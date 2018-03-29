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Рекорд Шведа не спас «Химки»

Почему «Химки» проиграли «Фенербахче» в Евролиге

Алексей Швед в матче с «Фенербахче» Официальный сайт «Химок»
Алексей Швед в матче с «Фенербахче»
Подмосковные «Химки» на своем паркете уступили турецкому «Фенербахче» в 29-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором действующие чемпионы турнира лишили Алексея Шведа и компанию шансов на преимущество домашней площадки в четвертьфинале.

В преддверии 29-го тура Евролиги были известны почти все участники плей-офф турнира — продолжалась здесь лишь борьба за последнюю заветную путевку, разыграть которую предстояло испанской «Басконии» и тель-авивскому «Маккаби», тогда как остальные семь участников уже официально числились в четвертьфинале.

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Особо приятно список счастливцев выглядел для российских поклонников баскетбола — помимо московского ЦСКА, для которого попадание в «Финал четырех» давно не является чем-то особенным, в семерке сильнейших были и «Химки», впервые в своей истории добившиеся выхода в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

При этом если армейцы к завершению регулярки гарантировали себе не просто путевку в 1/4 финала, но и первое место в топ-16, то вот для «Химок» вся борьба на закате чемпионата лишь начиналась —

желто-синие имели шансы как стать в итоге восьмыми (а значит, получить в соперники все тот же ЦСКА, который они уже давно не могут обыграть), так и завладеть преимуществом домашней площадки, где подопечные Георгиоса Барцокаса показывают заметно лучшие результаты.

Для воплощения последнего пункта в реальность, впрочем, должно было произойти достаточно многое — поклонникам химчан в данном случае приходилось, во-первых, надеяться на два кряду поражения мощного мадридского «Реала»; во-вторых, ждать от своих любимцев побед в домашней встрече против турецкого «Фенербахче» и гостевом поединке с испанской «Барселоной».

Первым препятствием на нелегком пути Алексея Шведа и компании были стамбульцы, действующие чемпионы Евролиги — в Мытищи они хоть и не ехали решать особых турнирных задач, однако из-за этого едва ли казались менее грозными оппонентами.

Единственным моментом, который мог хоть как-то приободрить болельщиков желто-синих, являлся неприезд в Россию, пожалуй, главной звезды «Фенера» — центрового Яна Веселы.

Любопытно, что предыдущее его прибытие в страну в рамках Евролиги ознаменовалось настоящим личным бенефисом чеха: в матче с ЦСКА «большой» набрал сумасшедшее 31 (!) очко, чем изрядно помог в воплощении в жизнь одного из редких поражений армейцев на еврокубковых паркетах.

К сожалению, свои кадровые проблемы были и у самих «Химок» — возможно, даже более ощутимые, чем у соперника.

Так, пропускали встречу важнейшие для коллектива Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон, а также качественные «ролевики» Андрей Зубков, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов.

В отсутсвие целого ряда ценных баскетболистов хозяева старт матча по-настоящему провалили: атака желто-синих проявляла абсолютное «молчание» в ходе первых 3,5 минут, тогда как оппоненты на этом отрезке разжились аж семью баллами, получив ощутимое преимущество уже в самом дебюте.

С такими вводными россияне, говоря на сленге, рисковали «впасть в тильт», однако ситуацию оперативно исправил Швед.

Точный трехочковый, удачный проход, а также две классные скидки под треху на Энтони Гилла — и вот уже вице-чемпионы Единой лиги ВТБ имеют минимальное преимущество, заставляя наставника турецкого клуба Желько Обрадовича бесноваться на своих подопечных.

Примечательно, что лишь одно очко в первой четверти «Химки» набрали без прямого участия Алексея — уже под самый конец десятиминутки 50-процентную реализацию со статики показал Чарльз Дженкинс.

Естественно, подобный вклад лидера сборной России отразился на его статистике: отрезок Швед завершил с девятью пунктами и тремя передачами в активе.

Возможно, столь позитивно сказался на россиянине его очередной рекорд: на старте четверти защитник набрал свое 612 (!) очко в текущей регулярке, тогда как до него в Евролиге в одном конкретном сезоне столь результативен не был никто.

При этом даже с учетом потрясающей игры Алексея дебютная десятиминутка осталась за турками: заткнул сирену сумасшедшей трехой Костас Слукас, сделавший счет 18:20.

Показав крайне размашистые «качели» в дебюте поединка, визави в дальнейшем, что интересно, прошли практически всю дистанцию нога в ногу: к большому перерыву россияне, например, вели +1, тогда как за пару минут до окончания третьей четверти на табло и вовсе горело равенство.

Особо хорошим для «Химок» получился второй отрезок игры: в его ходе Швед хоть и чуть сбавил в оборотах, однако все равно оставался очень полезным, получая ощутимую поддержку от Гилла (12 очков при хорошей реализации и восемь подборов в итоге), а также от «защитной» пятерки желто-синих, здорово проявившей себя, когда Алексей все-таки присел на скамейку запасных.

К сожалению, не все так радужно было у химчан в обороне собственной «краски»

(к финальной сирене в активе турок было 14 подборов в нападении против 15 собранных отскоков на собственном щите у желто-синих), где сверхмощный Джейсон Томпсон, а также его чуть менее статные партнеры раз за разом огорчали оппонентов и небольшим преимуществом в атлетизме, и чуть лучшей концентрацией в борьбе за атаку «второго шанса».

Зато у стамбульцев, являющихся одной из лучших команд континента по реализации трехочковых бросков, не летело из-за дуги —коллектив Обрадовича в ходе матча показывал вполне годный, но не более процент дальних попаданий, хоть и зачастую бросал из выгодных позиций.

В итоге определяющим моментом всей встречи стал заключительный отрезок третьей четверти, на котором гости сумели заработать себе, как оказалось позднее, критическое для визави преимущество в шесть очков.

Наиболее «отличился» на этом промежутке игры звездный «большой» россиян Томас Робинсон, продолжающий масштабные поиски себя — мало того, что американец и в целом провел невзрачный матч, показав крайне слабый процент реализации со всех дистанций, так еще и конкретно в отчетном моменте рядом нарушений (среди которых был и технический фол) вкупе с промахами со статики позволил прагматичным туркам оторваться в предверии заключительной десятиминутки.

Естественно, у россиян оставался шанс на камбек — благо, что отставание было не таким большим, однако стамбульцы все-таки сумели «дожать» противников, завершив матч с +9 в активе, сдержав россиян на отметке в 64 набранных очка.

Самым результативным игроком поединка стал Швед, набравший 19 пунктов и прибавивший к ним восемь передач.

В заключительном матче регулярки Евролиги-2017/18 «Химки», как уже было сказано, сразятся на выезде с испанской «Барселоной». Игра состоится 5 апреля.

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