход игры, а российские и не думали замолкать.

Ближе к концу матча игроки «Арсенала» позволяли ЦСКА больше атаковать, но попытки гостей создать момент только смешили английских фанатов, которые то и дело отпускали шутки о том, что русские не умеют играть в футбол.

Последние минуты были настолько скучными, что английские фанаты стали массово покидать стадионе. А на что смотреть в матче, где все было ясно уже в первом тайме?

Ушедшие раньше времени болельщики ничего особенного не пропустили. Голов во втором тайме не случилось. 4:1 — итоговый счет встречи.

Ответный матч пройдет 12 апреля на московском стадионе «ВЭБ Арена». Встреча, в которой уже будет мало что решаться, начнется в 20.05 мск.

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