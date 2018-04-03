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Последняя проверка: «Химки» едут к «Барселоне»

«Химки» сыграют с «Барселоной» в Евролиге

Лидер «Химок» Алексей Швед в матче с «Барселоной» в баскетбольной Евролиге Официальный сайт «Химок»
Лидер «Химок» Алексей Швед в матче с «Барселоной» в баскетбольной Евролиге
Подмосковные «Химки» завершат регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги выездным матчем с испанской «Барселоной». «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече.

Задачу-минимум на международный сезон для вице-чемпиона России можно считать выполненной — за несколько туров до окончания «гладкого» розыгрыша Евролиги подопечные Георгиоса Барцокаса квалифицировались в турнирный плей-офф.

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Тем самым они не только вписали свое имя в восьмерку лучших коллективов континента, но и продемонстрировали недюжинную силу воли. Ведь при обилии сложных травм, обрушившихся на команду и под прессом давления ожиданий команда не сломалась, а сохранила как лицо, так и игровую стилистику.

Для столь взыскательного состязания, как Евролига, это дорогого стоит. Особенно если учесть, что за бортом весенней стадии форума остались такие состоятельные и именитые «тяжеловесы», как «Маккаби», «Анадолу Эфес» и «Барселона».

К последней, собственно, россияне и отправляются в гости, чтобы закрыть обязательную программу «регулярки».

И не сказать, что календарь проявил снисхождение к «Химкам» в этом вопросе. Ведь каталонцы с назначением на капитанский мостик Светислава Пешича постепенно отошли от депрессии осеннего отрезка — и от матча к матчу принялись наливаться силой.

Окажись у «блауграны» такая возможность, они бы вывернули расписание матчей наизнанку, чтобы именно сегодня начинать розыгрыш.

Судите сами: три из пяти последних встреч остались за пиренейцами, причем в среднем на этом отрезке они набирали 88,9 очка!

При таких вводных испанцы вполне могли бы разогнаться и выйти на скорости плей-офф, имей они дистанцию в десяток туров в запасе. Но на старте розыгрыша и в дальнейшем на протяжении всего первого круга южане буксовали, из-за чего и лишился работы Сито Алонсо.

Впрочем, до увольнения коуч успел насолить россиянам: в сражении на мытищинском паркете испанцы взяли верх — 79:65, максимально использовав мощь передней линии. Анте Томич, Виктор Клавер и компания попросту затоптали россиян под кольцом (перевес по подборам проявился в соотношении 39:20), воспользовавшись отсутствием травмированного Томаса Робинсона. Кроме того, у поймавшей кураж «Барсы» стал отменно ходить мяч между линиями, что привело к рекордным в истории клуба 32 передачам за поединок.

Нет сомнений, что полученная тем декабрьским вечером (да еще в канун Нового года!) рана все еще саднит в душе россиян — и в «Палау Блауграна» они непременно потребуют от соперника сатисфакции.

Тем более для Барцокаса оная актуальна еще и с позиций личностной мотивации. Ведь

в минувшем году грек отдавал команды именно с капитанского мостика каталонцев. Но добиться управляемости от команды не смог: обойма, лишенная баланса, измученная травмами и страдавшая от нехватки важных для системы грека исполнителей сдавала рубеж за рубежом. А потому ни в Евролиге, ни «примере» поставленных задач не выполнила.

В результате соглашение с Барцокасом «Барса» аннулировала. Хотя, как показывает практика сезона-2017/18, проблемы клуба крылись отнюдь не в тренере — и имели куда более глобальный, системный характер.

Разумеется, греческий наставник прекрасно о них осведомлен. А значит — в момент своего первого визита к бывшим работодателям со времен разрыва постарается бить аккурат в те точки, что остаются у «Барсы» наиболее уязвимыми.

Причем «прикладываться» наставник желто-синих попросит подопечных максимально сильно и сурово. На кону ведь не просто восстановление репутации, но и выбор соперника по раунду плей-офф.

В случае неудачи россияне гарантированно останутся восьмыми, а это означает неизбежное свидание команды с принципиальным соперником, московским ЦСКА, в нокаут-раунде. Обыграть соотечественников в нынешнем сезоне «Химкам» пока не удалось ни в Евролиге, ни в Единой лиге ВТБ. Соответственно, вновь сходиться с армейцами к барьеру до наступления «Финала четырех» вице-чемпионам России определенно не хотелось бы.

А вот финиш на шестой или седьмой позиции в случае каталонского успеха вариативность конкурентов по играм на выбывание увеличивает. Здесь в качестве визави может оказаться уже не только грозный «Фенербахче», но и куда более посильные греческие гранды — «Пао» с «Оли». Да и мадридский «Реал», чего уж там, нынче выглядит не совсем неуязвимым.

Поэтому химчанам есть актуальная мотивация не жалеть себя и соперника вечером четверга в «Палау Блауграна».

Встреча «Барселона» — «Химки» начнется в 22:00 по московскому времени.

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